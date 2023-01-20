Американское издание написало о заинтересованности Китая в затягивании украинского конфликта

Китаю выгодна «вечная война» в Европе, которая будет изнурять «коллективный Запад», истощая американские запасы вооружений и боеприпасов. Об этом пишет американское издание The Washington Post, анализируя позицию КНР относительно украинского конфликта.Понятно, что США выгодно бросить тень на Китай, в том числе и для того, чтобы ухудшить укрепившиеся в последние годы отношения Москвы и Пекина. Но определенная правда в утверждениях американских аналитиков есть. Пока Китай предстает в определенном плане выигрывающей от конфликта в Восточной Европе стороной.События на Украине сконцентрировали внимание и США, и Запада в целом на поддержке киевского режима. Вашингтону становится все труднее одновременно контролировать ситуацию и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развивая там свое присутствие.Запасы вооружений, как и денег, у США не бесконечны. Те деньги и вооружения, которые передаются Киеву, могли бы передаваться потенциальным противникам Китая в Восточной Азии и, в первую очередь, Тайваню. Но сейчас в центре внимания США именно Украина.Кроме того, Вашингтон не будет идти на обострение отношений с Китаем, пока на Украине продолжаются боевые действия. Китай может спокойно заниматься решением вопросов укрепления своих позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Не стоит забывать и о том, что благодаря введенным против России санкциям Китай получил куда лучшие возможности для своего экономического развития, например – энергетические ресурсы по сниженным ценам. Увеличивается и присутствие на российском рынке по целому ряду направлений, так как китайский импорт замещает многие товары, ранее поставлявшиеся из объявивших санкции против России стран Западной Европы.