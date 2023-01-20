Немецкие танки будут использоваться Украиной против России. Как показывает горький опыт прошлых лет, немцы уже предприняли однажды попытку сделать это с Мельниками и Бандерами, но все их планы оказались безрезультатными. В конечном итоге русские танки дошли до Берлина

Немецкий депутат от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон назвал большой ошибкой планы властей о передаче танков Leopard 2 Украине. Вот как политик прокомментировал возможную отправку боевых машин Киеву:В то же время немецкий законодатель, обращаясь к другим депутатам, дал чётко понять, что в таких вопросах им нужно исходить из интересов собственной страны, а не идти на поводу у НАТО, США и их оружейных компаний. К тому же, по его словам, немецкий народ явно не желает эскалации конфликта и поставок вооружений Украине.Тем не менее, Бундестаг так и не проголосовал по поводу отправки боевых танков на Украину. Инициатива исходила от оппозиционного блока ХДС/ХСС. В то же время народные избранники от правящей коалиции, состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Союза-90» и Свободной демократической партии большинством голосов отложили рассмотрение этого вопроса. Не поддержали это предложение и представители оппозиции от партии «Альтернатива для Германии».Стоит отметить, что даже при успешном голосовании, у него бы не было шансов на успех по той причине, что предоставление военной техники находится в компетенции немецкого кабмина. А вот в кабмине есть те, кто готов отправить Украине Leopard 2. Это, например, новый глава Минобороны Писториус.Накануне состоялся телефонный разговор между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и его партнёром - американским президентом Джо Байденом, в ходе которого он заверил главу Белого дома в том, что Берлин пойдёт на этот шаг, но лишь при условии передачи Вашингтоном своих танков Abrams Киеву. По информации, предоставленной немецкой газетой Süddeutsche Zeitung, американский лидер так и не подтвердил планы США о передаче этих танков Украине.Напомним, что сегодня на авиабазе Рамштайн в ФРГ пройдёт встреча глав оборонных ведомств западных стран, на которой главной темой станет дальнейшее оказание военной помощи Киеву, в частности, поставки Leopard. ФРГ будет представлять новоизбранный министр обороны Борис Писториус.