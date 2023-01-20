США пытаются закупить в странах Латинской Америки советское и российское вооружение для Украины

Россия имеет союзников в [правительствах] Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, но шесть других стран региона имеют российскую военную технику. (...) США пытаются побудить эти шесть стран пожертвовать Украине российскую военную технику и заменить ее американским оружием

(...) другие страны, такие как Мексика, Перу, Аргентина, Колумбия, Бразилия, также имеют российское или советское оружие. (...) Мы работаем над тем, чтобы заменить это российское вооружение на американское, если эти страны захотят передать его Украине