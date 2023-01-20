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США пытаются закупить в странах Латинской Америки советское и российское вооружение для Украины

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США пытаются закупить в странах Латинской Америки советское и российское вооружение для Украины

Соединенные Штаты в попытках обеспечить Украину вооружением советского образца, уже выпотрошили арсеналы Европы, потрошат Африку и добрались до Латинской Америки. Несмотря на то, что этот континент находится довольно далеко от России, многие страны там имеют советское и российское вооружение и технику.


США пытаются закупить в странах Латинской Америки советское и российское оружие, предлагая взамен поставку американского. Как пояснила глава Южного командования США генерал Лора Ричардсон, работа ведется с шестью странами данного региона. Три страны отказались от такой чести, речь идет о Кубе, Никарагуа и Венесуэле.

Россия имеет союзников в [правительствах] Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, но шесть других стран региона имеют российскую военную технику. (...) США пытаются побудить эти шесть стран пожертвовать Украине российскую военную технику и заменить ее американским оружием

- заявила Ричардсон.

Несмотря на активность американцев, не все у них получается. Как оказалось, позиции России в Латинской Америке довольно сильны, да еще и Китай не спит, а развил там бурную деятельность. В Вашингтоне прямо заявляют, что конкурентами США в странах данного региона являются Россия, Китай и "транснациональные преступные организации".

(...) другие страны, такие как Мексика, Перу, Аргентина, Колумбия, Бразилия, также имеют российское или советское оружие. (...) Мы работаем над тем, чтобы заменить это российское вооружение на американское, если эти страны захотят передать его Украине

- добавила генерал.
Использованы фотографии:
ВВС Бразилии
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19 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:43
    -1
    По тексту: "конкурентами США в странах данного региона являются Россия, Китай и "транснациональные преступные организации". Удивительно, но с позиции полосатых должно это выглядеть вот так: ".. являются Россия, Китай и ДРУГИЕ "транснациональные преступные организации". Может перевод был не точный?
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 12:06
      -2
      США пытаются закупить в странах Латинской Америки советское и российское вооружение для Украины
      Сегодня, 11:39

      не охота "апачей" отправлять на убой.
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 12:18
        0
        Столько лет США вытирали ноги об Латинскую Америку, а теперь им что-то самим понадобилось.
      2. кредо
        кредо Сегодня, 12:20
        +1
        Цитата: Дедкастарый
        не охота "апачей" отправлять на убой.

        Всё куда прозаичней и нам нужно также действовать при продаже своих товаров и изделий.
        Янки деньги считают и прекрасно понимают, что выкупая советское оружие по бросовым ценам и продавая своё по своим ценам (а может даже и со скидкой или под замену купленного) они привязывают эти страны к своему оружию и ВПК.
        Грамотный подход в достижении своих целей. yes
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:47
    0
    Самый крупный эксплуатант российской и советской техники Республика Перу.Но они раздолбаи в вопросе техобслуживания.Проверено на рыболовных судах.
  3. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 11:49
    0
    Зачем они усложнят? На хранении у США куча техники, техника времен СССР конечна (Если только Китай не перейдет на сторону тьмы). Сразу б и перевели. Кобра вполне современный ударный вертолет, М60, М113, старые САУ и гаубицы. Все есть и много.
    1. ian
      ian Сегодня, 11:58
      +6
      Цитата: Zaurbek
      Зачем они усложнят? На хранении у США куча техники, техника времен СССР конечна (Если только Китай не перейдет на сторону тьмы). Сразу б и перевели. Кобра вполне современный ударный вертолет, М60, М113, старые САУ и гаубицы. Все есть и много.

      Для эксплуатации этой "кучи техники" нужно переучить "кучу людей", заточенной на технику СССР, обустроить рембазы, наладить поставки запчастей, обучить боевые экипажи и расчеты.... Усложняют? Похоже вы просто не понимаете сути вопроса... hi
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 12:08
        +1
        Цитата: ian
        Цитата: Zaurbek
        Зачем они усложнят? На хранении у США куча техники, техника времен СССР конечна (Если только Китай не перейдет на сторону тьмы). Сразу б и перевели. Кобра вполне современный ударный вертолет, М60, М113, старые САУ и гаубицы. Все есть и много.

