Что может и на что не способен Challenger 2 на Украине

62,5 тонны британской стали











Challenger 2. Источник: vk.com

«Танк «Абрамс» – очень сложное оборудование. Он дорогой. На нём тяжело тренироваться. У него газотурбинный двигатель, думаю, с расходом около трех галлонов реактивного топлива на милю (более 13 литров на 1,62 км пробега). Это не самая простая в обслуживании система.»

«Мы либо быстро получим это согласие от Германии, либо сами поступим правильно.»

Сильные стороны Challenger 2























Загрузка БК в Challenger 2. Источник: telegram























Challenger 2 в британской армии. Источник: vk.com



Тыльная сторона гомогенной броневой преграды после обстрела снарядами с пластичным ВВ (HESH)



L30A1. Источник: vk.com



Дополнительное бронирование по программе TES (Theatre Entry Standard)



Boiling vessel – штатный подогреватель пищи британского танка Challenger 2. Единственный в своём роде в мировом танкостроении

Слабости Challenger 2







Challenger 2. Источник: telegram







Джойстик наводчика Challenger 2. Источник: vk.com



Интересное сравнение габаритов украинского 6ТД-2 (Т-84) и британского Perkins Engine Company CV12 (Challenger 1,2). Оба двигателя по 1200 л. с. Источник: vk.com



