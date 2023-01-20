Ростех до конца года поставит четыре опытных двигателя для перспективного пассажирского самолёта ТВРС-44 «Ладога»

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в состав Ростеха, поставит четыре опытных двигателя для перспективного самолета ТВРС -44 "Ладога". Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
Разработка нового двигателя для самолета "Ладога" ведется на базе санкт-петербургского предприятия "ОДК-Климов", задание на разработку силовой установки компания получила в 2021 году. Новый двигатель создается на основе ТВ7-117СТ-01, разработанного для пассажирского самолета Ил-114-300. В отличие от базового, новый двигатель имеет замкнутую масляную систему и новый генератор переменного тока с более высокой частотой вращения, а также другие изменения в конструкции, делающие расход топлива минимальным для самолетов такого класса. Заявленная мощность на взлетном режиме - 2400 л.с.
До конца года ОДК передаст самолетостроителям четыре двигателя для предварительных испытаний, в том числе и в составе самолета. Два из них будут готовы уже летом, еще два в конце года.
Самолет ТВРС - 44, получивший название "Ладога" – это турбовинтовой региональный пассажирский самолет в классе 40-50 мест, предназначенный для замены парка устаревших самолетов данного класса. Разрабатывается на АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) в Екатеринбурге на базе созданного еще во времена Советского Союза чехословацкого самолета L-610, так и не пошедшего в серию.
Самолет планируется запустить в серию в 2024-2025 годах, в его конструкции используется множество узлов и комплектующих от других российских самолетов, уже запущенных в производство. Это ускоряет создание самолета, а также удешевляет его серийный выпуск.