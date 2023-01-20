Военное обозрение
Войти Регистрация

«Так делать нельзя»: Зеленский раскритиковал Шольца за отказ предоставить танки Leopard Украине

47
«Так делать нельзя»: Зеленский раскритиковал Шольца за отказ предоставить танки Leopard Украине

Отказ немецкого канцлера Олафа Шольца передавать немецкие танки Leopard Украине в одиночку разозлил Зеленского, который считал, что все уже решено и занимался подсчетами, сколько же тяжелой бронетехники получит Киев. Украинский президент раскритиковал канцлера ФРГ заявив, что так делать нельзя.


Зеленскому очень не понравилась сдержанная позиция Германии в отношении потенциальной передачи танков Украине, несмотря на международное давление. Как известно, Шольц согласился поставлять ОБТ Leopard Киеву, но при условии, что США также поставят свои танки Abrams. Но все дело в том, что американцы делать этого не хотят, что и подтвердили накануне, снова заявив, что не видят в этом смысла.

Явно страдающий душевным расстройством Зеленский набросился с критикой на Шольца из-за его позиции заявив, что так делать нельзя, и если у Германии имеются танки, то их непременно надо отдать Украине.

Так делать нельзя - говорить, что я сделаю столько же, сколько и ты, если что-то сделает Америка, то сделаю и я (...) Если у вас есть танки Leopard, отдайте их нам

- добавил он.

Между тем заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх еще раз повторила, что американские танки Abrams на Украину не поедут по причине "сложности в их обслуживании".

Обслуживание и высокая стоимость на поддержание Abrams просто лишают смысла предоставление их Украине на данный момент

- подчеркнула она.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
47 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 10:04
    +11
    этот Шольц совсем от рук отбился - не хочет помогать Украине защищать демократию и прочие ценности
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 10:20
      +7
      Кто ещё на лысины шольцу не плюнул?.... laughing
      1. стар
        стар Сегодня, 10:33
        +5
        — Так они называли меня желтой рыбой?..
        — Да! Да! И ещё червяком! Земляным червяком!
        — Так они называли меня лягушкой?..
        — Да! Да! И ещё червяком! Земляным червяком!
        — Да?! Ну ладно…
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 10:42
          +1
          Цитата: стар
          Да! Да! И ещё червяком! Земляным червяком!
          — Да?! Ну ладно…

          Нечего было Мельнику, называть Шольца - "обиженной ливерной колбасой".
          Во и получили "Леапёрды".
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:22
      +1
      Как в меру воспитанный человек и слегка скромный, Шольц подумал - "Я уважаю Ваше мнение херр Зеленский, а то что оно мне глубоко безразлично это уже другой вопрос", и сладко погрузился в сон.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:43
        +1
        Ага,сейчас его заштатники быстро растормашат.К вечеру будет понятно,кто есть ХУ.И пойдут "кошки"клином на вна
    3. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 10:24
      0
      Цитата: ivan1979nkl
      этот Шольц совсем от рук отбился - не хочет помогать Украине защищать демократию и прочие ценности

      ну так для понимания все им дадут ! странно перестали сылки коретно работать https://www.youtube.com/watch?v=5K9uGzG_9Q8 вот сылка )
    4. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:10
      0
      Так делать нельзя - говорить, что я сделаю столько же, сколько и ты, если что-то сделает Америка, то сделаю и я (...) Если у вас есть танки Leopard, отдайте их нам

      - добавил он.


      А что ещё отдать?Может завод Мерседес перенести из Германии на Украину?

      Между тем заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх еще раз повторила, что американские танки Abrams на Украину не поедут по причине "сложности в их обслуживании".

      Обслуживание и высокая стоимость на поддержание Abrams просто лишают смысла предоставление их Украине на данный момент

      - подчеркнула она.


