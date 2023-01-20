Военное обозрение
Войти Регистрация

Мобилизация на Украине набирает обороты, Киев готовится к отражению российского наступления

23
Мобилизация на Украине набирает обороты, Киев готовится к отражению российского наступления

Несмотря на отрицание властями Украины новой волны мобилизации, на самом деле темпы ее нарастают, об этом пишет украинская пресса. В Генштабе ВСУ готовятся к отражению возможного наступления российской армии, которое, по данным украинской разведки, начнется весной.


Мобилизация на Украине в самом разгаре, но о ней не говорят и почти не пишут, поэтому создается впечатление, что ее как бы и нет. Если в России частичная мобилизация проходила при полном освещении газет, радио и телевидения, то на Украине все делается втихаря, хотя повестки уже вручают прямо на улицах. В планах Генштаба ВСУ за январь и февраль набрать вдвое больше новобранцев, чем это было в прошедшие месяцы, включая осень 2022 года. По словам источника в Минобороны Украины, занимающего довольно высокую должность, только в январе под ружье должны встать порядка 30 тысяч граждан Украины.

Темпы мобилизации набирают обороты, ВСУ кровь из носу необходимо сформировать новые бригады, в том числе артиллерийские и танковые, также планируется формирование новых частей морской пехоты и десантно-штурмовых войск. В Киеве и не скрывают, что все новые части и соединения формируются специально под оснащение вооружением западного образца. Например, танкистов будут набирать с учетом поступления на Украину, как минимум, 500 танков Challenger 2 и Leopard 2. Соответственно, какая-то часть мобилизованных должна будет пройти обучение по стандартам НАТО.


Вновь сформированные воинские части должны усилить оборону Украины из-за угрозы нового широкомасштабного российского наступления в марте-мае 2023 года

- заявляют в Генштабе.

По данным украинской разведки, к весне этого года российские войска завершат подготовку и слаживание подразделений, сформированных с участием мобилизованных осенью 2022 года численностью 250-300 тысяч человек.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
23 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. максим1987
    максим1987 Сегодня, 12:31
    +2
    Например, танкистов будут набирать с учетом поступления на Украину, как минимум, 500 танков Challenger 2 и Leopard

    губа не дура, хотя, зная ненависть к России Запада,хз
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:32
      +2
      Цитата: максим1987
      Например, танкистов будут набирать с учетом поступления на Украину, как минимум, 500 танков Challenger 2 и Leopard

      губа не дура, хотя, зная ненависть к России Запада,хз


      Украинцы наверное хотят завоевать ЕС предварительно его разоружив.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 12:38
        +1
        Украинцы наверное хотят завоевать ЕС
        В Фуншале их по улицам гэкает не меньше чем немецких туристов- при том, что из Германии- 5 авиарейсов в день. Шатаются по улицам, но в ресторанах не сидят- пособия в Португалии маленькие smile .
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 13:10
          +2
          Жители Кракова возмущены демонстрациями украинцев на главной площади города и призывают власти положить конец пикетам. Об этом пишет портал KRKnews.

          Уточняется, что недовольство регулярными пикетами выразили националисты из движения «16 постулатов». Они потребовали от городских властей принять меры и остановить «фактическую оккупацию», указав, что подобные акции проходят ежедневно, по два раза в день. «Небольшая, но громкая группа украинцев устраивает там шумные политические демонстрации, используя звуковую систему и нарушая достойный и в то же время туристический характер этого места», — пожаловались националисты.По их словам, происходящее вредит как местным жителям, так и гостям города. Также отмечается, что украинцы на своих пикетах используют польские флаги, при этом выкрикивая бандеровские лозунги.

          https://m.lenta.ru/news/2023/01/20/poland/
        2. стар
          стар Сегодня, 13:10
          +2
          Шатаются по улицам, но в ресторанах не сидят- пособия в Португалии маленькие

          А работать, не? Там вроде литий где-то на севере нашли.. Усих у шахты!
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 13:28
            0
            А работать, не?
            Они явно не работать приехали в теплый курортный город- оттуда даже коренные уезжают на заработки( там платят ок.1000 евро\мес при английских ценах на все).
        3. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 13:20
          +1
          Цитата: Болторез
          В Фуншале их по улицам гэкает не меньше чем немецких туристов- при том, что из Германии- 5 авиарейсов в день.

          Вот не думал, что эта укробратия доберется до Азорских островов. Губа не дура.
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 13:27
            0
            до Азорских островов
            Не работать лучше в курортных городах yes(Азоры- вроде Понта-Делгада, но там от депрессии и без денег можно умом поехать) Во Франции уже отметили, что работу ищет всего 5% бедныхбеженцев из украины, а остальные ведут себя как в отпуске. На Мадейре так же- шляются по улицам семьями, гэкают.
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 12:59
        0
        А это тема!! Бросить нам разрушенную Украину, и, практически без боя, забрать себе жирненькую( в некоторых местах) Европу. Толковый план. К исполнению!
  2. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 12:35
    +2
    "ВСУ кровь из носу необходимо сформировать новые бригады, в том числе артиллерийские и танковые, также планируется формирование новых частей морской пехоты и десантно-штурмовых войск. В Киеве и не скрывают, что все новые части и соединения формируются специально под оснащение вооружением западного образца. Например, танкистов будут набирать с учетом поступления на Украину, как минимум, 500 танков Challenger 2 и Leopard 2."

