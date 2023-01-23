Что может и на что не способен Challenger 2 на Украине

62,5 тонны британской стали











Challenger 2. Источник: vk.com

«Танк «Абрамс» – очень сложное оборудование. Он дорогой. На нём тяжело тренироваться. У него газотурбинный двигатель, думаю, с расходом около трех галлонов реактивного топлива на милю (более 13 литров на 1,62 км пробега). Это не самая простая в обслуживании система.»

«Мы либо быстро получим это согласие от Германии, либо сами поступим правильно.»

Сильные стороны Challenger 2























Загрузка БК в Challenger 2. Источник: telegram























Challenger 2 в британской армии. Источник: vk.com



Тыльная сторона гомогенной броневой преграды после обстрела снарядами с пластичным ВВ (HESH)



L30A1. Источник: vk.com



Дополнительное бронирование по программе TES (Theatre Entry Standard)



Boiling vessel – штатный подогреватель пищи британского танка Challenger 2. Единственный в своём роде в мировом танкостроении

Слабости Challenger 2







Challenger 2. Источник: telegram







Джойстик наводчика Challenger 2. Источник: vk.com



Интересное сравнение габаритов украинского 6ТД-2 (Т-84) и британского Perkins Engine Company CV12 (Challenger 1,2). Оба двигателя по 1200 л. с. Источник: vk.com



Если нужно, Challenger 2 умеет так