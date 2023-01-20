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Западная пресса: нефтесервисный гигант с головным офисом в США активизировал деятельность в России несмотря на санкции

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Западная пресса: нефтесервисный гигант с головным офисом в США активизировал деятельность в России несмотря на санкции

Вместо того, чтобы поддержать введенные Западом санкции, некоторые компании не просто не покинули российский рынок, но и воспользовались уходом конкурентов, чтобы укрепить свои позиции и увеличить прибыль. Одной из них стал нефтесервисный гигант Schlumberger (сейчас SLB).


Как сообщает Reuters, прибыль компании за третий квартал прошлого года выросла на 25% по сравнению со вторым. Кроме того, руководство SLB ожидает рекордной выручки и за четвертый квартал прошлого года. При этом по данным издания, нефтесервисный гигант не нарушает введенных против РФ экономических ограничений.

В материале указано, что подразделения компании в Центральной Азии и России в плане прибыли обогнали аналогичные структуры в других странах Азии, Северной Африки и Ближнего Востока почти на 12%.

В агентстве подчеркивают, что данного результата SLB в большей степени удалось добиться благодаря уходу с российского рынка конкурентов. Так, из четырех нефтесервисных компаний, осуществлявших свою деятельность в России, полностью закрыли свой бизнес в нашей стране Baker Hughes и Halliburton, а Weatherford расторгла часть контрактов, которые, как сообщает Reuters, и достались Schlumberger.

Что характерно, SLB еще в марте прошлого года также сообщала о намерении покинуть российский рынок и сократить 11,5 тысяч работников. Вместо этого, по данным Reuters, нефтесервисный гигант не только не ушел из России, но и дополнительно нанял еще десятки сотрудников.

Особенно примечательно, что головной офис этой компании находится в США (Хьюстон). А зарегистрирована она в одном из Карибских офшоров. Входит в 350 крупнейших компаний мира (по итогам 2022 года).
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7 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:13
    +5
    Опаньки, а что так можно было? Где-то на заднем дворе тихо заскулила Икея.......
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:20
      -1
      Значит на Западе антироссийское сумасшествие массовое, но, тем не менее, не всеобщее... В т.ч. и т.н. "санкционное"...
  2. salat
    salat Сегодня, 13:13
    0
    Шлюмы давно и плотно у нас сидят, у них реально хороший сервис но дико дорогой, и этот кусок они не оставят.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:22
      +1
      Ещё надо добавить что у них и зарплаты хорошие!И карьерный рост неплохой.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:26
    0
    Западная пресса: нефтесервисный гигант с головным офисом в США активизировал деятельность в России несмотря на санкции
    Чудеса нашего или ихнего городка ... впрочем, кто то ведь их прикрывает и плюшки за это имеет.
    Бизнес, ничего лишнего!
  4. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 13:27
    0
    американцы красавчики - нагнули ЕС
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:35
    0
    Ну что сказать - братья Шлюмберже (так их фамилия звучит по французски) а в девичестве эльзасские евреи Шлюмбергеры, основывая свою компанию чётко понимали политику партии, которая всегда формулировалась так - миру мир, евреям деньги. Их последователи и потомки ни на миллиметр не отклонились от этого курса и в результате они в шоколаде, а те кто повёлся на лозунги дерьмократов тоже... гм... в шоколаде, но не совсем. fellow