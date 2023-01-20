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Украинская пресса: Кандидатуру Абрамовича в переговорщики в начале конфликта предложил глава Офиса президента Украины Ермак

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Украинская пресса: Кандидатуру Абрамовича в переговорщики в начале конфликта предложил глава Офиса президента Украины Ермак

Бизнесмен Роман Абрамович стал принимать активное участие в переговорах между Россией и Украиной в начале вооруженного конфликта по предложению главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщил продюсер Александр Роднянский, рассказ которого приводит украинское издание «Страна».


Как рассказывает Роднянский, после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине первым ему позвонил сын, а затем – глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Именно шеф администрации Зеленского и предложил подключить Абрамовича к переговорному процессу. Он заявил: «Давай с Абрамовичем поговорим».

Интересно, что, по словам Роднянского, обсуждение кандидатуры Абрамовича началось еще до крупномасштабных боевых действий. На протяжении первых месяцев напряжения между Украиной и Россией Роднянский обсуждал сложившуюся ситуацию со многими политическими деятелями и предпринимателями. Они настаивали на поиске такой кандидатуры в посредники, которая могла бы устраивать все стороны, поскольку предлагаемые Россией кандидатуры якобы не могли справиться с этой задачей.

Я на это всегда отвечал, что не знаю политиков кремлевских в целом, но я знаю практически всех российских крупных бизнесменов. И я сказал, что лучший человек, которого я знаю - Роман Аркадьевич Абрамович

- подчеркнул Роднянский.

У Абрамовича был прямой выход на российское руководство, при этом он всегда выступал против вооруженного конфликта. Однако затем, после провокации в Буче, украинская сторона отказалась от переговоров. Так Абрамович сосредоточил свое внимание исключительно на роли посредника в обмене военнопленными.
Автор:
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26 комментариев
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 12:24
    +25
    Абрамович так виртуозно менял пленных в Мариуполе, что его лучше отправить не на переговоры, а на встречу с Березовским...
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:57
      +5
      Цитата: Pharmacist
      Абрамович так виртуозно менял пленных в Мариуполе, что его лучше отправить не на переговоры, а на встречу с Березовским...

      Кстати, "берёза" в ходе кавказских воин тоже подвязался на обмене наших военных и по некоторым данным неплохо на этом подзаработал.
      Сравнение Абрамовича с Березовским, участием в таких переговорах, у многих вызывает неприятные аналогии и похоже под этим действительно могут быть скрытые корыстные мотивы.
      1. mann
        mann Сегодня, 13:11
        0
        Кстати, "берёза" в ходе кавказских воин тоже подвязался на обмене наших военных и по некоторым данным неплохо на этом подзаработал.
        Уточню: генерал Лебедь говорил,что березовский долго ныл,что Лебедь разрушил ему такой замечательный бизнес.
  2. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:28
    +4
    Со временем вся подковёрщина выплывет.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 12:57
      +1
      Цитата: ДымОк_в_дЫмке
      Со временем вся подковёрщина выплывет.

      Так у укрошумеров ничего не держится..
      словесный понос. Сольют всё.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:01
      0
      Цитата: ДымОк_в_дЫмке
      Со временем вся подковёрщина выплывет.

      Всплывает, да еще как всплывет, как гуано в бочке:
      .....в ночь с 6 на 7 мая российский олигарх, причастный к стамбульским мирным переговорам между Россией и Украиной, Роман Абрамович продал лондонский футбольный клуб «Челси». Сумма сделки составил 4,3 млрд английских фунтов. Это 5,2 млрд долларов. Таким образом, «Челси» стал самой дорогой командой в истории. До этого Роман Абрамович заявил, что переведёт все средства от продажи английского клуба в специальный фонд помощи близким жертв и пострадавшим в результате боевых действий на Украине. «Я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи клуба. Фонд будет работать на благо всех пострадавших от войны на Украине», — говорится в заявлении Абрамовича. Как отмечается в сообщении, речь идёт не только о непосредственной финансовой помощи пострадавшим от боевых действий, но и финансовой поддержке процесса восстановления разрушенной инфраструктуры.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:29
    +8
    лучший человек, которого я знаю - Роман Аркадьевич Абрамович
    Вопросов больше нету кроме одного. Если Абрамович лучший для украинцев, то для кого в России по фамильно он таковым считается коли принимал активное участие в обмене "азовцев"?
  4. Планем
    Планем Сегодня, 12:29
    +16
    Это что же получается? Переговорщиков от России назначал не Президент России и ее Верховный Главнокомандующий, а некий деятель Укрорейха Ермак? Как ни крути, но Абрамовичу делать там было нечего, как, впрочем, и Слуцкому. А Мединский в роли главы российской делегации - это просто анекдот.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 12:42
      +10
      Мединский-это тот персонаж,который в Спб доску Маннергейму вешал...тому самому Маннергейму,который участвовал в блокаде Ленинграда...того самого Ленинграда,который защищал Путин старший и в память о которой Путин-младший каждый год приезжает в Спб...

      одному мне кажется,что это какой-то пердимонокль???

      в принципе,про поддержку Мединским таких кино"творений" как "она воевала за булочку и трамвайчик" и "советский танкист жмёт руку нацистскому" даже говорить нечего...

      переговоры,которые мы заслужили...вот только пацанов не вернёшь
  5. K._2
    K._2 Сегодня, 12:31
    +6
    Кто бы сомневался, что этот Иуда повязан со всеми укропскими олигархами и представляет их интересы. Даже так, у капитала, олигархов - нет национальности, пока русские убивают русских - абрамовичи делают деньги на всем этом. На кол, однозначно. Эх, Иосиф Виссарионович, где же вы... Как бы сломить шею этому змею...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:15
      0
      Цитата: K._2
      Кто бы сомневался, что этот Иуда повязан со всеми укропскими олигархами и представляет их интересы.