      Зачем же тогда соседняя Польша закупает Abrams если они такие плохие?
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:04
    +10
    Зеля, не забудь еще в рожу плюнуть....., тебе, походу, все можно на западе......
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:21
      +1
      Чего мелочится то - плевать в рожу...
      Надо сразу - в бубен намахнуть. Ишь чего Колбаса то удумал - отказывает самому Зеле, а? Каково.
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 10:22
      +1
      Не, он теперь должен обозвать его иссохнувшей протухшей рулькой!
      Ливерна ковбаса уже же была!
  3. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:04
    +8
    Il y a une vieille chanson en France dont le refrain est :
    " Donnez, donnez , donnez moi ! Donnez, Donnez, donnez moi!"
    Zelinsky devrait essayer de la jouer au...piano à queue

    yandex
    Во Франции есть старая песня, припев которой :
    "Дайте, дайте, дайте мне ! Дай, дай, дай мне!"
    Зелинский должен попробовать сыграть ее на...рояле
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 10:06
    0
    Вы помните в детстве в цирке были такие смешные клоуны- Бим и Бом? У меня почему-то такая ассоциация возникла.
  5. Dave36
    Dave36 Сегодня, 10:10
    +2
    Шольц прекрасно понимает, что часть танков будут в Москве в музее бронетанковых войск, большая часть сгорит...они потом никому не продадут этот танк...завод можно будет закрывать)
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:23
      +1
      Он уже пояснил, что немецкие танки с крестами могут у русских вызвать весьма однозначные воспоминания.
      И русские, разозлившись, опять дойдут до Берлина.
    2. стар
      стар Сегодня, 10:36
      +1
      - У вас в музее в Кубинке Леопарды есть?
      - Нет.
      - Будут!
    3. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 10:43
      0
      Шольц прекрасно понимает, что часть танков будут в Москве в музее бронетанковых войск,
      При чем среди остального фашисткого зверинца со свастиками.
      Он уже пояснил, что немецкие танки с крестами могут у русских вызвать весьма однозначные воспоминания.

      Что б до этого догадаться, даже мозгов и то не надо.
      И русские, разозлившись, опять дойдут до Берлина.
      Да тут и злиться не обязательно. Тут фашисты на танках с крестами, там такие же. Мы что, это фашисткое говно еще и сортировать должны что ли? Делать нам больше нечего.
  6. Снегопад
    Снегопад Сегодня, 10:11
    0
    Krauss-Maffei Wegmann не хочет в одиночку лицезреть битые и брошенные Леопарды. Предлагают США начать с Абрамсов.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:11
    +1
    Торжественно клянусь,под статью про зелю приду только написать некролог. drinks
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:13
    +1
    «Так делать нельзя»: Зеленский раскритиковал Шольца за отказ предоставить танки Leopard Украине
    belay Поучи отца детей делать, ну-ну... fool
  9. MrWolf
    MrWolf Сегодня, 10:17
    +3
    Если у вас есть танки Leopard, отдайте их нам

    Обратите внимание - не продайте, а отдайте... Моника Зелински вошла во вкус....
  10. fiv
    fiv Сегодня, 10:19
    0
    Не дай Бог такого наглого зятя, как зеля. Внуки быстро папаши лишатся.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:46
      0
      Цитата: fiv
      Не дай Бог такого наглого зятя, как зеля.

      Боже избави нас, от таких зятьев.
  11. Серега Немуслим
    Серега Немуслим Сегодня, 10:22
    0
    Бандерия - страна нищенка, ползает на коленях и выпрашивает копеечку.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 10:27
      +1
      Цитата: Серега Немуслим
      Бандерия - страна нищенка, ползает на коленях и выпрашивает копеечку.

      Если у вас есть танки Leopard, отдайте их нам

      Похоже скоро Зе получит классический евроответ - "нет хлеба? кушайте пирожные"
    2. стар
      стар Сегодня, 10:38
      0
      Бандерия - страна нищенка, ползает на коленях и выпрашивает копеечку.

      Это с США и Британией. С остальных давно уже требует, а если не дают - бежит жаловаться хозяину.
    3. ian
      ian Сегодня, 10:42
      0
      Цитата: Серега Немуслим
      Бандерия - страна нищенка, ползает на коленях и выпрашивает копеечку.

      У вас устаревшее представление. Так было пару лет назад. Сейчас эта страна уже пытается ставить на колени недавних "спонсоров" и трясет их за грудки с криками "отдай немедленно!"
    4. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 10:53
      0
      Бандерия - страна нищенка, ползает на коленях со спущенными штанами и выпрашивает ну возьмите меня хоть кто нибуть, ну хоть за копеечку.
      Так будет точнее.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:23
    +4
    Если у вас есть танки Leopard, отдайте их нам
    Уже зазвучало не дайте, а отдайте. Общими усилиями вырастили из украинского карлика-комика фигуру не только равнозначную европейским руководителям, но и считающую себя выше и значимее их, а теперь вынуждены прислушиваться к тому, что получилось и выполнять все его капризы. Подождите, нерадивым еще пригрозит контрибуциями.
  13. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 10:24
    +2
    Главное не продайте а отдайте их нам. Про оплату разговора нет.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:44
      0
      Цитата: tralmaster
      Главное не продайте а отдайте их нам. Про оплату разговора нет.

