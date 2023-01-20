Глава Офиса президента Украины опубликовал детальный список новой военной помощи от США

США на днях объявили о новом пакете военной помощи Украине. Теперь подробный перечень вооружения, техники и боеприпасов, которые получит украинская армия, опубликовал глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.Как можно понять из перечня, США в этот раз сделали упор на передаче Украине бронированной техники и ракет. Украина получит от США 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронетранспортеров Stryker, 350 бронеавтомобилей HMMWV, 53 бронемашины MRAP, а также 22 тактические машины для буксировки вооружений, 12 машин для перевозки боеприпасов и 6 командно-штабных машин.Кроме того, США передают Украине 590 противотанковых ракет TOW и 295 000 патронов 25 мм для использования с бронемашин Bradley, 8 зенитно-ракетных комплексов Avenger ближнего действия, а также противорадиолокационные ракеты HARM и ракеты для NASAMS, боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS.Таким образом, мы видим, что Украина получит несколько сотен единиц бронированной техники. Такая техника предназначена как для доставки солдат к линии боевого соприкосновения, так и для непосредственного участия в боях с силами противника.Вероятно, американские военные рассчитывают, что поставки дополнительной военной техники позволят украинской армии если не контратаковать ВС РФ, то, по крайней мере, более эффективно действовать в обороне.Напомним, что кроме США, собственные пакеты военной помощи Украине собирают многие европейские страны, включая Великобританию, Германию, Францию, Польшу, Нидерланды, Финляндию, Швецию и так далее. Ранее руководство Российской Федерации неоднократно заявляло, что военная техника и вооружение, передаваемые странами НАТО Украине, станут законными целями для ударов российской армии.