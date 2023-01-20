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Российские эксперты: Новый военный пакет помощи Киеву косвенно указывает на подготовку наступления ВСУ на одном из направлений

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Российские эксперты: Новый военный пакет помощи Киеву косвенно указывает на подготовку наступления ВСУ на одном из направлений

США планируют передать Киеву очередной пакет военной помощи. Буквально сегодня в открытом доступе был опубликован список вооружения, которое уже в ближайшее время могут получить ВСУ.


Среди представленной номенклатуры пока нет танков западного образца и дальнобойных ракет ATACMS. Между тем, российские эксперты заметили в перечне позицию, которая может косвенно указывать на подготовку наступления ВСУ на одном из хорошо укрепленных российскими войсками направлений.

Речь идет о бронетранспортерах Stryker и 20 минных катках для них. Как пишет ТГ-канал «Военный Осведомитель», это может свидетельствовать о том, что часть из 90 вышеупомянутых БТР могут поставляться в инженерной версии M1132 Stryker ESV, на которую помимо катков устанавливаются и ножевые минные тралы SMP/AMP Surface Mine Plow.

Собственно говоря, по мнению экспертов, передача ВСУ подобных инженерных машин может указывать на намерение украинского командования уже в недалеком будущем начать наступление на одном из направлений, где российские войска возвели фортификационные укрепления и выставили минные заграждения.

Впрочем, в том, что ВСУ пойдут в наступление, сегодня уже мало, кто сомневается. Запад в открытую подталкивает Киев к усилению конфронтации с Москвой, в том числе «намекая», что ВСУ имеют право наносить удары вглубь российской территории.
Автор:
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21 комментарий
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  1. Комментарий был удален.
  2. Комментарий был удален.
  3. Советский Молдаван
    Советский Молдаван Сегодня, 13:58
    +3
    Сводки с Запорожского фронта

    На Запорожском направлении резко повысилась интенсивность боевых действий.

    ВС РФ вели огонь по противнику из танков, миномётного и артиллерийского огня в районах Времовка и Новополь в ДНР и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Нестерянка, Малые Щербаки и Каменское в Запорожской области.

    Гаулейтер Зеленского на оккупированной части Запорожья заявляет о 224 обстрелах.

    Наша армия перешла в локальное наступление в районе Орехова. 4 н.п. освобождены от ВСУ и находятся под плотным огневым контролем ВС РФ.
    В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубицы «Акация» в районе н.п. Преображенка и Д-30 в районе н.п. Орехов.

    В ходе контрснайперской борьбы и целого комплекса мероприятий был ликвидирован вражеский снайпер-инструктор высшего класса.

    Пользуясь современными западными снайперскими комплексами он практически никогда не приближался к ЛБС ближе чем на километр, работая всегда с большого расстояния.

