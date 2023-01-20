После освобождения Клещеевки бои активнее смещаются к центру Артёмовска

Поступают сообщения об активизации продвижения российских подразделений в Артёмовске. Связано это, судя по всему, с тем, что накануне бойцами ЧВК «Вагнер» был полностью освобождён населённый пункт Клещеевка, который являлся своеобразным замком на входе в город с юго-западного направления. Разбив противника в Клещеевке, российские подразделения вошли в городе ещё и с юго-запада, продолжая давить группировку ВСУ в огневом плане на нескольких направлениях. «Ещё и» - потому что ранее вход в город был осуществлён с востока и северо-востока.По состоянию на текущий момент боевые действия идут в районе улиц Тургеневская и Нижнемариупольская. А это примерно в километре-полутора от центра Артёмовска (Бахмута). В самом центре города слышны звуки стрелкового боя, приближающегося к улице Независимости, а соответственно - и к центру.Подавляются очаги сопротивления противника к северу от Мариупольского кладбища Бахмута.Российские штурмовые подразделения действуют по тому же сценарию, что и в Соледаре. Это вход в город с нескольких сторон с продвижением по географическим лучам, которые разрезают группировку противника на несколько частей, одновременно лишая эти части связи друг с другом и, что ещё более важно, снабжения.Напомним, что только в сводках ГШ ВСУ украинская армия «отбивает атаки в Соледаре». Эти заявления официального представителя ведомства у рядовых украинцев вызывают откровенное раздражение и неприятие. Люди в сети пишут, что сами в состоянии отследить информацию о реальных событиях на фронте.