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Немецкий политик Гердт: Судьба Украины решена, она не сохранится в прежних границах

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Немецкий политик Гердт: Судьба Украины решена, она не сохранится в прежних границах

Несмотря на продолжающийся вооруженный конфликт, фактически будущее Украины уже предрешено. Даже поддержка Североатлантического альянса не поможет этой стране вернуть свои прежние территории. Об этом заявил немецкий политик, бывший депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт.


По мнению немецкого депутата, судьбу Украины и ее границ может решить международная конференция, которая последует за окончанием вооруженного противостояния Киева и Москвы.

Судьба Украины уже решена и ее ждет значительное сокращение территории в будущем

- подчеркнул немецкий политик Гердт в беседе с РИА Новости.

Как утверждает экс-депутат бундестага, восстановлением украинской инфраструктуры придется заниматься всему миру. Но и разделять территории Украины будет тоже мировое сообщество. Сохранение прежних (существовавших до 2014 и даже до 2022 года) границ Украины выглядит абсолютно нереальным, а замороженный конфликт также не решит имеющихся проблем и будет вести лишь к новым эскалациям.

Пока западные политики упорно не хотят допускать мысль о том, что Украина потеряла (и еще потеряет) огромные территории и они уже никогда не вернутся под контроль Киева. Но это – объективная реальность.

Российское руководство, говоря о возможности переговоров с Украиной, всегда подчеркивает, что необходимо исходить из сложившихся реалий. Если это поймут на Западе и, соответственно, в Киеве, то тогда и можно будет говорить о перспективах завершения конфликта с официальным признанием всех территориальных изменений.
Использованы фотографии:
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19 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:45
    0
    "открыватели Америки" неустанно предсказывают очевидное.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:57
      +2
      Как утверждает экс-депутат бундестага, восстановлением украинской инфраструктуры придется заниматься всему миру.

      Как подзуживать к госперевороту, накачивать Украину оружием, загонять её в кредитную кабалу и якшаться с киевскими нацистами так страны НАТО, в том числе и Германия, в первых рядах, а как восстанавливать разрушенные их же оружием города чужой страны так "всему миру".
      Хороший ответ кастрюлеголовым и почитателям бандеры от "цивилизованной" европы. yes
    2. Венд
      Венд Сегодня, 11:18
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      "открыватели Америки" неустанно предсказывают очевидное.

      Они не открывают Америку, они легализуют такими высказываниями свои планы. Посмотрим, на сколько я был прав в 2014 году. Украины не будет, её разделят западенщина уйдёт в ЕС и взорвёт Европу. А остальная часть окажется в составе России, но уже без украинских корней.
  2. ian
    ian Сегодня, 10:46
    +1
    Через неделю в тюрьме Зоркий Глаз заметил, что в камере нет дверей....
    Немцы как всегда осторожничают в выводах. После всего произошедшего Украина не нужна ни одной из противоборствующих сторон. Если что от нее и останется, то исключительно в декоративных целях...
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:56
      +5
      Не, не в декоре дело - надо же на кого-то долги повесить
      1. oleg-nekrasov-19
        oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:59
        +1
        это самое главное в мире капитализма good
  3. Alex777
    Alex777 Сегодня, 10:50
    0
    Российское руководство, говоря о возможности переговоров с Украиной, всегда подчеркивает, что необходимо исходить из сложившихся реалий. Если это поймут на Западе и, соответственно, в Киеве, то тогда и можно будет говорить о перспективах завершения конфликта с официальным признанием всех территориальных изменений.

    С той скоростью, с которой на Западе признают реалии дойдет до того, что делить будет нечего. Как-то так вижу.
  4. Elektric
    Elektric Сегодня, 10:53
    +3
    Украина не должна сохраниться вообще! Эта, вечно нарывающая территория должна быть присоединена и ассимилирована! России все свои земли необходимо собрать и более не допускать подобного предательства Горбачёвым и еже с ним! Если прилегающая территория не желает жить в духе добрососедства, то зачем враг у своих границ?
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:56
    +1
    Интересные мысли высказывает, раньше на нашем ТВ он часто рассуждал рационально. Главное, что бы раздел устроил наше руководство, без стран наты тут не обойтись, а весь "пирог" нам не осилить малой кровью, да и нужен ли он нам весь..... Походу, жаркий спор будет за области Черноморского побережья, прилегающие к Преднестровью, без этого нам никак.
    1. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 11:21
      +1
      Забрать все побережье до ПНР это в принципе одна из главнейших стратегических задач сво
  6. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 10:58
    0
    Немецкий политик Гердт: Судьба Украины решена, она не сохранится в прежних границах

    Очередной "Колумб" Америку открыл.
    Вопрос в другом, а сколько территории останется у Украины, и сохранится ли она как государство.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:59
    0
    Судьба Украины уже решена и ее ждет значительное сокращение территории в будущем
    Смело для немца, т.к. немецкие СМИ забиты украинскими "победами", скором поражении России и именно "на поле боя". А судьба Украины была предрешена уже после майдана и госпереворота поддержанного Западом. Без союза с Россией у этой страны карма становится черной и постепенно сходит на нет.
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:03
    +1
    Как утверждает экс-депутат бундестага, восстановлением украинской инфраструктуры придется заниматься всему миру. Но и разделять территории Украины будет тоже мировое сообщество.

    Кому как не немцам знать, как после ВМВ разделили Германию. До сих пор третья часть Польши, до ВМВ принадлежала Германии. И сейчас будет то же самое с Украиной. Третий рейх просуществовал 12 лет, а салорейх существует уже 31 год. Пора что то делать.
  9. Бисмарк
    Бисмарк Сегодня, 11:09
    0
    Как устраивать госпереворот, накачивать Украину оружием, загонять её в кредитную кабалу, поддерживать украинских нацистов, навязывать свою культуру, так страны НАТО, в первых рядах, а как восстанавливать разрушенные города чужой страны так "всему миру".
  10. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 11:15
    0
    Подготовка общественного мнения к неизбежному. На фоне победных реляций и сокрытия истинного положения дел, тяжело объяснить западному обывателю на что были потрачены миллиарды и ради чего он должен терпеть бытовые неудобства и материальные потери. А поскольку победой НАТО не пахнет, возникает дилемма или попытаться переломить ситуацию более активным участием в конфликте (поставками, санкциями) или по-тихому начать отмежевываться от этого болота свалив всё на диктат США и под сурдинку наработать себе политический капитал.
  11. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 11:18
    0
    Еще бы Николаев с Одессой + Бесарабию с выходом к Приднестровью оттяпать! good
    А лучше всего добить Нацизм на корню! am
  12. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 11:18
    +1
    Политик не видит дальше носа своего. Не будет никакой Украины , и решать никто не будет ничего. Будет Россия , а потом сразу Польша . Вот и все что останется от этого желто голубого недоразумения
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:23
      0
      Баллотироваться мэром в маленький западенский городок поедете вместе со своей семьей даже лет через "цать" после окончания СВО?
  13. Ura Orlov
    Ura Orlov Сегодня, 11:23
    0
    Пора ФСБ учиться у ЦРУ и Мосад, врагов своих государств они ликвидируют по всему миру.