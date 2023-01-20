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«Немцы уже делали подобное, а в итоге русские танки дошли до Берлина»: Депутат Бундестага отреагировал на планы передать танки Leopard 2 Украине

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«Немцы уже делали подобное, а в итоге русские танки дошли до Берлина»: Депутат Бундестага отреагировал на планы передать танки Leopard 2 Украине

Немецкий депутат от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон назвал большой ошибкой планы властей о передаче танков Leopard 2 Украине. Вот как политик прокомментировал возможную отправку боевых машин Киеву:


Немецкие танки будут использоваться Украиной против России. Как показывает горький опыт прошлых лет, немцы уже предприняли однажды попытку сделать это с Мельниками и Бандерами, но все их планы оказались безрезультатными. В конечном итоге русские танки дошли до Берлина

В то же время немецкий законодатель, обращаясь к другим депутатам, дал чётко понять, что в таких вопросах им нужно исходить из интересов собственной страны, а не идти на поводу у НАТО, США и их оружейных компаний. К тому же, по его словам, немецкий народ явно не желает эскалации конфликта и поставок вооружений Украине.

Тем не менее, Бундестаг так и не проголосовал по поводу отправки боевых танков на Украину. Инициатива исходила от оппозиционного блока ХДС/ХСС. В то же время народные избранники от правящей коалиции, состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Союза-90» и Свободной демократической партии большинством голосов отложили рассмотрение этого вопроса. Не поддержали это предложение и представители оппозиции от партии «Альтернатива для Германии».



Стоит отметить, что даже при успешном голосовании, у него бы не было шансов на успех по той причине, что предоставление военной техники находится в компетенции немецкого кабмина. А вот в кабмине есть те, кто готов отправить Украине Leopard 2. Это, например, новый глава Минобороны Писториус.

Накануне состоялся телефонный разговор между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и его партнёром - американским президентом Джо Байденом, в ходе которого он заверил главу Белого дома в том, что Берлин пойдёт на этот шаг, но лишь при условии передачи Вашингтоном своих танков Abrams Киеву. По информации, предоставленной немецкой газетой Süddeutsche Zeitung, американский лидер так и не подтвердил планы США о передаче этих танков Украине.

Напомним, что сегодня на авиабазе Рамштайн в ФРГ пройдёт встреча глав оборонных ведомств западных стран, на которой главной темой станет дальнейшее оказание военной помощи Киеву, в частности, поставки Leopard. ФРГ будет представлять новоизбранный министр обороны Борис Писториус.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Быстрон
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19 комментариев
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  1. Романенко
    Романенко Сегодня, 12:15
    +2
    Цитата: "... немцы уже предприняли однажды попытку сделать это с Мельниками и Бандерами, но все их планы оказались безрезультатными"
    Хоть и правду сказал, но только наполовину.
    Планы то были вовсе не у Гитлера, Бандеры и Мельника, они были только исполнителями...
    Теперь это все очевиднее.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:26
      +1
      Наш "агент" Пётр Быстров открыл глаза на будущее Германии?
      Вряд ли.
      Но освежить память зажравшимся бюргерам о весне 1945 года, хотя бы на словах, всегда полезно. angry
  2. ian
    ian Сегодня, 12:16
    +1
    Немцы помнят чем такие игры кончаются. Но их уже не спрашивают. Все решается на более глобальном уровне.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:17
    +1
    Немецкий депутат от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Петер Быстрон нормальную речь толкнул ,ну просто не верится что там есть адекватные политики
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:17
    0
    Пётр Быстрон родился Оламоуц Чехословакия.Мог бы сравнить как действовали советские танки в Берлине и в Праге!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:53
      0
      А я лично сравниваю другое.Как действовали чехи,по отношению к гитлеровской Германии.А они пахали на нее в три смены,не разгибаясь.Так что,чехи-те еще.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:22
    0
    В конечном итоге русские танки дошли до Берлина
    Оказывается еще есть в Бундестаге немцы, которые помнят историю своей страны и не хотели бы ее повторения. Вот только немецких русофобов, количество которых сегодня достаточно историческими примерами не убедить. Сегодня судьба немецких "Леопардов" будет решена в Рамштайне окончательно и очевидно не в пользу здравомысленной части населения.
  6. -ш-
    -ш- Сегодня, 12:24
    0
    интересно будет ли потом орать европа "а нас то за что"
  7. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 12:25
    0
    В каждой стране есть адекватно думающие люди, жаль в Германии их голос одинок, но есть надежда что из этих голосов сложится для народа хотя бы понимание что ситуация с наращиванием вооружений может привести только к катастрофе
  8. максим1987
    максим1987 Сегодня, 12:26
    +1
    Накануне состоялся телефонный разговор между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и его американским президентом Джо Байденом

    оговорочка по Фрейду laughing
  9. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 12:27
    0
    Тогда это все возглавляла Германия с идеей расширения жизненного пространства и борьбы с "неполноценными" народами.Сейчас всю эту банду возглавляют США примерно с такими же идеями,то есть за полный контроль над дешевыми российскими энергоносителями,и борьбы с "неполноценными","неправильными" за то что не хотят принимать западные "ценности",россиянами.
    1. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 12:48
      0
      над дешевыми российскими энергоносителями

      Вот не согласен, что они дешёвые, они дешёвые потому, что цену за него назначают сами покупатели, во всяком случае до СВО было так, и дешёвые ещё потому, что в цену заложена не соответствующая затратам зароботная плата... Короче говоря - недоплачивают рабощим...
      И так по многим товарам, которое Россия продает в зарубеж. Вот почему наше оружие, лучшие в мире, должны быть дешевле своих зарубежных аналогов?!
  10. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:29
    +1
    Плохая новость: танки передадут.
    Хорошая новость: будет кому доверить управление ГДР потом.
  11. ort
    ort Сегодня, 12:29
    +1
    У танков нет национальности. У них есть только принадлежность к государству. И танки дошли, потому, что они были советские. Сейчас их немало осталось, но они уже старые.
  12. AAC
    AAC Сегодня, 12:30
    +1
    между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и его американским президентом Джо Байденом
    Опечатка по Фрейду?

    Я не верю, что немцы смогут долго сопротивляется. Если американцы не для шоу давят на Шольца, а по серьезному, то рано или поздно они найдут "аргументы". И ведь все все прекрасно понимают и в Европе, и в Германии, но сделать ничего не могут. Я просто поражен. В 1939 работала пропаганда и немцы верили в то, что делали. Какая мотивация сейчас? Американцы держат всех за balls? Или есть другие силы, которые управляют этим процессом?
    1. ort
      ort Сегодня, 12:37
      0
      Цитата: AAC
      Какая мотивация сейчас? Американцы держат всех за balls?

      Если американцев слушаются, значит- держат. Не надо было немцам проигрывать две мировые войны,. Последствия видны до сих пор. Впрочем- гораздо интереснее другой вопрос ; а какая сила нас- то заставила разрушить СССР после победы над немцами ?
      Кто нас держал за balls ?
  13. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 12:34
    0
    Хоть у кого-то в Германии память не отшибло.
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:40
    0
    Напомним, что сегодня на авиабазе Рамштайн в ФРГ пройдёт встреча
    . Ну да, все ястреб слетают я туда и "голубкам" , даже не мира, а просто колеблющимя/торгующимся, там будет фигово!
  15. tatra
    tatra Сегодня, 12:51
    -1
    Люди ,которые объединяют Красную /Советскую армию -с армией антисоветской РФ ,поступают неадекватно ,начиная с того ,что в армии Российской Империи и СССР было много великих военноначальников . А у армии российских врагов СССР (РКН).