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Глава МИД Нидерландов пообещал рассмотреть возможность поставки на Украину истребителей F-16

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Глава МИД Нидерландов пообещал рассмотреть возможность поставки на Украину истребителей F-16

Европейские страны резко воспылали любовью к Украине, заявляя друг за другом о готовности выделить Киеву средства на борьбу с российской армией, а также разнообразное вооружение. Дошло уже до того, что Нидерланды заявили о готовности поставить Зеленскому истребители F-16 в случае, если такой запрос поступит. С таким заявлением выступил глава МИД страны Вопке Хукстра, выступая перед депутатами парламента.


Нидерланды готовы поставить Киеву истребители из наличия собственных ВВС, следует из заявления главы внешнеполитического ведомства страны. Таким образом можно сказать, что этот вопрос для Амстердама уже решенный, а заявления о "возможности рассмотреть" являются лишь бюрократической процедурой, которая ни на что уже не повлияет.

(...) кабмин примет решение об отправке самолетов, если Киев сам обратится с соответствующей просьбой.(...) правительство Нидерландов рассмотрит этот запрос "непредвзято"

- пообещал Хукстра.

Правда все это сработает, если США разрешат реэкспорт американских истребителей на Украину. Стоит отметить, что в Вашингтоне не исключали поставку боевых самолетов Киеву, но в отдаленной перспективе. На данном этапе Пентагон призывал все страны сосредоточиться на поставках вооружений и техники для наземных операций. Так что вполне возможно, что Нидерланды бегут впереди паровоза и заявление Хукстры так и останется лишь заявлением.

Ну и чтобы два раза не писать об одном и том же, глава МИД Нидерландов заявил о готовности правительства страны оплатить поставку на Украину танков Leopard 2, т.е. внести необходимую для этого сумму вместо Киева. Вот такие добрые голландцы, последнее от себя отрывают, чтобы помочь нацистскому режиму Зеленского.
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25 комментариев
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  1. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 13:03
    0
    Голландский прыщ много о себе воображает... вот если взрослые дяди из фашингтона разрешат...
    1. Дед Мозай
      Дед Мозай Сегодня, 13:11
      +1
      Все эти заявления, делаются с одной целью, посмотреть реакцию союзников(и общества), с танками так же было, польша заявила, что готова передать леопарды, хоть и чуть-чуть, но тут же понеслась реакция со всех уголков европы, кто сколько может.. Красные линии? Не, не слышал.
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 13:22
        -2
        Дождались! Снежный ком будет все больше и больше! Давить гниду надо в зародыше, но оказывается нет на это воли.....
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:26
      0
      Да фиг с ним...

      Вот сейчас, некий "отставной" канадский генерал, поведал, как "эксперт", о том, что танки советского производства "непригодны для ведения наступательных операций". По определению... Ну не хватает им "мощи"...

      За сим, их нахождения в составе формирований киевских нациков, для наступления на "русских" бесполезно. И для этого, ну просто "жизненно необходимы" Леопарды, "специально заточенные" для решения таких задач. И "неуязвимые", разумеется, тоже ...

      Да-с... Он "канадец", ему виднее...
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 13:37
        0
        Леопарды и Абрамсы не наступают, не имея поддержки с воздуха и артиллерийской
  2. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 13:07
    0
    Рассмотреть - не значит жениться! Пущай поглядят.
  3. Грац
    Грац Сегодня, 13:07
    -1
    только ТЯО по их базам и никак иначе, это надо было применить сразу же как начались поставки, дальше пойдут их войска, если сопли жевать будем
  4. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 13:08
    +4
    Ну ничего хорошего в этих заявлениях нет.
    Подготовка пилотов уже ведется наверняка если не состоялась даже. Кадры есть.
    Что самое плохое , так это то что таких вот истребитель только в Европе на хранении
    может найтись ни одна сотня.
    Поскольку сейчас происходит перевооружение стран НАТО на F-35 и другие современные
    машины.
    А эти просто выводили и выводят на хранение.
    Притом эта техника ресурсная , может быть свежих годов выпуска, не раз модернизировалсь
    и несет очень серьезное вооружение.
    1. Дед Мозай
      Дед Мозай Сегодня, 13:22
      0
      Мало того, найдутся и пилоты "с хранения" со всей европы и нового света. Самолеты у салорейха будут, вопрос времени. От куда будут взлетать другой вопрос. Ох надо перерезать Окраину от западных поставок, они ведь не закончатся, сколько может нашего народу еще погибнуть в бесконечной мясорубке.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 13:35
      0
      Да, видать, есть уже пилоты готовые, иначе не трындели бы
  5. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 13:10
    +1
    Когда-то в детстве я читал про тиля уленшпигеля и жалел бедных голландцев, а вот сейчас думаю, что испанцы видимо были правы, герцог Альба был не таким уж кровожадным негодяем, каким его представляли нам в учебнике истории.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:36
      0
      Да если внимательно читать - то Тиль был редкостным гавнюком
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:10
    0
    А он у своего коллеги из министерства обороны спросил, прежде чем говорить, сколько всего летаков и сколько исправных...... По линии МИД перед такими же прокукарекал, а там хоть солнце не вставай.....
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:15
    +2
    Вот такие добрые голландцы, последнее от себя отрывают, чтобы помочь нацистскому режиму Зеленского.

