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Глава МАГАТЭ призвал как можно скорее создать «зону безопасности» вокруг Запорожской АЭС

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Глава МАГАТЭ призвал как можно скорее создать «зону безопасности» вокруг Запорожской АЭС

Вокруг Запорожской атомной станции необходимо как можно скорее создать зону безопасности. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.


Гросси отметил, что в настоящее время в Запорожской области сохраняется напряженная обстановка и ведутся боевые действия. В связи с этим существует необходимость предпринимать срочные меры, направленные на защиту атомной электростанции.

Российская Запорожская АЭС постоянно подвергается артиллерийским обстрелам со стороны боевиков киевского режима. В настоящее время на станции находится мониторинговая миссия МАГАТЭ. В связи с обстрелами проводятся переговоры между Россией, Украиной и МАГАТЭ о возможности создания зоны безопасности вокруг территории АЭС.

Наблюдатели МАГАТЭ, располагающиеся на станции с 1 сентября прошлого года, по словам Гросси, намерены оставаться на территории ЗАЭС столько, сколько это будет необходимо, чтобы в создавшихся условиях нестабильности вокруг этого ядерного объекта способствовать максимальному снижению риска катастрофы, которую могут спровоцировать постоянные обстрелы украинской артиллерии. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что миссия организации на Запорожской атомной станции в настоящее время далека от своего завершения.

Также сообщается, что находящиеся на ЗАЭС сотрудники МАГАТЭ продолжают отмечать взрывы в районе станции, в частности, два взрыва были зафиксированы в четверг, 19 января.
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14 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:47
    +2
    Глава МАГАТЭ призвал как можно скорее создать «зону безопасности» вокруг Запорожской АЭС
    . Работа у него такая, призывать...
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 13:08
      +1
      и помогать..."своим", то есть прозападным правительствам, защищаться от краха. "Посадить на бочку с порохом, пущай полетает"!
    2. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:10
      +1
      Между тем, обстрелы ЗАЭС прекратились и это отнюдь не заслуга МАГАТЭ . Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа высказал такое мнение "Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ прекратились из-за вероятности гораздо более значительных ответных ударов"
    3. Венд
      Венд Сегодня, 13:16
      +1
      Потерпит, наши военные уже работают над этим вопросом. Вот Соледар взяли.
    4. стар
      стар Сегодня, 13:23
      +1
      Работа у него такая, призывать...

      Работа у него - говорить, что скажут.
    5. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:31
      +1
      А Россия, надо полагать, будет надо, сама, и без "призывов" её создаст. С внешним периметром от Черноморского побережья до Ламанша и Скагеррака...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:57
    +1
    Таки уже начали создавать зону безопасности под Ореховым, он что сводки МО РФ не читает? Отгоним верст на 200, вот и будет зона безопасности.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:32
      0
      Сдаётся мне, он имел в виду что-то совсем другое... Ну и мы будем его иметь в виду
  3. Rikochet
    Rikochet Сегодня, 12:59
    +2
    Как же так Корчеа на РБК комментировал ситуацию на ЗАЭС и главный посыл был что с 1 января ни одного обстрела нет, нас что готовят к старой договорной схеме.
  4. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 13:05
    +4
    Кого он призвал? Какой-то детский лепет в песочнице.
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:25
    +1
    Пусть создаёт эту зону, кто ему не даёт.
    Для начала должен чётко заявить кто обстреливает станцию.
    А не мычать ни бе ни ме.
    Потом призвать Украину прекратить обстрелы и отвести артиллерию от станции.
    Ничего сложного нет.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:35
    0
    Поддерживаю это предложение. Генштабу стоит продумать как отогнать упырей на приличное расстояние от ЗАЭС. Другого варианта выполнить пожелание МАГАТЭ не вижу.
  7. ort
    ort Сегодня, 13:36
    0
    Интерес к самой большой АЭС Европы вызван хранением оружейного урана и плутония, произведённого Украиной. Главный интерес России и был изначально в том, чтобы отсечь эту АЭС от Украины. Но мы так и не узнали, сколько там чего хранится и даже кому принадлежал этот уран. Государству Украина или частным лицам ? А в МАГАТЭ не объясняют конкретно, зачем они туда ездили с инспекцией и в чём именно их миссия.
  8. Комментарий был удален.
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:41
    0
    с 1 сентября прошлого года, по словам Гросси, намерены оставаться на территории ЗАЭС столько, сколько это будет необходимо,

    И что ? Уже 4 месяца и 20 дней наблюдатели МАГАТЭ сидят на ЗАЭС, но что они сделали за это время, пока нацисты обстреляли АЭС. Вывод только один - наблюдатели МАГАТЭ ничего не делали, но покрывали укронацистов. Нет ни одного слова или заявления с их стороны, об обстрелах ЗАЭС нацистскими формированиями.
    И сейчас не смотря на громкую "говорильню" Рафаэля Гросси, от его наблюдателей, для России и ЗАЭС лучше не станет, а хуже может стать.