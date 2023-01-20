"Индийская авиабаза разрисована граффити-маскировкой для дезориентации систем наведения"

В сети был замечен новый способ маскировки, который применили индийские военные для защиты авиабазы в Джодхпуре, расположенной недалеко от границы с Пакистаном.Судя по фотографиям, ангары с самолётами, места стоянки и рулёжки, взлётно-посадочные полосы были разрисованы граффити-маскировкой, изображающими объекты различных форм и размеров. Как предполагают китайские обозреватели, это было сделано для того, «чтобы сбить с толку вражескую оптику и лётчиков».Дело в том, что в мире всё большее распространение получают ракеты с головками самонаведения, оснащёнными средствами оптического распознавания целей противника. Они оборудованы компьютером, в память которого внесена сигнатура различной вражеской техники, в том числе её визуальные характеристики. При идентификации цели срабатывает автоматическая команда на нанесение удара. Дезориентационный рисунок может сыграть здесь свою роль.Граффити, покрывающее авиабазу, будет создавать помехи системам наведения, мешая процессу обнаружения техники неприятеля за счёт «размывания» общей картинки дополнительными образами. В этом «визуальном беспорядке» как компьютер ракеты, так и лётчик с большой высоты могут не справиться с задачей распознавания целей.На данный момент не известны случаи нанесения ударов по объектам, использующим маскировку в виде граффити. Соответственно сложно судить об эффективности данного способа «камуфляжа».