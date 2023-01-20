Британский отставной генерал: Если Германия откажется поставить танки Киеву, она будет нести ответственность в случае поражения Украины в войне

Сегодня, 20 января, контактная группа по Украине собирается на авиабазе Рамштайн (ФРГ), чтобы принять решение о возможности увеличения поставок оружия для ВСУ.
Британское правительство уже заявило, что намерено поставить 14 основных боевых танков типа Challenger 2. Вопрос в том, согласится ли правительство Германии на поставку танков Leopard 2, пишет немецкая газета Zeit.
О важности поставок ОБТ из Германии журналистам издания в ходе интервью рассказал британский отавной генерал Ричард Бэрронс, который ранее занимал должность одного из шести начальников штабов британских ВС, а также был командующим Объединенным командованием вооруженных сил Соединенного Королевства.
Со слов высокопоставленного военного, сейчас чрезвычайно важно, чтобы правительство ФРГ приняло решение о передаче своих танков Киеву.
Около 300 основных боевых танков НАТО, включая танки Leopard, очень помогли бы Украине провести успешное наступление против российских войск
- заявил Бэрронс.
Военный подчеркнул, что Германия уже многое делает, особенно это касается намерения поставки системы противовоздушной обороны Patriot.
Но Украине нужны тяжелые боевые танки.
Германия должна решить, на чьей она стороне сейчас. Берлин играет ключевую роль в том, чтобы помочь Украине добиться успеха. Однако если правительство ФРГ решит отказаться от поставок танков, оно будет нести значительную ответственность за вероятный проигрыш Украины в войне. Сейчас настало время, когда Германия должна действовать в своих собственных интересах и в интересах европейской безопасности
- подытожил отставной генерал.
Как быстро на Западе назначаются виновные... А ещё говорят о России...
В то же время, на вопрос немецких журналистов о том, как на поставки натовской техники может отреагировать российский президент, Бэрронс ответил, что Запад должен перестать «подстраиваться» в ходе принятия своих решений под возможную реакцию Владимира Путина.
Сейчас настало время, когда Запад должен пойти на риск, чтобы отстаивать свои собственные интересы. Это разочарует Путина. Но так обстоит дело на войне
- заявил Бэрронс.
Наконец, британский военный отметил, что «золотая середина» в нынешней ситуации заключается в том, чтобы продолжать «дозированные» поставки вооружения Киеву, как это происходит сейчас. Однако, как считает отставной генерал, это может обернуться многолетней позиционной войной и, возможно, своего рода перемирием, что оставит конфликт неразрешенным.
Следовательно, по мнению Бэрронса, в интересах европейской безопасности было бы разумнее, если бы НАТО оказало более активную поддержку Украине. Но это означает финансовую помощь в размере не менее пяти миллиардов долларов в неделю (более 250 млрд в год), поставки материалов, запасных частей, материально-технической помощи, боеприпасов, обучение военных, подключение к Интернету через Starlink, а также передача вооружение вроде основных боевых танков и, возможно, дистанционно управляемых ракет большой дальности, таких как американские ATACMS.