Представитель МИД Китая уклончиво прокомментировал личное послание Зеленского с «формулой мира» председателю КНР Си Цзиньпину

В вопросе украинского кризиса Китай всегда активно работал над продвижением мирных переговоров. Пекин продолжит своими способами играть конструктивную роль в мирном решении кризиса

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает разыгрывать в глазах мирового сообщества роль, по которой Киев якобы открыт для переговоров с Москвой по мирному разрешению конфликта. Для этого украинский лидер даже придумал «формулу мира», состоящую из десяти пунктов — требований к России, при выполнении которых Украина готова сесть за стол переговоров. Практически все эти требования (разве что, кроме обеспечения безопасности для Украины) абсолютно неприемлемы для российского руководства и россиян.Очередной спектакль на тему киевского миролюбия, больше похожий на фарс, был разыгран на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Представляющая на полях ВЭФ Украину первая леди Елена Зеленская торжественно вручила для последующей передачи послания украинского президента с «формулой мира», адресованные главе Еврокомиссии, президенту Швейцарии и председателю КНР. Письмо для передачи лидеру Китая из рук Зеленской получил представитель китайской делегации вице-премьер государственного совета КНР Лю Хэ. Первая леди Украины пафосно подчеркнула, что послание Си Цзиньпину — это приглашение к диалогу.Сегодня стала известна реакция официального Пекина на послание Зеленского. Отвечая на вопрос, получил ли председатель КНР Си Цзиньпин послание от президента Украины, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге уклончиво ответил, что Пекин и впредь продолжит работать над разрешением украинского конфликта мирным способом.— обтекаемо сообщил дипломат, так и не уточнив, прочел ли послание Зеленского председатель КНР.Представители российского руководства неоднократно заявляли, что не приемлют «формулу мира», предложенную Зеленским, и считают её цинично прячущейся за формулировками о мире формулой войны. Такая позиция Москвы была ранее озвучена пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, а глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя десять пунктов Зеленского, отметил, что Россия не будет ни с кем разговаривать на основе этой формулы якобы мира.