Если нужно, Challenger 2 умеет так

Западный взгляд на поставки боевой техники на Украину сугубо практичный. Из современного на передовую идёт либо стрелковое оружие , либо легкие противотанковые ракеты. На линии боевого соприкосновения должны погибать устаревшие образцы оружия, например, М113 или Bradley тридцатилетней давности. Это маркетинговый ход перед растущим оружейным голодом во всём мире. Напуганные мнимой российской агрессией страны готовы тратить миллиарды на новые танки , вертолеты, самолеты и прочую технику. Показателен пример установок HIMARS, которые работают на дистанциях, серьёзно осложняющих ответное подавление. Аналогично воюют немецкие PzH 2000 и прочие «крабы». Натовские дальнобойные системы если и уничтожаются, то все следы этого старательно вымарываются из информационного пространства. Как Abrams в своё время стал визитной карточкой агрессии НАТО в Ираке, так и HIMARS сейчас в роли лидера сопротивления украинских националистов. Артиллерийские системы – актеры в большой рекламной кампании оружейников Соединенных Штатов и ряда стран НАТО. Другое дело – основные боевые танки. Так сложилось, что даже в 2023 году символами национальных ВПК остались танки. У немцев Leopard 2, у американцев – Abrams и так далее. У британцев – Challenger 2. Только вот очень специфическая машина никому, кроме вооруженных сил Соединенного Королевства, оказалась не нужна. 38 машин для Омана не в счёт – мизерный контракт лишь подтверждает правило.Но помогать Украине надо. И лучше всего танками натовского образца, от которых больше резонанса и воодушевления. Challenger 2 на эту символическую роль готов превосходно. В обозримом будущем на британский танк покупателей не найти, поэтому и репутационный ущерб никому не интересен. Весь эскадрон, то есть 14 танков, могут полечь смертью храбрых без малейшего ущерба для Великобритании. За первым эскадроном явно последуют и вторые, и третьи, и четвертые. И фотографии сгоревших Challenger 2 будет не стыдно показывать – в конце концов, английская школа танкостроения уже давно приказала долго жить. Другое дело немецкие «кошки», которые ещё продавать и продавать испуганным европейцам и сочувствующей братии. Abrams уже не производят и вряд ли будут, но он важен как символ несокрушимости американской военщины. Хватает подбитых хуситскими «Метисами» M1A2S Abrams армии Саудовской Аравии. Есть подозрения, что штатовский танк вообще не способен выдержать ужасы украинского фронта и выключится из игры до её начала. Заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль сетует:Отношение к бойцам ВСУ как к недоразвитым пользователям должно обижать военно-политическое руководство Украины. Но не обижает. Поскольку американцы не готовы делиться с ВСУ своими танками, тайм-аут решила взять Германия. Шольц отказался в этой истории действовать в одиночку. Естественно, поляки не могут без немецкого разрешения передать Киеву Leopard 2PL – таковы условия контракта. Впрочем, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий геройствует:Пока же польского руководства хватило на включение в пакет поставок древних зенитно-артиллерийских комплексов С-60 и семьдесят тысяч боеприпасов к ним.Как бы комментаторы и эксперты ни уничижали Challenger 2 – это всё-таки тяжелобронированная машина с достаточно мощной пушкой. Тем более когда четырнадцать танков дополняются неназванным количеством бронетранспортеров FV432 Mk 3 Bulldog. Британцы как бы намекают, что готовят ударный кулак made in UK, дополняя сделку вооружений ещё и самоходными 155-мм гаубицами AS-90.Challenger 2 англичане выставят из так называемого кризисного пакета, от которого давно хотели избавиться. В 2019 году было принято решение о сокращении штата с 227 машин до 148. Оставшиеся 79 танков определили либо на запчасти, либо в глубокую консервацию для «всякого пожарного». И вот он случился, но не в Великобритании, а на Украине. Оставшиеся в штате Challenger 2 будут поэтапно модернизировать до уровня Challenger 3. Не известно, сколько англичане успели разобрать танков, но будем исходить из самого пессимистического сценария, по которому на Украине могут оказаться все 79 списанных и готовящихся к списанию машин. Логика будет примерно следующая – первый эскадрон пройдёт проверку боем, оценят уровень владения машиной украинскими экипажами и, если всё будет хорошо, ВСУ насытят ещё несколькими десятками танков.Главным аргументом Challenger 2 является его нарезная 120-мм пушка Gun 120 mm Tk L30 или L30A1. Нарезное орудие обеспечивает большую кучность боя в сравнении с гладкоствольными аналогами – в среднем на 5-7 %. Специфика пушки не подразумевает использование кумулятивных боеприпасов – против танков у Challenger 2 есть подкалиберные снаряды. Как утверждают производители, английские «ломы» из обеднённого урана могут поразить до 740 мм гомогенной брони. Это может быть критично для фронтальных проекций всех танков серии Т-72, но современные модификации Т-80БВМ и Т-90М защищены от английских снарядов вполне надёжно. Впрочем, говорить о дуэльных схватках российских и английских танков можно только умозрительно. Почти на тысячекилометровый фронт будет выброшено чуть больше дюжины Challenger 2. Какова вероятность встречи с российским танком?Challenger 2, как говорилось выше, могут поставлять со снарядами c сердечниками из обеднённого урана – изделие L26A1 APFSDS. О том, какие могут быть последствия для Украины после интенсивной стрельбы такими боеприпасами, объяснять излишне. Справедливости ради, в боекомплекте танка присутствуют и более гуманные к окружающей среде противотанковые снаряды с пенетраторами из сплава на основе вольфрама.Отличительной особенностью боекомплекта британского танка являются бронебойно-фугасные L31A7 HESH, снаряжённые пластичным ВВ. В мире не так много пользователей таких боеприпасов – помимо англичан, HESH встречается в боекомплекте индийского Arjun, «колесного танка» Stryker M1128, китайского VT-4 и ещё нескольких устаревших машин. Современные натовские танковые гладкоствольные пушки лишены боеприпасов с пластичным ВВ. Нарезной ствол английской пушки повышает эффективность боеприпасов типа HESH за счёт центробежной силы, которая эффективнее распластывает взрывчатку по броне. Далее следует подрыв – и на тыльной стороне цели образуются осколки, поражающие экипаж, боеприпасы и прочие узлы. Нехитрая механика хорошо работает только на гомогенной броне – современные комбинированные преграды, разнесённая броня и противоосколочный подбой эффективно демпфируют волну сжатия. У L31A7 HESH есть скоростные ограничения. Дело в том, что слишком большая скорость удара о цель разбросает взрывчатку снаряда без детонации. Поэтому начальная скорость боеприпаса ограничена 670 м/с, что создаёт проблемы как с дальностью стрельбы, так и с работой по движущимся целям. Разработчики утверждают, что пластичное ВВ должно обеспечить эффективное разрушение бетонных укрытий.