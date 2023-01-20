Российские эксперты: Новый военный пакет помощи Киеву косвенно указывает на подготовку наступления ВСУ на одном из направлений

США планируют передать Киеву очередной пакет военной помощи. Буквально сегодня в открытом доступе был опубликован список вооружения, которое уже в ближайшее время могут получить ВСУ.
Среди представленной номенклатуры пока нет танков западного образца и дальнобойных ракет ATACMS. Между тем, российские эксперты заметили в перечне позицию, которая может косвенно указывать на подготовку наступления ВСУ на одном из хорошо укрепленных российскими войсками направлений.
Речь идет о бронетранспортерах Stryker и 20 минных катках для них. Как пишет ТГ-канал «Военный Осведомитель», это может свидетельствовать о том, что часть из 90 вышеупомянутых БТР могут поставляться в инженерной версии M1132 Stryker ESV, на которую помимо катков устанавливаются и ножевые минные тралы SMP/AMP Surface Mine Plow.
Собственно говоря, по мнению экспертов, передача ВСУ подобных инженерных машин может указывать на намерение украинского командования уже в недалеком будущем начать наступление на одном из направлений, где российские войска возвели фортификационные укрепления и выставили минные заграждения.
Впрочем, в том, что ВСУ пойдут в наступление, сегодня уже мало, кто сомневается. Запад в открытую подталкивает Киев к усилению конфронтации с Москвой, в том числе «намекая», что ВСУ имеют право наносить удары вглубь российской территории.