Глава МИД Нидерландов пообещал рассмотреть возможность поставки на Украину истребителей F-16

Европейские страны резко воспылали любовью к Украине, заявляя друг за другом о готовности выделить Киеву средства на борьбу с российской армией, а также разнообразное вооружение. Дошло уже до того, что Нидерланды заявили о готовности поставить Зеленскому истребители F-16 в случае, если такой запрос поступит. С таким заявлением выступил глава МИД страны Вопке Хукстра, выступая перед депутатами парламента.
Нидерланды готовы поставить Киеву истребители из наличия собственных ВВС, следует из заявления главы внешнеполитического ведомства страны. Таким образом можно сказать, что этот вопрос для Амстердама уже решенный, а заявления о "возможности рассмотреть" являются лишь бюрократической процедурой, которая ни на что уже не повлияет.
(...) кабмин примет решение об отправке самолетов, если Киев сам обратится с соответствующей просьбой.(...) правительство Нидерландов рассмотрит этот запрос "непредвзято"
- пообещал Хукстра.
Правда все это сработает, если США разрешат реэкспорт американских истребителей на Украину. Стоит отметить, что в Вашингтоне не исключали поставку боевых самолетов Киеву, но в отдаленной перспективе. На данном этапе Пентагон призывал все страны сосредоточиться на поставках вооружений и техники для наземных операций. Так что вполне возможно, что Нидерланды бегут впереди паровоза и заявление Хукстры так и останется лишь заявлением.
Ну и чтобы два раза не писать об одном и том же, глава МИД Нидерландов заявил о готовности правительства страны оплатить поставку на Украину танков Leopard 2, т.е. внести необходимую для этого сумму вместо Киева. Вот такие добрые голландцы, последнее от себя отрывают, чтобы помочь нацистскому режиму Зеленского.