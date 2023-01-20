«Так делать нельзя»: Зеленский раскритиковал Шольца за отказ предоставить танки Leopard Украине

Так делать нельзя - говорить, что я сделаю столько же, сколько и ты, если что-то сделает Америка, то сделаю и я (...) Если у вас есть танки Leopard, отдайте их нам

Обслуживание и высокая стоимость на поддержание Abrams просто лишают смысла предоставление их Украине на данный момент