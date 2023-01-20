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Индийская авиабаза разрисована граффити-маскировкой для дезориентации систем наведения

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Индийская авиабаза разрисована граффити-маскировкой для дезориентации систем наведения

В сети был замечен новый способ маскировки, который применили индийские военные для защиты авиабазы в Джодхпуре, расположенной недалеко от границы с Пакистаном.


Судя по фотографиям, ангары с самолётами, места стоянки и рулёжки, взлётно-посадочные полосы были разрисованы граффити-маскировкой, изображающими объекты различных форм и размеров. Как предполагают китайские обозреватели, это было сделано для того, «чтобы сбить с толку вражескую оптику и лётчиков».

Дело в том, что в мире всё большее распространение получают ракеты с головками самонаведения, оснащёнными средствами оптического распознавания целей противника. Они оборудованы компьютером, в память которого внесена сигнатура различной вражеской техники, в том числе её визуальные характеристики. При идентификации цели срабатывает автоматическая команда на нанесение удара. Дезориентационный рисунок может сыграть здесь свою роль.



Граффити, покрывающее авиабазу, будет создавать помехи системам наведения, мешая процессу обнаружения техники неприятеля за счёт «размывания» общей картинки дополнительными образами. В этом «визуальном беспорядке» как компьютер ракеты, так и лётчик с большой высоты могут не справиться с задачей распознавания целей.

На данный момент не известны случаи нанесения ударов по объектам, использующим маскировку в виде граффити. Соответственно сложно судить об эффективности данного способа «камуфляжа».
Автор:
Использованы фотографии:
Maxar Technologies
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7 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:14
    -3
    А как индусы догадались что ракеты "летящие" на их авиабазу будут думать по " индийски"?
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 13:19
      0
      там плясать и петь надо, а не рисовать по бетону.
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 12:16
    -2
    А еще танцы и песни помогают... Проверять это все не сложно. Запустил систему наведения, и смотри, работает или нет.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:25
    +3
    "Индийская авиабаза разрисована граффити-маскировкой для дезориентации систем наведения"
    Не ново.
    Но... эффективно!
  4. Alex_ekb
    Alex_ekb Сегодня, 12:28
    +1
    В ВОВ покруче маскировали.

    ...........................................................................................................
  5. слава1974
    слава1974 Сегодня, 12:45
    +2
    Покрышкин в своих воспоминаниях писал про аэродром, на котором фашисты нарисовали воронки от авиабомб , другие разрушения и наша авиация его не трогала ,думали что он не используется.Когда перебазировались на этот аэродром, с трудом заставил себя сесть, так реально смотрелись разрушения взлетной полосы.
    Так что способ не нов ,эффективен при определенных условиях.
  6. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 13:10
    0
    А нашим слабо нарисовать "Белых лебедей", "Медведей" и "Бэкфаеров"?