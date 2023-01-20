Британский отставной генерал: Если Германия откажется поставить танки Киеву, она будет нести ответственность в случае поражения Украины в войне

Около 300 основных боевых танков НАТО, включая танки Leopard, очень помогли бы Украине провести успешное наступление против российских войск

Но Украине нужны тяжелые боевые танки.

Германия должна решить, на чьей она стороне сейчас. Берлин играет ключевую роль в том, чтобы помочь Украине добиться успеха. Однако если правительство ФРГ решит отказаться от поставок танков, оно будет нести значительную ответственность за вероятный проигрыш Украины в войне. Сейчас настало время, когда Германия должна действовать в своих собственных интересах и в интересах европейской безопасности

Сейчас настало время, когда Запад должен пойти на риск, чтобы отстаивать свои собственные интересы. Это разочарует Путина. Но так обстоит дело на войне