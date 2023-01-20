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Вице-канцлер ФРГ объяснил отказ поставить танки на Украину исторической памятью

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Вице-канцлер ФРГ объяснил отказ поставить танки на Украину исторической памятью

Отказ официального Берлина и канцлера Германии Олафа Шольца осуществлять поставки Украине танков Leopard вызваны исторической памятью и немецким военным прошлым. Исходя из этого, власти ФРГ призывают США первыми поставить свои танки. Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек.


В эфире телеканала Bloomberg TV Хабек подчеркнул, что если власти США примут решение о поставках боевых танков Киеву, это облегчит стоящую перед Германией задачу. Политик объяснил отказ исторической памятью Германии, из-за которой подобные моменты рассматриваются крайне неохотно.

Ранее ряд государств Евросоюза заявили о решении создать коалицию, в задачи которой будут входить меры, направленные на оказание давления на Германию, чтобы вынудить ее правительство осуществить поставки Украине боевые танки Leopard, а также разрешить другим странам, на вооружении которых есть подобная военная техника, реэкспорт этих боевых машин.

Между главой Пентагона Ллойдом Остином и новоназначенным министром обороны Германии Борисом Писториусом возникли разногласия в вопросе поставок немецких танков Украине. Главы оборонных ведомств не смогли прийти к соглашению в вопросе, кто первый осуществит поставки киевскому режиму своих танков.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее ушел от ответа на вопрос о поставках Украине немецких танков Leopard 2, при этом заявляя о намерении оказывать поддержку Киеву ровно в тех объемах, которые будут необходимы.

Почему отправка на Украину немецких САУ PzH2000 не вызывала рефлексии, связанной с исторической памятью немцев, в правительстве ФРГ предпочитают не говорить.
Автор:
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7 комментариев
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  1. spirit
    spirit Сегодня, 13:36
    0
    вызваны исторической памятью и немецким военным прошлым.

    Не ну немцев можно понять!Американцы в наглую несут "пургу" о какой то сложности Абрамсов и их дороговизне (В Египте и Ираке значит все нормально было а тут не справяться, по дороговизне и секретах вообще молчу, леопард дороже м1а1 и секретов там уже никаких нет) Немцы решили использовать тот же прием и будут нести такую же пургу. Не удивлюсь если "колбаса" ещё Тевтонский рыцарей вспомнит(чем не танк того времени) laughing
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:49
      0
      Тевтонский рыцарей вспомнит(чем не танк того времени)

      Натуральный, да ещё и с искусственным интеллектом
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:37
    +2
    Т.е. если полосаты поставят танки и историческая память немчуры автоматически сотрется....., не правительство, а компьютер какой-то, нажатие одной кнопки и всё, перезагрузили...., ни памяти, ни прошлого...
  3. Passeur
    Passeur Сегодня, 13:38
    0
    Удивляет прямо таки маниакальная страсть сайтовских ньюсмейкеров к сообщениям о том, что "Украине кто то там чего то там передумал (не одобрил, не решил, не стал, не будет) поставлять. Все эти сообщения - не более чем информационный туман. Поставлять будут то, в том количестве и в те сроки, которые сочтут нужными соответствующие, владеющие необходимой информацией и планирующие соответствующие развитие событий лица. Остальное все - трындеж, не заслуживающий внимания.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:39
    0
    Я не понял-немцы УЖЕ отказались ,или ЕЩЕ не приняли решение.Вообще этот вопрос должен решиться сегодня вечером.Опять впереди паровоза новость бежит
  5. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 13:46
    0
    хорошо,что есть ещё не совсем идьёты laughing ....помнят историю
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:46
    0
    Вице-канцлер ФРГ объяснил отказ поставить танки на Украину исторической памятью
    Ну да, у немцев, в пролом разного хватает, как и наставлений от предков ... кто то мечтал пнут колосса на глиняных ногах, получил по рогам, соответственно. Были у них и более ответственные предки, которые с Россией ссорится не советовали ...
    В общем, проблема выбора.