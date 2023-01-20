Мобилизация на Украине набирает обороты, Киев готовится к отражению российского наступления

Несмотря на отрицание властями Украины новой волны мобилизации, на самом деле темпы ее нарастают, об этом пишет украинская пресса. В Генштабе ВСУ готовятся к отражению возможного наступления российской армии, которое, по данным украинской разведки, начнется весной.
Мобилизация на Украине в самом разгаре, но о ней не говорят и почти не пишут, поэтому создается впечатление, что ее как бы и нет. Если в России частичная мобилизация проходила при полном освещении газет, радио и телевидения, то на Украине все делается втихаря, хотя повестки уже вручают прямо на улицах. В планах Генштаба ВСУ за январь и февраль набрать вдвое больше новобранцев, чем это было в прошедшие месяцы, включая осень 2022 года. По словам источника в Минобороны Украины, занимающего довольно высокую должность, только в январе под ружье должны встать порядка 30 тысяч граждан Украины.
Темпы мобилизации набирают обороты, ВСУ кровь из носу необходимо сформировать новые бригады, в том числе артиллерийские и танковые, также планируется формирование новых частей морской пехоты и десантно-штурмовых войск. В Киеве и не скрывают, что все новые части и соединения формируются специально под оснащение вооружением западного образца. Например, танкистов будут набирать с учетом поступления на Украину, как минимум, 500 танков Challenger 2 и Leopard 2. Соответственно, какая-то часть мобилизованных должна будет пройти обучение по стандартам НАТО.
Вновь сформированные воинские части должны усилить оборону Украины из-за угрозы нового широкомасштабного российского наступления в марте-мае 2023 года
- заявляют в Генштабе.
По данным украинской разведки, к весне этого года российские войска завершат подготовку и слаживание подразделений, сформированных с участием мобилизованных осенью 2022 года численностью 250-300 тысяч человек.