    А почему бы им такими добрыми не быть, ведь на их компании не вводятся санкции россией, никто не охотится за их имуществом на российской территории, не высылаются их дипломаты, не вводятся санкции на бизнесменов ведущих бизнес с нидерландскими компаниями даже опосредовано. Им можно - нам нельзя!
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:18
      +1
      Это очень странная война. И чем дальше, тем страньше и страньше (с) Алиса в стране чудес.
  8. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:16
    -1
    Вот тут в полный рост встаёт проблема - а кто будет пилотировать эти самолёты? Обученный пилот с боевым опытом стоит намного дороже самолёта, а просто взять и пересесть с одного истребителя на другой, да ещё и иностранный - это круче чем высший пилотаж. И вот вопрос - согласны ли страны НАТО рискнуть своими ШТУЧНЫМИ специалистами или эти самолёты сразу спишут со счетов вместе с украинскими камикадзе?
  9. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 13:16
    -1
    Поставки западных истребителей начнутся рано или поздно. Скоро нашим пилотам можно будет открыть счёт новых побед.
  10. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 13:17
    +2
    Ну вот и начинается. Я думал Польша первая передаст самолёты, но Нидерланды оказались шустрее. А ведь ещё весной кидатели шапок не верили в такое. Ну что тут сказать, начинается граждане 3 часть марлизонского балета, я не удивлюсь что к концу года будет и применение ЯО....
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:27
      +1
      А ведь ещё весной кидатели шапок не верили в такое.

      Кидатели шапок надеялись на человеческое здравомыслие, ведь появление иностранного оружия легко может привести к прямому столкновению с нато, так как мы уже не сможем отличить укропов от натовцев и начать бить уже по ним. Правда есть большой вопрос к адекватности и здравомыслия уже наши рукамиводителей..., а так да, вероятность применения яо очень близко подошла к единице. Пока ещё сохраняется вопрос готовности наших "стратегов" отвечать за свои слова и если всё же решаться, то как массово будет применено. Подозреваю что у укропов яо уже есть, нет благословения от хозяина.
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 13:38
        0
        укропов от натовцев и начать бить уже по ним


        Испания итальянцы и немцы не особо отличали где республиканцы, а где интребригады, американские, французские и советские отпускники-добровольцы. Впрочем последние, также не особо отличали, где франкисты, а где арийцы и возрождатели Рима. И ничего из этого не вылилось. Напротив, пока советские отпускники разматывали итальянскую регулярную дивизию Литторно в Испании, с Италией заключались крупные контракты.

        Корея - Мао ввел фактически войска, советские специалисты, сводные части, две авиадивизии в активных БД. Более того, удары по Китаю, сбитые самолеты вне зоны боев. И третьей мировой не началось.

        Вьетнам - Шрайки пускали по С-75 не интересуясь, кто там за пультом. Спероу летели в МиГи, не интересуясь кто там в кабине. Аналогично и обратное.

        Ангола - вообще третья мировая, которую мы проспали. С одной стороны Кубинские регулярные части, советская техника и отпускники-курортники, югославское вооружение, бразильская и португальская посильная помощь. С другой китайские поставки и отпускники, контингенты из Заира и Замбии, французские поставки вооружений и обслуживание ЮАРовских Миражиков и еще негласно помогала США. Итого - за исключением Великобритании (Индия не была официальным участником клуба, а Пакистан только пилил бомбу) - все ядерные державы мира воевали в Анголе. Более того, ЮАР которая воевала - сама была ядерной державой. И утерлась по итогу.
  11. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:20
    -1
    А что истребители F-16 как то падают по другому или горят? wink
  12. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 13:24
    +1
    Возможно в качестве предупредительной меры пришло время ударить ядерным зарядом по одному из тоннелей на территории западной Украины. Эскалация для деэскалации. Там считают что Россия блефует.
    1. Дед Мозай
      Дед Мозай Сегодня, 13:38
      0
      "Ви что!, штаты только этого от России и ждут, от нас отвернется весь мир, изоляция!"! А между тем, от красных линий все на западе смеются.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:29
    0
    Глава МИД Нидерландов пообещал рассмотреть возможность поставки на Украину истребителей F-16
    Тамошние из "облака сладкого дыма", не выходят никогда ...
  14. мазута
    мазута Сегодня, 13:37
    0
    Ну вот уже все встает на свои места.На "земле"договорились о поставках тяжелых ОБТ,теперь небо и ПВО очередь настала.Далее видимо ядренбатон отвалят этим небратьям.Ну и переход конфликта в последнюю мировую...