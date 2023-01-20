Офицер армии США: Очередное предоставление Украине натовского оружия кардинально ничего не изменит

Создание боевой мощи - это гораздо больше, чем просто обладание определенным типом и количеством современной бронетехники. Я не могу не подчеркнуть, насколько сложно будет Украине создать механизированные силы достаточной численности, чтобы одолеть российские войска в нынешних условиях

Правда в том, что некоторые приравнивают сюжет, изображенный в видеоигре Call of Duty, к тому, как всё работает в реальном бою. Но, настоящий бой - это совсем другое