США пытаются закупить в странах Латинской Америки советское и российское вооружение для Украины

Соединенные Штаты в попытках обеспечить Украину вооружением советского образца, уже выпотрошили арсеналы Европы, потрошат Африку и добрались до Латинской Америки. Несмотря на то, что этот континент находится довольно далеко от России, многие страны там имеют советское и российское вооружение и технику.
США пытаются закупить в странах Латинской Америки советское и российское оружие, предлагая взамен поставку американского. Как пояснила глава Южного командования США генерал Лора Ричардсон, работа ведется с шестью странами данного региона. Три страны отказались от такой чести, речь идет о Кубе, Никарагуа и Венесуэле.
Россия имеет союзников в [правительствах] Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, но шесть других стран региона имеют российскую военную технику. (...) США пытаются побудить эти шесть стран пожертвовать Украине российскую военную технику и заменить ее американским оружием
- заявила Ричардсон.
Несмотря на активность американцев, не все у них получается. Как оказалось, позиции России в Латинской Америке довольно сильны, да еще и Китай не спит, а развил там бурную деятельность. В Вашингтоне прямо заявляют, что конкурентами США в странах данного региона являются Россия, Китай и "транснациональные преступные организации".
(...) другие страны, такие как Мексика, Перу, Аргентина, Колумбия, Бразилия, также имеют российское или советское оружие. (...) Мы работаем над тем, чтобы заменить это российское вооружение на американское, если эти страны захотят передать его Украине
- добавила генерал.