Участники манифестаций бастуют против повышения пенсионного возраста во Франции

В четверг, 19-го января, по всей Франции прошла волна протестов. Во многих городах люди бастуют против повышения пенсионного возраста, который власти страны намерены поднять с 62 до 64 лет. Демонстрации прошли при непосредственном участии профсоюзов, решительно осуждающих данную реформу.Стоит отметить, что только в одном Париже собралось до 80 тыс человек, в то время как по всей территории страны, по данным МВД, эта цифра составила более 1 млн человек. Массовые забастовки уже привели к перебоям в работе железнодорожного и общественного транспорта, школ, госорганов, предприятий, а также нефтеперерабатывающих заводов.Профсоюзы заявили, что не собираются на этом останавливаться, призвав всех вновь выйти на акции протеста, дата которых уже намечена на 31-е января. Масштабы забастовок охватили и государственные органы центрального подчинения, в которых служит около 2,5 млн чиновников, в то время как в аппаратах местных органов власти своё недовольство в связи с повышением возрастного ценза также выразили 11% служащих или 2 млн человек. В государственных учреждениях здравоохранения и больницах этот показатель составляет 10% бюджетников или 1,2 млн.По данным Минобразования страны, стачку объявили свыше 42% учителей, хотя профсоюзы утверждают, что цифра эта значительно выше, колеблясь в пределах 65-70%.Напомним, что данное решение французское руководство мотивировало демографическими и финансовыми причинами. И это, несмотря на то, ожидается увеличение продолжительности жизни для женщин и мужчин до 85-ти и 79-ти лет, соответственно. Тем не менее, экономический рост в стране замедлился, что и послужило причиной образования «бюджетной дыры» в системе социального обеспечения. Население Франции стареет, прирост идёт в первую очередь за счёт мигрантов (в том числе и нелегалов) из стран Африки и Азии, что создаёт дополнительную нагрузку на французскую экономику.