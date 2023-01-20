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Офицер армии США: Очередное предоставление Украине натовского оружия кардинально ничего не изменит

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Офицер армии США: Очередное предоставление Украине натовского оружия кардинально ничего не изменит

Сегодня, 20 января, министр обороны Ллойд Остин возглавит заседание контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии, где, как ожидается, западные военные лидеры объявят о новых поставках танков и бронетранспортеров на Украину. Поскольку Киеву обещают все больше видов современного оружия НАТО, многие уверены, что ход российско-украинского конфликта скоро изменится в пользу ВСУ, пишет 19fortyfive.


В то же время, по мнению офицера армии США Дэниела Дэвиса, очередное предоставление Украине натовского оружия кардинально ничего не изменит. Более того, тщательное изучение той номенклатуры вооружений, которую предлагает Запад, и более глубокое понимание того, как работает современная бронетехника, должны умерить ожидания.

Со слов американского военного, надежда украинской и западной аудитории на поставки натовской бронетехники кажется вполне обоснованной. Зная, что ВСУ почти год противостояли ВС РФ, используя старое советское вооружение, на первый взгляд, делает очевидным преимущество, которое получит украинская армия с поставками западного тяжелого вооружения.

Между тем, как пояснил подполковник Дэвис, специализирующийся на бронетанковой технике, танки, БМП, гаубицы, системы ПВО, истребители и прочее вооружение обеспечивают максимальную мощность только в том случае, если им управляют опытные, хорошо обученные военные - с высокой слаженностью задействованных в боях формирований. Кроме того, даже при наличии квалифицированных операторов и экипажей, машины должны быть снабжены достаточным количеством топлива и боеприпасов, обслуживаться должным образом и умело использоваться на уровне взвода, роты и батальона.

Создание боевой мощи - это гораздо больше, чем просто обладание определенным типом и количеством современной бронетехники. Я не могу не подчеркнуть, насколько сложно будет Украине создать механизированные силы достаточной численности, чтобы одолеть российские войска в нынешних условиях

- пояснил офицер армии США.

Со слов Дэвиса, сегодня даже в самой армии США не так много людей, имеющих какой-либо боевой опыт, особенно опыт танковых сражений.

Правда в том, что некоторые приравнивают сюжет, изображенный в видеоигре Call of Duty, к тому, как всё работает в реальном бою. Но, настоящий бой - это совсем другое

- подытожил военный.
Автор:
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27 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:28
    0
    Бундестаг заблокировал решение о передаче Украине танков "Leopard".
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 12:30
      +2
      надолго ли "заблокировал"? сейчас янки найдут аргументы чтобы продавить, либо через лимитрофов (трибалтов) поставят
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:43
      0
      А он решение и не принимает........................................
    3. Falcon Buster
      Falcon Buster Сегодня, 12:47
      0
      Он ничего не блокировал. Вообще то он просто передал обсуждение этого вопроса в другие органы. Т. е. снял с себя ответственность.
    4. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 13:12
      +1
      и не только Бундестаг...на встрече министров обороны ФРГ и США тоже ни к чему не пришли. Немцы янкесам "А вот вы свои сначала поставьте, а мы потом посмотрим", немцы раскрыли легко афёру америкосов "вы своё сожгите на украине, а мы вам своё продадим, задорого", поэтому учёные фрицы оставят максимально полезную для создаваемой ими новой армии ЕС технику, а отдадет ну совсем мусор. А янки не для того затевали кипишь, чтобы забесплатно дорогущую технику отдавать на сожжение на украину, чтобы и технику и реноме высоких технологий потерять. Так что "ша, никто никуда не идёт", с обеих сторон рулят иудеи и обмануть по оружию не получится друг-друга, так что Укрейн-бай-бай.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:34
    +1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Бундестаг заблокировал решение о передаче Украине танков "Leopard".
    А решение имеет право принимать кабмин. С учетом того, что новый министр обороны за поставку танков, то окончательный результат не трудно предсказать да еще с учетом давления Сша и некоторых европейских стран.
    1. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:38
      0
      Глава Пентагона Ллойд Остин не добился от нового министра обороны Германии Бориса Писториуса согласия на передачу Украине немецких танков — CNN со ссылкой на источники в американской администрации
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:40
        +1
        Это неплохая весть.Но перед ними поставлена цель-не допустить победы России.Я думаю,что поставки танков они все же добьются.
        1. oleg-nekrasov-19
          oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:22
          +1
          даже если добьются поставок танков "Leopard", думаю горят они так же , как и поставленные до этого из Польши Т 72
      2. donavi49
        donavi49 Сегодня, 12:47
        +1
        В ближайшие часы все увидим.



