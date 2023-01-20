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Ростех до конца года поставит четыре опытных двигателя для перспективного пассажирского самолёта ТВРС-44 «Ладога»

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Ростех до конца года поставит четыре опытных двигателя для перспективного пассажирского самолёта ТВРС-44 «Ладога»

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в состав Ростеха, поставит четыре опытных двигателя для перспективного самолета ТВРС -44 "Ладога". Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.


Разработка нового двигателя для самолета "Ладога" ведется на базе санкт-петербургского предприятия "ОДК-Климов", задание на разработку силовой установки компания получила в 2021 году. Новый двигатель создается на основе ТВ7-117СТ-01, разработанного для пассажирского самолета Ил-114-300. В отличие от базового, новый двигатель имеет замкнутую масляную систему и новый генератор переменного тока с более высокой частотой вращения, а также другие изменения в конструкции, делающие расход топлива минимальным для самолетов такого класса. Заявленная мощность на взлетном режиме - 2400 л.с.

До конца года ОДК передаст самолетостроителям четыре двигателя для предварительных испытаний, в том числе и в составе самолета. Два из них будут готовы уже летом, еще два в конце года.


Самолет ТВРС - 44, получивший название "Ладога" – это турбовинтовой региональный пассажирский самолет в классе 40-50 мест, предназначенный для замены парка устаревших самолетов данного класса. Разрабатывается на АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) в Екатеринбурге на базе созданного еще во времена Советского Союза чехословацкого самолета L-610, так и не пошедшего в серию.

Самолет планируется запустить в серию в 2024-2025 годах, в его конструкции используется множество узлов и комплектующих от других российских самолетов, уже запущенных в производство. Это ускоряет создание самолета, а также удешевляет его серийный выпуск.
Использованы фотографии:
Ростех
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6 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 13:30
    +2
    Сейчас в нашей стране идёт возрождение полной линейки пассажирских самолётов, «Ладога» займёт нишу между Ил-114-300 и Л-410: CR929 и/или ремоторизованный на ПД-35 Ил-96-400М -> МС-21 -> Суперджет NEW -> Ил-114-300 -> ТВРС-44 «Ладога» -> Л-410 -> ЛМС-901 «Байкал». good
    И не только.
    АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК, входит в Ростех) выпустила первую серийную российскую турбину большой мощности ГТД-110М для ТЭС «Ударная». Об этом рассказал ТАСС первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.
    По его словам, с 2024 года ОДК намерена выпускать две турбины в год и постепенно наращивать производство.

    https://sdelanounas.ru/blogs/149852/

    ГТД-110М — серийный газотурбинный двигатель большой мощности, предназначенный для использования в составе газотурбинных энергетических и парогазовых установок на генерирующих объектах Единой энергетической системы России. Ранее аналогичные по мощности турбины импортировались из-за рубежа. Двигатель предназначен для привода электрогенераторов в составе газотурбинных энергетических и парогазовых установок электрической мощностью 115 МВт.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:31
    0
    Ростех до конца года поставит четыре опытных двигателя для перспективного пассажирского самолёта ТВРС-44 «Ладога»
    Малая, региональная авиация должна развиваться, иметь самолёты надёжные, отечественных проектов, собранные на отечественных заводах.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 13:32
    0
    Даже немножечко, даже чайная ложечка-это уже хорошо.

    ...
    Пестня об импортозаместят, замещение, прищемят и спасут.
    Кто что кому прищемит? - каждый смейтесь сами
    1. Havoc
      Havoc Сегодня, 13:44
      0
      Цитата: антивирус
      Даже немножечко, даже чайная ложечка-это уже хорошо.

      ...
      Пестня об импортозаместят, замещение, прищемят и спасут.
      Кто что кому прищемит? - каждый смейтесь сами

      По всей видимости, русский для вас не родной, я вообще то никогда не обращаю внимание на ошибки, но тут .....
  4. Genry
    Genry Сегодня, 13:39
    0
    ... на базе созданного еще во времена Советского Союза чехословацкого самолета L-610, так и не пошедшего в серию.

    Уже на ходу приврали про: "на базе ... L-610".
    От 610-го осталась только идея. Всё полностью новой разработки. Размерность самолёта увеличилась, конструкция по требованиям для сертификации по новым правилам, состав комплектующих полностью отечественный.
  5. divan
    divan Сегодня, 13:40
    0
    слава Богу , что , хотя по не многу, но начали заниматься отечественным самолётостроением Правда темпы не современные , но пусть хотя бы и так!