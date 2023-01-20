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Глава Офиса президента Украины опубликовал детальный список новой военной помощи от США

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Глава Офиса президента Украины опубликовал детальный список новой военной помощи от США

США на днях объявили о новом пакете военной помощи Украине. Теперь подробный перечень вооружения, техники и боеприпасов, которые получит украинская армия, опубликовал глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.


Как можно понять из перечня, США в этот раз сделали упор на передаче Украине бронированной техники и ракет. Украина получит от США 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронетранспортеров Stryker, 350 бронеавтомобилей HMMWV, 53 бронемашины MRAP, а также 22 тактические машины для буксировки вооружений, 12 машин для перевозки боеприпасов и 6 командно-штабных машин.

Кроме того, США передают Украине 590 противотанковых ракет TOW и 295 000 патронов 25 мм для использования с бронемашин Bradley, 8 зенитно-ракетных комплексов Avenger ближнего действия, а также противорадиолокационные ракеты HARM и ракеты для NASAMS, боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS.

Таким образом, мы видим, что Украина получит несколько сотен единиц бронированной техники. Такая техника предназначена как для доставки солдат к линии боевого соприкосновения, так и для непосредственного участия в боях с силами противника.

Вероятно, американские военные рассчитывают, что поставки дополнительной военной техники позволят украинской армии если не контратаковать ВС РФ, то, по крайней мере, более эффективно действовать в обороне.

Напомним, что кроме США, собственные пакеты военной помощи Украине собирают многие европейские страны, включая Великобританию, Германию, Францию, Польшу, Нидерланды, Финляндию, Швецию и так далее. Ранее руководство Российской Федерации неоднократно заявляло, что военная техника и вооружение, передаваемые странами НАТО Украине, станут законными целями для ударов российской армии.
Автор:
Использованы фотографии:
United States Army / http://www.army.mil/features/strykeroe
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3 комментария
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 11:24
    0
    Список стран, ратующих за пролитие нашей крови...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:27
    0
    С пакетами военной помощи будет тоже самое, что с пакетами санкций....., будут по "углам" стоять.
  3. Eva Star
    Eva Star Сегодня, 11:31
    0
    Не вижу ракет на 150 км, возможно заявление Медведева подействовало. С учётом поставляемой техники, главной целью России должны стать мосты через Днепр. Для этого лучше всего подойдут ракеты пионер средней дальности. Боевая часть этих ракет была более двух тонн, достаточно чтобы снести любой мост. Плюс эти ракеты можно использовать для увеличения ядерного щита. Если выбить мосты, то снабжение будет нарушено, а переправы будут забиты гражданскими которые будут переправляться с берега на берег, а также обеспечением для них. Почему до сих пор этого не сделано это загадка.