        Для эксплуатации этой "кучи техники" нужно переучить "кучу людей", заточенной на технику СССР, обустроить рембазы, наладить поставки запчастей, обучить боевые экипажи и расчеты.... Усложняют? Похоже вы просто не понимаете сути вопроса... hi

        Да и потом эту всю подаренную взамен Американскую технику нужно будет обслуживать, покупать в США запчасти, боеприпасы и тд. bully
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:11
        0
        Цитата: ian
        Усложняют? Похоже вы просто не понимаете сути вопроса...

        Суть простая, любой кто закупает вооружение в США, сразу становится заложником США, да ещё влетает на огромные "бабки".
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:58
    +1
    Мы работаем над тем, чтобы заменить это российское вооружение на американское, если эти страны захотят передать его Украине

    Как грамотно ставится вопрос .Не продать американцам ,а передать его Украине (за американские деньги конечно) но тем самым достигают две цели ,перетягивают страну в стан врага России .
    Хотя вопрос конечно интересный ,разве к контрактах не прописаны условия реэкспорта ?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:13
      0
      Цитата: APASUS
      Хотя вопрос конечно интересный ,разве к контрактах не прописаны условия реэкспорта ?

      Да США уже давно положили и на контракты и международные законы - "Мы США, мы и закон , мы и контракт, мы и ваши хозяева."
    2. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 12:38
      0
      Цитата: APASUS
      Хотя вопрос конечно интересный ,разве к контрактах не прописаны условия реэкспорта ?

      Во всех договорах для реэкспорта минимум требуется согласие страны-производителя (нас), а в некоторых случаях прописан прямой запрет на реэкспорт.
  5. Романенко
    Романенко Сегодня, 11:58
    -1
    Цитата: "США пытаются закупить в странах Латинской Америки советское и российское оружие, предлагая взамен поставку американского"
    А что это вдруг ружьецо на гов-не-цо менять предлагаете?
    Вроде какм американское - самое лучшее, или не совсем?
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:59
    -2
    Хотеть не вредно. Даже продажные элиты третьего мира понимают что если менять на америкосское, то без штанов останешься, нечем будет конкурентов кошмарить, все ж видят как саудовская Аравия с дорогим оружием не может с крестьянами с автоматами справиться. Что то дадут без сомнения, но не думаю что подешовке, когда у этих элит есть выбор это другие деньги. Да и америкосы ещё в уме держат, что китайцы займут освободившие склады, а это тоже не айс.
  7. AAC
    AAC Сегодня, 12:04
    0
    Тут одной пулей двух зайцев. Для украины проще в использовании советская техника, все равно все раздолбают. В перспективе у этих стран окажется техника "made in USA". И где они будут брать запчасти и модернизации? Чем больше старой техники сбудут США, тем дольше будут слать шестеренки за дорого. Ну и в дальнейшем обновление парка и все такое. А на украине все сгорит безвозмездно. Хитрые американцы везде найдут выгоду.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:10
    0
    Мы работаем над тем, чтобы заменить это российское вооружение на американское
    А как работают американцы известно. Где не получается пряником в ход идет шантаж и угрозы. Поэтому не исключено, что какие-то страны вынуждены будут согласиться с "предложением" Сша. Другой вопрос в каком состоянии сегодня эта техника?
  9. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 12:13
    0
    Ну вот дождались наконец smile Америка по миру пошла: "сами мы не местные, подайте кто что может советского оружия" laughing
  10. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 12:42
    0
    ...конкурентами США в странах данного региона являются Россия, Китай и "транснациональные преступные организации".
    Про то, что в данном регионе Россия и Китай конкуренты США, это я понял. А вот как США могут конкурировать сами с собой в данном регионе? Я про вот эти самые -"транснациональные преступные организации", ведь всем известно что самая главная транснациональная преступная организация, это сами США.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:46
    0
    США пытаются закупить в странах Латинской Америки советское и российское вооружение для Украины
    . Сгребают все шо могут, откуда могут...