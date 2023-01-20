Вице-канцлер ФРГ объяснил отказ поставить танки на Украину исторической памятью

Отказ официального Берлина и канцлера Германии Олафа Шольца осуществлять поставки Украине танков Leopard вызваны исторической памятью и немецким военным прошлым. Исходя из этого, власти ФРГ призывают США первыми поставить свои танки. Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек.
В эфире телеканала Bloomberg TV Хабек подчеркнул, что если власти США примут решение о поставках боевых танков Киеву, это облегчит стоящую перед Германией задачу. Политик объяснил отказ исторической памятью Германии, из-за которой подобные моменты рассматриваются крайне неохотно.
Ранее ряд государств Евросоюза заявили о решении создать коалицию, в задачи которой будут входить меры, направленные на оказание давления на Германию, чтобы вынудить ее правительство осуществить поставки Украине боевые танки Leopard, а также разрешить другим странам, на вооружении которых есть подобная военная техника, реэкспорт этих боевых машин.
Между главой Пентагона Ллойдом Остином и новоназначенным министром обороны Германии Борисом Писториусом возникли разногласия в вопросе поставок немецких танков Украине. Главы оборонных ведомств не смогли прийти к соглашению в вопросе, кто первый осуществит поставки киевскому режиму своих танков.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее ушел от ответа на вопрос о поставках Украине немецких танков Leopard 2, при этом заявляя о намерении оказывать поддержку Киеву ровно в тех объемах, которые будут необходимы.
Почему отправка на Украину немецких САУ PzH2000 не вызывала рефлексии, связанной с исторической памятью немцев, в правительстве ФРГ предпочитают не говорить.