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Американское издание написало о заинтересованности Китая в затягивании украинского конфликта

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Американское издание написало о заинтересованности Китая в затягивании украинского конфликта

Китаю выгодна «вечная война» в Европе, которая будет изнурять «коллективный Запад», истощая американские запасы вооружений и боеприпасов. Об этом пишет американское издание The Washington Post, анализируя позицию КНР относительно украинского конфликта.


Понятно, что США выгодно бросить тень на Китай, в том числе и для того, чтобы ухудшить укрепившиеся в последние годы отношения Москвы и Пекина. Но определенная правда в утверждениях американских аналитиков есть. Пока Китай предстает в определенном плане выигрывающей от конфликта в Восточной Европе стороной.

События на Украине сконцентрировали внимание и США, и Запада в целом на поддержке киевского режима. Вашингтону становится все труднее одновременно контролировать ситуацию и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развивая там свое присутствие.

Запасы вооружений, как и денег, у США не бесконечны. Те деньги и вооружения, которые передаются Киеву, могли бы передаваться потенциальным противникам Китая в Восточной Азии и, в первую очередь, Тайваню. Но сейчас в центре внимания США именно Украина.

Кроме того, Вашингтон не будет идти на обострение отношений с Китаем, пока на Украине продолжаются боевые действия. Китай может спокойно заниматься решением вопросов укрепления своих позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Не стоит забывать и о том, что благодаря введенным против России санкциям Китай получил куда лучшие возможности для своего экономического развития, например – энергетические ресурсы по сниженным ценам. Увеличивается и присутствие на российском рынке по целому ряду направлений, так как китайский импорт замещает многие товары, ранее поставлявшиеся из объявивших санкции против России стран Западной Европы.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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16 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:34
    +5
    Нужно быть кретином, чтобы не воспользоваться ситуацией....
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 10:35
      -3
      Цитата: Uprun
      Нужно быть кретином, чтобы не воспользоваться ситуацией....

      Действительно. Даже мы в этом заинтересованы.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 10:40
        0
        Действительно. Даже мы в этом заинтересованы.

        Каким образом?
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 10:39
      -3
      Нужно быть кретином, чтобы не воспользоваться ситуацией....
      На уровне отдельных экономических субъектов - возможно. На уровне гос-ва Китай нужно быть кретином, чтобы активно ею пользоваться. Мудрой обезьяной остаться не выйдет, шакалы и за ними пришли/придут, но помочь будет уже некому
  2. AAC
    AAC Сегодня, 10:35
    -3
    Китай ждет, что труп его врага наконец-то проплывёт по реке.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 10:48
      0
      Радиоактивный труп проплывающий по реке ,принесёт наблюдателю больше вреда ,чем живой.
  3. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:36
    -1
    В затягивании вряд-ли, но и с помощью не торопится, т.к. опасается вторичных санкций. Нельзя на пол шишечки с гегемоном воевать. Посмотрите какую активность развивает США и оцените наши с КНР усилия в создании коалиции. Все остается на уровне заявлений. Т.е. по факту суверенитет никому не уперся?
  4. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 10:37
    +3
    Конкуренция наций. Любой стране выгодно если воюет кто то другой. Ведь кто то другой расходует свои силы, теряет людей. А ты в это время можешь пользоваться ситуацией в свою пользу.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 11:04
      0
      Нет сейчас "конкуренции наций", как конкуренции независимых мелких производителей, есть суперкартель, желающий проглотить оставшихся и нерешительность оставшихся в борьбе с ним, несмотря на угрозу поглощения.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:42
    +1
    Каждая страна решает свои вопросы в этом конфликте. И Китай тоже
  6. Boris55
    Boris55 Сегодня, 10:44
    0
    Попытки наших врагов поссорить Россию и Китай тщетны. Фигвам вам на всё ваше полосатое рыло!
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 10:52
      0
      точно, нельзя поссорить тех, кто не является друзьями!
  7. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 10:55
    0
    Американской прессе верить - себя не уважать. Западная пресса самая "правдивая" в мире!
  8. Fon Elia
    Fon Elia Сегодня, 11:07
    +1
    Думаю всем вокруг Руси выгодна эта война. Китай ждёт своего часа, чтоб без выстрела стать хозяином всего дальнего востока. Тонкая игра с американцами во врагов, приведёт именно к такому результату. На всем дальневосточном округе России живёт всего лишь 5 лямов. И каждый год это число сокращается. Китай хитрый и коварный враг, который ударит в спину. Надо решать с окраиной быстро. Развивать страну и думать о людях. К сожалению о людях на Руси думали всегда в последнюю очередь.
    Всем мира. ✌️
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:08
    0
    Китаю выгодна «вечная война» в Европе, которая будет изнурять «коллективный Запад», истощая американские запасы вооружений и боеприпасов.
    В этом смысле выгодно, но не вечная. К тому же Китаю выгодно, чтобы Россия победила, т.к. они понимают, что в случае ее поражения (чего просто не должно случиться) американцы с удвоенной силой примутся за Китай.
  10. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 11:09
    0
    Китаю вьигодно поражение США и победа России.
    Но прямо вмешатся в СВО он конечно не будет.
    СССР прямо не вмешался ни в Кореи, ни в Вьетнама, к примеру, когда США там прямо воевали и когда СССР бил намного сильнее чем РФ сегодня.