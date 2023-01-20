Глава МАГАТЭ призвал как можно скорее создать «зону безопасности» вокруг Запорожской АЭС

Вокруг Запорожской атомной станции необходимо как можно скорее создать зону безопасности. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Гросси отметил, что в настоящее время в Запорожской области сохраняется напряженная обстановка и ведутся боевые действия. В связи с этим существует необходимость предпринимать срочные меры, направленные на защиту атомной электростанции.Российская Запорожская АЭС постоянно подвергается артиллерийским обстрелам со стороны боевиков киевского режима. В настоящее время на станции находится мониторинговая миссия МАГАТЭ. В связи с обстрелами проводятся переговоры между Россией, Украиной и МАГАТЭ о возможности создания зоны безопасности вокруг территории АЭС.Наблюдатели МАГАТЭ, располагающиеся на станции с 1 сентября прошлого года, по словам Гросси, намерены оставаться на территории ЗАЭС столько, сколько это будет необходимо, чтобы в создавшихся условиях нестабильности вокруг этого ядерного объекта способствовать максимальному снижению риска катастрофы, которую могут спровоцировать постоянные обстрелы украинской артиллерии. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что миссия организации на Запорожской атомной станции в настоящее время далека от своего завершения.Также сообщается, что находящиеся на ЗАЭС сотрудники МАГАТЭ продолжают отмечать взрывы в районе станции, в частности, два взрыва были зафиксированы в четверг, 19 января.