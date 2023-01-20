Западная пресса: нефтесервисный гигант с головным офисом в США активизировал деятельность в России несмотря на санкции

Вместо того, чтобы поддержать введенные Западом санкции, некоторые компании не просто не покинули российский рынок, но и воспользовались уходом конкурентов, чтобы укрепить свои позиции и увеличить прибыль. Одной из них стал нефтесервисный гигант Schlumberger (сейчас SLB).Как сообщает Reuters, прибыль компании за третий квартал прошлого года выросла на 25% по сравнению со вторым. Кроме того, руководство SLB ожидает рекордной выручки и за четвертый квартал прошлого года. При этом по данным издания, нефтесервисный гигант не нарушает введенных против РФ экономических ограничений.В материале указано, что подразделения компании в Центральной Азии и России в плане прибыли обогнали аналогичные структуры в других странах Азии, Северной Африки и Ближнего Востока почти на 12%.В агентстве подчеркивают, что данного результата SLB в большей степени удалось добиться благодаря уходу с российского рынка конкурентов. Так, из четырех нефтесервисных компаний, осуществлявших свою деятельность в России, полностью закрыли свой бизнес в нашей стране Baker Hughes и Halliburton, а Weatherford расторгла часть контрактов, которые, как сообщает Reuters, и достались Schlumberger.Что характерно, SLB еще в марте прошлого года также сообщала о намерении покинуть российский рынок и сократить 11,5 тысяч работников. Вместо этого, по данным Reuters, нефтесервисный гигант не только не ушел из России, но и дополнительно нанял еще десятки сотрудников.Особенно примечательно, что головной офис этой компании находится в США (Хьюстон). А зарегистрирована она в одном из Карибских офшоров. Входит в 350 крупнейших компаний мира (по итогам 2022 года).