По этой причине танк на Украине станет неплохой снайперской винтовкой – точнее, чем танки советского типа и сходные по могуществу. Тем более СУО позволяет танку многое – и это ещё одна сильная сторона представителя английского ленд-лиза. У Challenger 2 хороший джентльменский набор – тепловизионный прицел Thermal Observation and Gunnery Sight II (TOGS-II) от Thales, гиростабилизированный панорамный прицел командира SAGEM VS 580-10, прицелы NANOQUEST L30 и SFIM VS-580, а также мощные «мозги» СУО на двух 32-разрядных процессорах. Тепловизионная картинка дублируется командиру и наводчику. На дальних дистанциях в украинских степях танк вполне способен доставить неудобства. Особенно ночью. Поразить английский танк на удалении в 3-4 км можно только ПТУРами – лоб башни и верхняя лобовая деталь прочные и поражаются далеко не всеми российскими боеприпасами. На меньших дистанциях эффективен оперённый подкалиберный «Свинец-2». На данный момент точно не известно, в какой конфигурации Лондон отправит танки на Украину. Есть вероятность, что в защищённой модификации TES (Theatre Entry Standard) и оснащёнными дистанционно управляемым 7,62-мм пулеметом на крыше башни. В этом случае на бортах танка будут размещены массивные блоки динамической защиты, заметно повышающие устойчивость от противотанковых гранат. Впрочем, даже без такой защиты на Украине достаточно умельцев для кустарного оснащения танков динамической защитой советского образца.Среди несомненных плюсов английского танка можно указать немалые внутренние габариты и высокий уровень комфорта. В частности, инженеры позаботились о горячем питании экипажа и оснастили танк Boiling vessel – большим котелком с электрическим подогревом. Обычно за кухню на борту танка отвечает заряжающий. Устройство позволяет одновременно нагревать от 24-вольтовой электросети танка четыре консервные банки из штатного пайка британского военнослужащего, а также заваривать чай или кофе. Boiling vessel также присутствует в бронетранспортерах Bulldog, передаваемых Украине. В общем, комфортный приём пищи в британских танках военным ВСУ обеспечен.Танк у англичан получился противоречивый. И все отрицательные стороны станут критически важны на Украине. Здесь Challenger 2 намерены воевать не с партизанами, у которых крепче РПГ ничего и нет, а с российской армией. Жить будет английский танк до первой встречи со самоходным ПТУРом «Штурм-С» – его потенциала с лихвой хватит для любой бронедетали Challenger 2.Первой в списке слабостей стоит 120-мм пушка. Орудие точное, о чём говорилось выше, но устаревшее. Не зря английская армия в третьей генерации Challenger намерена заменить нарезную пушку на немецкую гладкоствольную L55A1. У экзотической англичанки раздельно-картузное заряжание, что требует большей выучки четвертого члена экипажа и снижает итоговую скорострельность. Вдобавок для каждого снаряда предусмотрен свой пороховой заряд. Все боеприпасы для нарезной пушки уникальны, что заставит для четырнадцати танков организовывать отдельную логистическую линию. Инженеры снабдили пушку Challenger 2 осевым уплотнителем для клина затвора из мягкого металла, который по мере износа может вызвать фатальный для обитателей башни прорыв пороховых газов. Не всегда его возвращают на место после обслуживания. Так случилось 14 июня 2017 года на полигоне – взрыв порохового заряда в казённике без обтюрационного кольца убил двух танкистов и тяжело ранил двух. Английский ствол явно требует к себе внимательного отношения.Одну слабость Challenger 2 нашли уже сами украинцы, указавшие на уязвимое расположение боевого комплекта в забашенной полке. Квадрокоптеры с кумулятивными гранатами времён ВОВ вполне могут вывести британский танк из строя. Причём быстро и с самыми фатальными последствиями. Отечественные танки этого лишены, правда, взамен экипаж башни вынужден буквально сидеть на боекомплекте.Challenger 2 – это самый тяжелый танк НАТО. В зависимости от модификации его масса варьируется от 62,5 тонн до 75. С перегрузом немало проблем. Во-первых, далеко не все мосты способны выдержать такую махину. Во-вторых, у ВСУ нет на вооружении танковых мостоукладчиков, способных «переварить» более 60 тонн. Недавно поставленные немецкие Biber также не рассчитаны на подобные тяжести. Придётся вместе с Challenger 2 отправлять на Украину мостоукладчик Titan, чтобы обеспечить хотя какую-то мобильность в наступлении. В-третьих, английскую машину очень непросто вытаскивать из грязевого плена. На Украине нет такого эвакуатора. Ждём в пакете британских поставок БРЭМ CRARRV с максимальным тяговым усилием в 98 тонн? Слишком много свиты требует англичанин для своей персоны.Британские тяжелые танки всегда были неповоротливыми, и Challenger 2 не исключение. На СВО у бронемашин ценится высокая приёмистость и скорость. Даже у самого легкого Challenger 2 энерговооруженность не превышает 18 л. с. на тонну, а если танк снабдить всем комплексом дополнительной защиты, подвижность сравняется с немецкими тяжелыми танками времён ВМВ.Кстати, о защите. Несмотря на грозный вид, у танка есть болевые точки. Например, нижний лобовой лист, который в Ираке умудрились пробить из гранатомета. Неудивительно – толщина около 70 мм. Сейчас деталь закрыли динамической защитой, но для современных танковых снарядов броня по-прежнему не представляет никакой проблемы. Надо только попасть. Если верить рекламной кампании британцев, то в 2003 году в Ираке Challenger 2 выдержал попадания сразу 17 противотанковых гранат и одной ракеты комплекса Milan.Ко всему вышесказанному следует добавить неизбежные сложности с обслуживанием уникальной техники – в танке практически нет взаимозаменяемых с другой натовской техникой узлов и деталей. Challenger 2, очевидно, посылается не для прорыва российской обороны, а для отражения атак. Английскому танку ещё предстоит адаптироваться к реалиям спецоперации, и шансов у него на это не так много.