Несмотря на продолжающийся вооруженный конфликт, фактически будущее Украины уже предрешено. Даже поддержка Североатлантического альянса не поможет этой стране вернуть свои прежние территории. Об этом заявил немецкий политик, бывший депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт.
По мнению немецкого депутата, судьбу Украины и ее границ может решить международная конференция, которая последует за окончанием вооруженного противостояния Киева и Москвы.
Судьба Украины уже решена и ее ждет значительное сокращение территории в будущем
- подчеркнул немецкий политик Гердт в беседе с РИА Новости.
Как утверждает экс-депутат бундестага, восстановлением украинской инфраструктуры придется заниматься всему миру. Но и разделять территории Украины будет тоже мировое сообщество. Сохранение прежних (существовавших до 2014 и даже до 2022 года) границ Украины выглядит абсолютно нереальным, а замороженный конфликт также не решит имеющихся проблем и будет вести лишь к новым эскалациям.
Пока западные политики упорно не хотят допускать мысль о том, что Украина потеряла (и еще потеряет) огромные территории и они уже никогда не вернутся под контроль Киева. Но это – объективная реальность.
Российское руководство, говоря о возможности переговоров с Украиной, всегда подчеркивает, что необходимо исходить из сложившихся реалий. Если это поймут на Западе и, соответственно, в Киеве, то тогда и можно будет говорить о перспективах завершения конфликта с официальным признанием всех территориальных изменений.