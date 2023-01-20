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Участники манифестаций бастуют против повышения пенсионного возраста во Франции

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Участники манифестаций бастуют против повышения пенсионного возраста во Франции

В четверг, 19-го января, по всей Франции прошла волна протестов. Во многих городах люди бастуют против повышения пенсионного возраста, который власти страны намерены поднять с 62 до 64 лет. Демонстрации прошли при непосредственном участии профсоюзов, решительно осуждающих данную реформу.


Стоит отметить, что только в одном Париже собралось до 80 тыс человек, в то время как по всей территории страны, по данным МВД, эта цифра составила более 1 млн человек. Массовые забастовки уже привели к перебоям в работе железнодорожного и общественного транспорта, школ, госорганов, предприятий, а также нефтеперерабатывающих заводов.

Профсоюзы заявили, что не собираются на этом останавливаться, призвав всех вновь выйти на акции протеста, дата которых уже намечена на 31-е января. Масштабы забастовок охватили и государственные органы центрального подчинения, в которых служит около 2,5 млн чиновников, в то время как в аппаратах местных органов власти своё недовольство в связи с повышением возрастного ценза также выразили 11% служащих или 2 млн человек. В государственных учреждениях здравоохранения и больницах этот показатель составляет 10% бюджетников или 1,2 млн.

По данным Минобразования страны, стачку объявили свыше 42% учителей, хотя профсоюзы утверждают, что цифра эта значительно выше, колеблясь в пределах 65-70%.

Напомним, что данное решение французское руководство мотивировало демографическими и финансовыми причинами. И это, несмотря на то, ожидается увеличение продолжительности жизни для женщин и мужчин до 85-ти и 79-ти лет, соответственно. Тем не менее, экономический рост в стране замедлился, что и послужило причиной образования «бюджетной дыры» в системе социального обеспечения. Население Франции стареет, прирост идёт в первую очередь за счёт мигрантов (в том числе и нелегалов) из стран Африки и Азии, что создаёт дополнительную нагрузку на французскую экономику.
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15 комментариев
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:06
    -3
    Бастуют против чего угодно, только не против отправки оружия в хохлорейх.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 11:08
      +4
      "Пока я президент франции, повышения пенсионного возраста не будет"
      (Э. Макрон) laughing
      1. Владивосток1969
        Владивосток1969 Сегодня, 11:19
        +1
        Где то я уже это слышал.Не напомните?
    2. christian revuelta
      christian revuelta Сегодня, 11:12
      +1
      Indirectly they are, because they are against sending billions to Ukraine at the expense of the french population. We're against NATO mostly, but the police state is extremely violent and repression is harsh... For a real revolution to happen people need to take weapons, it's not an easy thing.
      For myself, I know perfectly well we are hostage to the US. Euro politicians are corrupt to the core, all of them on the CIA payroll except Hungary.
      I pray Russia will soon dismantle the ukronazis in Kiev.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 11:19
        0
        I pray Russia will soon dismantle the ukronazis in Kiev.

        Спасибо за поддержку. Всё, что Вы написали - правильно
    3. Дмитрий Ригов
      Дмитрий Ригов Сегодня, 11:18
      +1
      А они разве должны? Думаю там про Украину вспоминают только когда новости читают.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:06
    +2
    Молодцы,канеш французы, но они думают что выступают против решений правительства,а на самом деле против решения МВФ, а правительство против решений МВФ не попрёт, может быть отсрочат, на не большой срок.
    1. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 11:08
      -2
      Ну да, это же МВФ устаревает французов, МВФ заботится, что бы бюджет не рухнул.
      Весь мир сошел с ума с идеей: у нас растет возраст жизни, в результате выживают те, кто сидят на пособиях, не работают, что делать Правительству?
  3. Комментарий был удален.
  4. ALARI
    ALARI Сегодня, 11:08
    +6
    А у нас все за были, ну кроме тех кто попал под реформу. Нет вру были и такие пред пенсионеры которые были ЗА и радостно вещали с экранов. Мы помним и не простим.
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 11:12
    -5
    Нормалёк.
    Пусть тоже почувствуют пенсионную реформу lol
  6. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 11:13
    +2
    И что же их за это разгонять полицией?Мирную демонстрацию?Все имеют право открыто выражать свое мнение на мирных акциях протеста.Макрон так не раз говорил.Про другие страны.Неужели обманул?
  7. Гиперион
    Гиперион Сегодня, 11:17
    +1
    Что же это делается, братцы? "Гэйропейцы" борются за свои права, а русичи пенсионную реформу схавали. Как так-то..?
  8. Lis_Domino
    Lis_Domino Сегодня, 11:17
    +1
    французы вымрут эмигранты из африки станут титульной нацией.
    печалька, прощай В.Гюго генерал де Голь Джо Дассен Бельдомно Шарль Азнавур ... да и многие многие другие известные представители французкой нации. Останется один скрытый гомосек с перестарелой жиной для прикрытия ... Пы Сы Наполеонов наверное тож больше не будет - только торт.
  9. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 11:19
    +3
    Молодцы, а мы молча схавали
    Мой комментарий короткий и тупой
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:19
    0
    по всей территории страны, по данным МВД, эта цифра составила более 1 млн человек.
    А в это время Макрон занят своей пиар-компанией по поставке французских танков Киеву. Главное не выпасть раньше времени из европейской обоймы, а остальное возможно устаканится.