        Нидерланды уже выступили с идеей передать крыло Ф-16 (12 машин) которые списываются Украине - если США разрешит и возьмет на себя обучение (что уже заложено в бюджете США кстати).
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:43
      0
      министр бороны против поставки танков
  3. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 12:39
    +2
    Офицер армии США: Очередное предоставление Украине натовского оружия кардинально ничего не изменит
    Изменит, будет больше гибнуть наших пацанов! Начиналось все довольно скромно с птрк, сейчас уже танки готовят, Нидерланды о ф-16 заикнулись, ну то есть готовят почву под общественное мнение, смотрят реакцию.
  4. Eva Star
    Eva Star Сегодня, 12:42
    0
    Не по теме. Знакомый мобилизованный погиб на сво и мать не может получить выплаты. Проблема в том что он пошел из военкомата по месту жительства а прописан в другом городе. И теперь одни кивают в сторону других. Как быть в подобной ситуации?
    1. Володин
      Володин Сегодня, 12:48
      -1
      Цитата: Eva Star
      Как быть в подобной ситуации?

      Конечно, обращаться в военкомат, который его мобилизовал. Там все документы должны быть по мобилизации конкретного человека.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 13:00
      0
      где призывался там и отвечает военкомат, прописка не имеет значения
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:44
    0
    Офицер армии США: Очередное предоставление Украине натовского оружия кардинально ничего не изменит
    . Потерь будет больше, причём, с обеих сторон конфликта.
    Понятно, что забугорным того и надо...
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:46
    0
    "Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты.
    Надеюсь, что я буду услышан." (из обращения Путина от 24.02.22)
    Сегодня "на лицо" не только "сблазн", но уже и вмешательство! По самые... небалУйся!
    Видимо, глухие на всю башку!
    Поэтому, за словом должно следовать дело.
    И... За язык ведь никто не тянул...
    "Командуйте, Ваше Сиятельство!" (с)
    А день сегодня реально - ПОВОРОТНЫЙ.
    Точка бифуркации.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 12:51
      -1
      Цитата: Смею_заметить_
      А день сегодня реально - ПОВОРОТНЫЙ.
      Точка бифуркации.

      Да ничем он не поворотный. Обычный будничный день войны, которую ведут против России. Такие же дни были на фоне принятия на "Рамштайне" (или не на "Рамштайне") других решений по оружию - начиная от Джавелинов и M777, заканчивая Хаймарсами и немецкими САУ.
  7. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 12:48
    +2
    Между тем, как пояснил подполковник Дэвис, специализирующийся на бронетанковой технике, танки, БМП, гаубицы, системы ПВО, истребители и прочее вооружение обеспечивают максимальную мощностьтолько в том случае

    Разве кем-то ставилась такая цель?

    Война - не парад, и не штабные учения. Где все идет строго по плану, и всегда идеально
    машины должны быть снабжены достаточным количеством топлива и боеприпасов, обслуживаться должным образом и умело использоваться на уровне взвода, роты и батальона.

    И что мы нового здесь узнали

    Новости о том, что противник глуп, умеет только скакать и у него из рук вываливается оружие, были популярны только до 24 февраля 22 г.
  8. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 12:53
    0
    Изменит, без этого оружия мы бы их давно дожали, а так это может продолжаться очень долго, людского ресурса у них ещё на несколько лет такими темпами, будет оружие в достаточном количестве будет продолжаться мясорубка
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 13:03
      0
      вот чего чего а людской ресурс как раз заканчивается!!! женщин если только брать, мужики остались лишь тех профессий без которых жизнь не возможна государства, спецы своих профессий, женщинами их не заменить
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:53
    0
    Вполне можно согласиться с коллегой от полосатых. На стрельбах в ЗабВО в 80-х с бойцами после учебки (6 месяцев) с 5-6 захода удавалось "Вышке" установить связь с командирами танков и добиться того, чтобы у наводчиков заработали стабилизаторы на танке. Когда боец производил просто выстрел из орудия, уже не важно куда, большой успех, а если еще в рамках упражнения из пулемета отстрелял в сторону мишеней...., а в башне все было на русском и бойцы после учебки...
    1. Passeur
      Passeur Сегодня, 13:10
      0
      Uprun - Вы, перед тем, как стучать по клавишам, попробуйте взять паузу и включить голову. Тут ведь масса людей, служивших в Советской армии и вполне представляющих себе уровень подготовки рядового, сержатского и офицерского состава.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 13:17
        0
        Так я про уровень и написал...., 5-6 заходов на дорожки и были офицерские....., взводные носились, одним из которых я и был.
        1. Passeur
          Passeur Сегодня, 13:27
          0
          одним из которых я и был

          Так я тоже не из церковного хора, должность НШ батальона, если Вы были взводным, Вам должна о чем то говорить. И если в Вашем подразделении был такой уровень подготовки, то тут возникает вопрос служебного соответствия.
          1. Uprun
            Uprun Сегодня, 13:33
            0
            Это вопрос в первую очередь касается учебного подразделения...... Через полгода службы боец не может включить радиостанцию и выйти на связь, не может включить стабилизатор...... , из учебки "выпнули", а там хоть трава не расти.... в войсках все начинали с "0". Вот и весь вопрос служебного соответствия. А сколько учебных часов в учебке и развернутом подразделении? Есть разница?
  10. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 13:21
    +1
    Сколько мы уже экспертов даниэлей, юриков и т. д слышали, всё это хорошо но бесполезно ибо они трындаболы.а про сложности для ВСУ, ну так год они и не без успеха справлялись так что можно ожидать что справятся на минималках хотя бы ....