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После освобождения Клещеевки бои активнее смещаются к центру Артёмовска

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После освобождения Клещеевки бои активнее смещаются к центру Артёмовска

Поступают сообщения об активизации продвижения российских подразделений в Артёмовске. Связано это, судя по всему, с тем, что накануне бойцами ЧВК «Вагнер» был полностью освобождён населённый пункт Клещеевка, который являлся своеобразным замком на входе в город с юго-западного направления. Разбив противника в Клещеевке, российские подразделения вошли в городе ещё и с юго-запада, продолжая давить группировку ВСУ в огневом плане на нескольких направлениях. «Ещё и» - потому что ранее вход в город был осуществлён с востока и северо-востока.


По состоянию на текущий момент боевые действия идут в районе улиц Тургеневская и Нижнемариупольская. А это примерно в километре-полутора от центра Артёмовска (Бахмута). В самом центре города слышны звуки стрелкового боя, приближающегося к улице Независимости, а соответственно - и к центру.



Подавляются очаги сопротивления противника к северу от Мариупольского кладбища Бахмута.

Российские штурмовые подразделения действуют по тому же сценарию, что и в Соледаре. Это вход в город с нескольких сторон с продвижением по географическим лучам, которые разрезают группировку противника на несколько частей, одновременно лишая эти части связи друг с другом и, что ещё более важно, снабжения.

Напомним, что только в сводках ГШ ВСУ украинская армия «отбивает атаки в Соледаре». Эти заявления официального представителя ведомства у рядовых украинцев вызывают откровенное раздражение и неприятие. Люди в сети пишут, что сами в состоянии отследить информацию о реальных событиях на фронте.
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8 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:59
    +4
    Раз взялись за Артемовск, то отожмут, а вот Славянск с Краматорском - это по-более каждый будет Соледара и Артемовска вместе взятых. Много еще работы.
  2. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 11:04
    +5
    Постоянное давление на укронаци не дает им закрепиться и перегруппировать силы … молодцы (а особо Вагнеровцы) … гоните эту нечисть
  3. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 11:06
    +2
    Espérons que le château de carte s'effondrera vite, dissuadant l'Otan/UE/USA de continuer à soutenir Zelinsky .
    Plus vite terminé moins de morts et de destruction
  4. Vyacheslav P
    Vyacheslav P Сегодня, 11:07
    0
    Нужно дожать! Впереди ещё Северск, Славянск, Краматорск
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:08
    0
    Напомним, что только в сводках ГШ ВСУ украинская армия «отбивает атаки в Соледаре». Эти заявления официального представителя ведомства у рядовых украинцев вызывают откровенное раздражение и неприятие. Люди в сети пишут, что сами в состоянии отследить информацию о реальных событиях на фронте.
    . Ладно, о следили информацию и что дальше???
    Вопрос не праздный, все держится на упорстве простых людей, которых бросают в бой и они этот бой ведут.
    Всё как всегда, не техникой единой, а упорством солдат, которые её используют.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:14
    0
    Цитата: rocket757
    не техникой единой, а упорством солдат, которые её используют.
    А упорства, напора и героизма у каждого хватает на двоих, что показывают действия штурмовых групп.
  7. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 11:19
    0
    Ну отлично ! МОЛОДЦЫ .. и тактика достойная

    вход в город с нескольких сторон с продвижением по географическим лучам, которые разрезают группировку противника на несколько частей, одновременно лишая эти части связи друг с другом и, что ещё более важно, снабжения.
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:20
    0
    Напомним, что только в сводках ГШ ВСУ украинская армия «отбивает атаки в Соледаре».

    Так сам глава ЦРУ Бернс приехал мозги промывать Зеленскому, надо же показать, что Соледар еще "украинский".