      Хамство наглость у Зеленского, это врождённое, а не приобретенное.
  14. Rusticolus
    Rusticolus Сегодня, 10:24
    +1
    Так делать нельзя... Если у вас есть танки Leopard, отдайте их нам
    А у зели вроде бы есть жена. Он ее тоже раздает всем нуждающимся нарикам и бомжам? Или все же не всем, и только за бабосы? laughing
  15. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 10:25
    0
    Как ребенок,честное слово:так делать нельзя,я маме скажууууу!
  16. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 10:25
    0
    Колбаса Шольц как капризная девица, то ДАМ танки, то НЕДАМ танки. Он сам не знает чего он хочет
    1. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 10:32
      -1
      А может он знает? Хочет что б жена зелипуки ему просто так дала. А та не дает никак, динамит. Вот и шольц в ответ - тогда и я твоему бомже-нарику просто так ни чего не дам. laughing
    2. Flyter
      Flyter Сегодня, 10:40
      0
      Ему, как любому политику все эти поставки до лампочки. Ему хочется отсидеть свой срок, а желательно два в атмосфере стабильности и тишины, поэтому будет вилять хвостом.
  17. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:31
    0
    Цитата: MrWolf
    Если у вас есть танки Leopard, отдайте их нам

    Обратите внимание - не продайте, а отдайте... Моника Зелински вошла во вкус....

    Ну это уже можно отнести в состояние "нормальности". Мне больше понравился финт с ПВО, которые ранее Украина продала Грузии, а теперь призвала их просто отдать обратно. Евреи нервно курят.))
    1. стар
      стар Сегодня, 10:43
      0
      Мне больше понравился финт с ПВО, которые ранее Украина продала Грузии, а теперь призвала их просто отдать обратно.

      Ну, тут они не на тех напали)))
  18. Грац
    Грац Сегодня, 10:35
    +1
    я так понял янкесы вообще хотят европу таким образом разооружить, а потом свою технику им загонят)
    1. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 10:57
      0
      Если бы. Просто раз загнать и все. Этого мало. Будут сами крышевать, причем сами от себя, и попутно доить. А кто им что в ответ скажет если вся европа будет безштанные нищеброды.
  19. Flyter
    Flyter Сегодня, 10:37
    0
    Зеленский с синдромом "Плюшкина" примет все, что можно, действуя по принципу "нехай буде", поэтому предлагаю поставить ему Opel Blitz,Volkswagen Тур 82 и еще какой-нибудь музейный хлам, чтобы Зе было, что хранить на антресолях.
  20. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:45
    0
    Мне нравится когда руководитель страны (сам ноль без палочки ) ,требует от всех поддержать его страну вооружением. При том лучше даром .
    Даже на Западе стало заметно что жена Зелибобы тратит деньги на право и налево .Трудно не замечать стало
  21. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:50
    0
    Цитата: Грац
    я так понял янкесы вообще хотят европу таким образом разооружить, а потом свою технику им загонят)

    В чем-то американцы видимо правы. Необходимо будет обеспечивать ремонт и обслуживание разномастной техники, а так же логистику под всё это дело. Не говоря уже о том, что неясно, какой сюрприз будет поджидать тяжеленные Абрамсы в наших условиях.
  22. Руслан_3
    Руслан_3 Сегодня, 10:52
    0
    Цитата: Грац
    я так понял янкесы вообще хотят европу таким образом разооружить, а потом свою технику им загонят)


    Это понятно, но вот где Европа денег возьмёт?
  23. _просто
    _просто Сегодня, 11:01
    0
    Ливерная колбаса уже вся повалявшаяся и в пыли... Испинали всю.
  24. christian revuelta
    christian revuelta Сегодня, 11:04
    0
    Scholtz grandfather was a SS officer, a nazi. Some things never change. But the pressure is increasing within Germany against this ukrainian black hole. He will send the tanks eventually after the Americans twist his arm
  25. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 11:13
    0
    - Да, что он себе позволяет , Ливерная колбаса! Совсем не понимает ни чего в Демократии и в стремлении к Миру! wassat

    Нарик - совсем потерял такт ...