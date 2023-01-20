Офицер армии США: Очередное предоставление Украине натовского оружия кардинально ничего не изменит

Сегодня, 20 января, министр обороны Ллойд Остин возглавит заседание контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии, где, как ожидается, западные военные лидеры объявят о новых поставках танков и бронетранспортеров на Украину. Поскольку Киеву обещают все больше видов современного оружия НАТО, многие уверены, что ход российско-украинского конфликта скоро изменится в пользу ВСУ, пишет 19fortyfive.
В то же время, по мнению офицера армии США Дэниела Дэвиса, очередное предоставление Украине натовского оружия кардинально ничего не изменит. Более того, тщательное изучение той номенклатуры вооружений, которую предлагает Запад, и более глубокое понимание того, как работает современная бронетехника, должны умерить ожидания.
Со слов американского военного, надежда украинской и западной аудитории на поставки натовской бронетехники кажется вполне обоснованной. Зная, что ВСУ почти год противостояли ВС РФ, используя старое советское вооружение, на первый взгляд, делает очевидным преимущество, которое получит украинская армия с поставками западного тяжелого вооружения.
Между тем, как пояснил подполковник Дэвис, специализирующийся на бронетанковой технике, танки, БМП, гаубицы, системы ПВО, истребители и прочее вооружение обеспечивают максимальную мощность только в том случае, если им управляют опытные, хорошо обученные военные - с высокой слаженностью задействованных в боях формирований. Кроме того, даже при наличии квалифицированных операторов и экипажей, машины должны быть снабжены достаточным количеством топлива и боеприпасов, обслуживаться должным образом и умело использоваться на уровне взвода, роты и батальона.
Создание боевой мощи - это гораздо больше, чем просто обладание определенным типом и количеством современной бронетехники. Я не могу не подчеркнуть, насколько сложно будет Украине создать механизированные силы достаточной численности, чтобы одолеть российские войска в нынешних условиях
- пояснил офицер армии США.
Со слов Дэвиса, сегодня даже в самой армии США не так много людей, имеющих какой-либо боевой опыт, особенно опыт танковых сражений.
Правда в том, что некоторые приравнивают сюжет, изображенный в видеоигре Call of Duty, к тому, как всё работает в реальном бою. Но, настоящий бой - это совсем другое
- подытожил военный.