    статья с кучей противоречий.. те кого еще не забрали- явно не подходят под формирование новых частей, оснащенных оружием НАТО-они вообще мало под что подходят-поскольку до сих не на фронте, тем более - до весны, до которой осталось чуть больше месяца-их не то что обучить использованию танков НАТО-их вообще собрать проблема до весны будет.. не говоря уже про то, что вряд ли был кто-то, кто сомневался в нашем наступлении после мобилизации-неужели только в январе заподозрили? скорее просто "мясо" набирают т.к. потери большие..
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:38
      0
      Просто профукали ВСУ ну очень много.И чтобы реализовать свои планы и по факту сформировать новую армию и началась очередная волна призыва.
      Отдельно скажем, что на участке Бахмут-Соледар понесли тяжелые потери порядка 23-х лучших бригад ВСУ, многие из которых, включая 93-ю, 24-ю, 61-ю, разбиты в пух и прах. Именно их натовцы готовили для броска на Сватово и Мелитополь. «Музыканты», будучи в меньшинстве, настолько заминусовали находящийся в численном превосходстве укровермахт, что теперь угроза наступа уже обозначилась с нашей стороны.

      Как поясняет телеграм-канал «Старше Эдды», «взятие Клещеевки „Оркестром“ — это значительный успех на Бахмутском направлении, но я бы хотел напомнить, что даже там у ВСУ сохраняется преимущество в личном составе и технике. [Враг] перетащил туда все резервы, и если бы не мощнейший натиск „Вагнеров“ под Соледаром/Бахмутом, ВСУ уже недели 3 как вели бы наступление в районе Кременной и с севера на Сватово».

      https://svpressa.ru/war21/article/359372/
  3. Планем
    Планем Сегодня, 12:37
    +4
    А много на Украине осталось военнообязанных мужчин, которых реально можно подтянуть в ВСУ и прочие формирования Укрорейха? Не пушечного мяса, а реальных кандидатов в танкисты, артиллеристы, бойцы ДРГ и ШП, не говоря уж о летчиках, штурманах и технических специалистах. Да и почему бы не нанести ракетные и авиационные удары по ее военкоматам и сборным пунктам. Чтобы они прекратили могилизировать и калечить украинский народ.
    1. стар
      стар Сегодня, 13:21
      0
      А много на Украине осталось военнообязанных мужчин, которых реально можно подтянуть в ВСУ и прочие формирования Укрорейха? Не пушечного мяса, а реальных кандидатов в танкисты, артиллеристы, бойцы ДРГ и ШП, не говоря уж о летчиках, штурманах и технических специалистах

      Там половина мужского населения дальнобоями работают - всех в танкисты, включая тех, кто в Польше. Студентов инженерных вузов - в артиллерию. Из юристов и журналистов сформируют ДРГ - гадить они умеют. Летчики - первокурсники из НАУ и пр.: ускоренный курс по взлет - пуск Brinstorme - к Бандере. Всех остальных пару недель на полигоне и в пехоту.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:40
    0
    Если Соледар-Артемовск не наступление, а ГШ окарины еще чего-то ожидает кошмарного, то респект нашему МО. А вот по поводу изложения планов по формированию подразделений морской пехоты и десантуры, есть вопросы.
    Не утверждаю на 100%, но именно такие подразделения по специфике никто комплектовать не будет...., будут набирать просто пехоту в части под "громким" названием формирований. При боях на Донбассе, новый "молодняк" стянут в Очаков и будут тренировать на БДК высадке на берег? А остались ли еще БДК? Новый "молодняк" рассадят по ИЛам и будут тренировать десантированию? А осталась ли еще такая авиация? Про танкистов отдельная тема....
  5. polinet
    polinet Сегодня, 12:41
    0
    Надо больше статистики в украинских медиа размещать о потерях Украины в этом конфликте, о тот что, Россия неизбежно выиграет этот конфликт, что все потуги текущего украинского руководства - бесполезны.
  6. кредо
    кредо Сегодня, 12:41
    +2

    Англосаксы оказались куда умнее "щирых" украинцев, но похоже что украинцы думают совсем наоборот. fool
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:42
    +1
    Мобилизация на Украине набирает обороты, Киев готовится к отражению российского наступления
    . Всех, не всех, но загребут не мало...
    Земли бывшей Украины ждёт запустение, по многим причинам, объективным и не очень.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:08
      +1
      Земли бывшей Украины ждёт запустение, по многим причинам, объективным и не очень.

      Самое гадкое в этой истории это то, что это будет сделано нашими руками.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:38
        0
        Так с нами то ж самое сделали б, но руки коротки, да и рога, у козла бодливого, не того фасону.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:46
    +1
    Набрать нужное количество это одна проблема, а вот подготовить танкистов, артиллеристов и др. специалистов тем более на планируемую технику НАТО это другая и более сложная требующая определенного времени. Даже пройдя обучение по эксплуатации западной техники еще не значит, что экипажи (расчеты) полностью готовы к ее эффективному применению в реальных боевых условиях. Не обстрелянный украинский танковый экипаж даже на "Леопарде" против воюющего несколько месяцев слаженного российского - разница все таки есть и не малая.
  9. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 13:10
    0
    Ну вот и ответ на вопрос будет ли у нас еще мобилизация.
    Это так, пол беды.
    А вот когда у нас, тот кто должен отвечать за обеспечение мобилизованных, будет отвечать по закону военного времени за это обеспечение - главный вопрос?
  10. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:11
    0
    При более чем 100 000 убитых, тысячах пропавших без вести и взятых в плен, логично, что делают новую мобилизацию в Украине
  11. art266
    art266 Сегодня, 13:21
    0
    Качество таких мобилизуемых вызывает большие сомнения, тем более для управления более сложной НАТОвской техникой. Большинство тех, кто имел какой-то военный опыт уже, видимо, могилизовано, а тех кого гребут сейчас воевать не умеют и не хотят.