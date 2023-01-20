«Так делать нельзя»: Зеленский раскритиковал Шольца за отказ предоставить танки Leopard Украине

Отказ немецкого канцлера Олафа Шольца передавать немецкие танки Leopard Украине в одиночку разозлил Зеленского, который считал, что все уже решено и занимался подсчетами, сколько же тяжелой бронетехники получит Киев. Украинский президент раскритиковал канцлера ФРГ заявив, что так делать нельзя.
Зеленскому очень не понравилась сдержанная позиция Германии в отношении потенциальной передачи танков Украине, несмотря на международное давление. Как известно, Шольц согласился поставлять ОБТ Leopard Киеву, но при условии, что США также поставят свои танки Abrams. Но все дело в том, что американцы делать этого не хотят, что и подтвердили накануне, снова заявив, что не видят в этом смысла.
Явно страдающий душевным расстройством Зеленский набросился с критикой на Шольца из-за его позиции заявив, что так делать нельзя, и если у Германии имеются танки, то их непременно надо отдать Украине.
Так делать нельзя - говорить, что я сделаю столько же, сколько и ты, если что-то сделает Америка, то сделаю и я (...) Если у вас есть танки Leopard, отдайте их нам
- добавил он.
Между тем заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх еще раз повторила, что американские танки Abrams на Украину не поедут по причине "сложности в их обслуживании".
Обслуживание и высокая стоимость на поддержание Abrams просто лишают смысла предоставление их Украине на данный момент
- подчеркнула она.