Украинская пресса: Кандидатуру Абрамовича в переговорщики в начале конфликта предложил глава Офиса президента Украины Ермак

Я на это всегда отвечал, что не знаю политиков кремлевских в целом, но я знаю практически всех российских крупных бизнесменов. И я сказал, что лучший человек, которого я знаю - Роман Аркадьевич Абрамович

Бизнесмен Роман Абрамович стал принимать активное участие в переговорах между Россией и Украиной в начале вооруженного конфликта по предложению главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщил продюсер Александр Роднянский, рассказ которого приводит украинское издание «Страна».Как рассказывает Роднянский, после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине первым ему позвонил сын, а затем – глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Именно шеф администрации Зеленского и предложил подключить Абрамовича к переговорному процессу. Он заявил: «Давай с Абрамовичем поговорим».Интересно, что, по словам Роднянского, обсуждение кандидатуры Абрамовича началось еще до крупномасштабных боевых действий. На протяжении первых месяцев напряжения между Украиной и Россией Роднянский обсуждал сложившуюся ситуацию со многими политическими деятелями и предпринимателями. Они настаивали на поиске такой кандидатуры в посредники, которая могла бы устраивать все стороны, поскольку предлагаемые Россией кандидатуры якобы не могли справиться с этой задачей.- подчеркнул Роднянский.У Абрамовича был прямой выход на российское руководство, при этом он всегда выступал против вооруженного конфликта. Однако затем, после провокации в Буче, украинская сторона отказалась от переговоров. Так Абрамович сосредоточил свое внимание исключительно на роли посредника в обмене военнопленными.