      Абрамович, как и Фридман повязан англосаксами, в банках которых, лежат накопленные "честным трудом" миллиарды украденных у россиян денег. Если олигархи начнут поддержку России и тем более Путина, то сразу все ихние счета конфискуют.
      Как писал самый богатый человек в Лондоне - Фридман: "Я сейчас бедный, даже не могу нанять уборщицу." Конечно он стал работать на англосаксов, против России
  6. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 12:32
    +3
    Абрамович это та же американская( лондонская) шафка что и Зеленский. Там его деньги,за те деньги чтобы их не отняли он и работает. Впрочем как и любой другой алигарх. От нас ,от нашего имени они и подобные ему люди,переговоры вести не должены ,ни в каком статусе !
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 12:32
    +6
    Если Абрамовича предложили укронацисты, то понятно чьи интересы он будет лоббировать.
    И вообще не фиг олигархов допускать к политике.
    Обязательно нагадят потому что личный интерес у них превыше всего.
    Результат мы увидели.
  8. максим1987
    максим1987 Сегодня, 12:32
    +3
    Вопрос к тем кто с нашей стороны утверждал
  9. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:33
    +2
    То есть ТОЙ стороне нужно чтобы на нашей стороне выступил персонаж, готовый слить все победы (ну ладно, не победы, но хотя бы подёргивания в нужном направлении и не отрицательные наступления), после чего он всем раздаст по айфончику и все будут счастливы? Мир, дружба, жвачка? А ху-ху не хо-хо???
  10. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:33
    +2
    У Абрамовича был прямой выход на российское руководство
     Кроме этого, у Абрамовича активы, как на Украине, так и в России..Поэтому он всегда выступал против вооруженного конфликта.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:48
      +4
      Цитата: kor1vet1974
      у Абрамовича активы, как на Украине, так и в России

      А вы все ждете, когда ударят по коммуникациям !
      Цитата: kor1vet1974
      У Абрамовича был прямой выход на российское руководство

      Так вот кто руководит СВО ! am
  11. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 12:35
    +5
    Абрамовича в переговорщики

    С какой такой стати Абрамович должен быть переговоршиком, представлять Россию, кто он такой, кроме как делец (это я мягко сказал), оказавшийся в нужном месте, в нужное время, тем самым урвавший то, что ему не принадлежит...
  12. Николай310
    Николай310 Сегодня, 12:38
    +4
    "социально-ответственный" бизнесмен по мнению Пескова и вероятно "большой патриот"...

    когда пойдём по заветам Чубайса этому барину спасибо говорить за то,что Россию спас? и,видимо,продолжает "спасать"...
    1. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 13:39
      0
      "социально-ответственный" бизнесмен по мнению Пескова

      Ворон ворону, либераст либерасту, единомышленники по раздербаниванию России в 90-х и далее, друг другу глаз не выколять...
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:45
    -2
    Как бы информация о Абрамовиче с той стороны.Значит у ВСУ действительно проблемы на фронте.Начинаем обсуждать дескридетацию нашего руководства! Понеслась. laughing
  14. Макс Любознательный
    Макс Любознательный Сегодня, 12:47
    +3
    Ещё один еврейчик за нацистов. Все по заветам Оруэлла.
  15. Million
    Million Сегодня, 13:02
    +3
    В общем,два еврея Абрамович и Мединский(барыга и министр культуры) вели переговоры о войне и мире?
  16. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 13:05
    +3
    Цитата: Планем
    А Мединский в роли главы российской делегации - это просто анекдот.

    Называйте вещи своими именами! Мединский это позорная грязь на лице государства, которую не смыть долгими десятилетиями.
    Этого недо человека на Калыму лет на 15-20 на параше полы мыть! Как его вообще могли допустить до переговоров и вообще в политику!
    1. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 13:43
      0
      Как его вообще могли допустить

      Как же не допустить, он же "Помощник Президента Российской Федерации", только не понятно, в чем он помогает....
  17. faterdom
    faterdom Сегодня, 13:25
    +1
    Абрамович не сам по себе, а "кошелек Семьи Ельцина" , и поэтому давно мертвый Ельцин, в силу данных ему кем-то обешаний продолжает ОТТУДА участвовать в нашей внешней политике, отсюда же такие непоследовательные действия Запада в отношении активов Абрамовича - то их слегка арестовали, то из опять частично разморозили - эдакий пульт дистанционного управления на батарейках.
    Поэтому, думаю Ермак врет.
    Фигура Абрамовича тут явно от англичан, или америкацев на худой конец, но для них это слишком тонко.
    Как в одном старом фильме-сказке, заглядывает царь в любой водоем, а там вместо отражения гнусная рожа с беспалой кистью руки: "Должо-о-ок!"
    Только что, мы уже тысячи солдат и сотни миллионов долларов бросаем в топку этого дьявольского " должка"?
    Как у нас сказано в законе о коррупции, любой чиновник, у которого возникает конфликт личных интресов с государственными должен доложть начальству, чтобы быть освобожденным или отстраненным от исполнения таких полномочий.
    Только в вертикали есть чиновник, у которого нет начальника, и вопрос конфликта интересов для него вопрос чисто личного решения.
    Думаю, морально было бы отказаться от гарантий Семьи, либо от должности, что впрочем все равно лишит ту же Семью тех же гарантий.
    Нелегко быть Гарантом противоположных интересов.
    Как и сидеть на двух стульях.