    В этот раз это ему не помогло. Техническое преимущество закончилось. Олег Небувайло был уничтожен из новейшего снайперского комплекса LАR-10 "Счётчик" российского производства.
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 14:25
      0
      Вы решили глупости Рогова порекламировать?
      Вся сложность в том ,чтобы убрать снайпера на любом расстоянии - его надо обнаружить. А после этого никто не заморачивается со снайперскими дуэлями в голливудском стиле. А просто используют АГС, ПТУР, танк выкатывается и отправляет ОФС.
    2. starina
      starina Сегодня, 15:06
      -1
      после слова "гауляйтер" весь этот телеграммный бред можно не читать. Расчитан на пубертатных подростков. Нормальные журналисты и корреспонденты так помойно не не выражаются.
  4. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 13:59
    -1
    Нашему руководству пора бы уже более жестко реагировать на поставки вооружений не только озабоченностью. Пора заявить что мы можем и жахнуть тактическими ракетами по местам куда пребывает всё это вооружение перед отправкой на украину. А то скоро дойдёт что они и самолёты и корабли начнут поставлять.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:09
      -1
      То есть,Вя предлагаете нанести удар по странам НАТО?Считаете,что они это проглотят?Как проглатывает наши рукамиводители в части ударов по территории России?Ну,раз пошла "такая пьянка",то тогда уже по Вашингтону надо..Как Вам такое?Жить что ли надоело?
      1. Иван Иванов_36
        Иван Иванов_36 Сегодня, 14:18
        -2
        Ну, а вы предлагаете проиграть в итоге? НАТО с нами уже давно воюет. И солдатами, и оружием, разведкой, управление, финансы. Только мы ничего не делаем. Грубо говоря, нас бьют по морде, но мы не отвечаем. Почему они то не боятся войны с нами, а мы боимся?
        Не обязательно бить ЯО. Я бы, конечно, жахнул бы по Варшаве и стер бы ее с лица земли. Уверен, ни одна страна НАТО не дернулась бы. Ну, хорошо. Даже без ЯО должна же быть хоть какая-то игра против НАТО. В латинской Америке, к примеру. В Корее. На Ближнем Востоке. Хоть где-то. Да даже намек на поставки оружия ИРА и Шотландии уже охладил бы пыл этих вояк. Ничего нет. Путин, как баран, закусился и все. И тянет жилы. Так и надорваться можно.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 14:25
          0
          Я предлагаю прекратить тянуть волынку с измором и вести войну,а не спецоперацию.С нанесением ударов по путям и средствам доставки техники и л.с. на территории Украины.И да,мы проиграем в итоге.Если растянем на годы эту бодягу.Ибо финансовые и промышленные возможности наши и запада -несопоставимы
          1. Arzoo
            Arzoo Сегодня, 14:51
            0
            И да,мы проиграем в итоге.Если растянем на годы эту бодягу.
            Вот с этим не согласен. Абсолютно. Количество проблем и военных вызовов у СШП по сравнению с нашими несопоставимы. И эти угрозы будут только расти! Рекомендую ознакомится на что тратится триллионный бюджет и картина будет куда ясней.
          2. Geosun
            Geosun Сегодня, 14:55
            0
            Не согласен. Начать полноценную войну, это полная мобилизация населения, которое ее не поддержит и огромное количество погибших. Так что лучше медленно, но сохраняя как можно больше наших жизней.
            Цитата: dmi.pris1
            проиграем в итоге.Если растянем на годы
            А вы думаете, как закончатся боевые действия, весь запад сразу побежит к нам налаживать экономику? Нет, как прежде больше не будет. Противостояние с западом на поколение как минимум и скорость ведения боевых действий на экономике особо не скажется.
            1. dmi.pris1
              dmi.pris1 Сегодня, 15:36
              -1
              Запад к нашей экономике нельзя пускать и на пушечный выстрел.Про потери.Еще раз говорю,впрочем это-мое мнение.Без мобилизованной экономики и населения войну не выиграть,потому что вдолгую мы играть не умеем.Я не предлагаю мобилизовать три-четыре миллиона трудоспособных,но в течение года нам предстоит мобилизовывать как минимум полмиллиона.Зачем?Надо дать отдохнуть бойцам,восполнить потери,а они не малые.
        2. Комментарий был удален.
        3. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 14:44
          -1
          Цитата: Иван Иванов_36
          Ну, а вы предлагаете проиграть в итоге? НАТО с нами уже давно воюет.

          Очень давно, что даже многие забыли про это.
          Напомню для тех кто забыл:
          Доктор политических наук, профессор Александр Гусев отметил, что ЦРУ еще в 1957 году разработало план операции по разделению Украины на 12 частей.

          «Коллективный Запад во главе с США и их сателлитами в Европе фактически развязал войну Украины против России — не наоборот, а именно так. В течение 30 с лишним лет после так называемого обретения Украиной независимости в 1991 году киевский режим целенаправленно готовился к военным действиям против РФ. Это необходимо учитывать. Но исторические корни противостояния лежат гораздо глубже. Я напомню, что в недрах ЦРУ в 1957 году был подготовлен план «Барбаросса-2» — об отчуждении и расчленении Украины. В рамках этого плана — он разрабатывался в недрах ЦРУ, но официально Джорджтаунский университет был инициатором — так вот, на 12 частей должна была быть разделена Украина в рамках специальной операции. Восточная часть Украины уже тогда, с их точки зрения, была не очень приспособлена к тому, чтобы проводить там специальные операции ЦРУ. Это касается Донбасса, Сумской, Черниговской областей, Николаевской, Херсонской, Харьковской областей, Одессы. А западная часть Украины — это благодатная почва была. То есть фактически Запад готовился к проведению этой операции еще в далеком 1957 году», — сказал Гусев.

          Когда-то доклад ЦРУ, в котором говорилось об этом плане, был секретным, но сейчас документ уже опубликован.
  5. роман66
    роман66 Сегодня, 14:03
    0
    ВСУ имеют право наносить удары вглубь российской территории.
    , ну а почему нет? Мы же наносим удары, это война, и любой вред противнику приветствуется. Готовыми быть надо
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 14:10
      +2
      Тут да, тут, кстати можно было не признать какой нибудь корпус ЛДНР, и вооружить их Геранями и парой Искандеров. И они уже вполне могли бы жахнуть по польским объектам , где накапливают технику для 404
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 14:19
        0
        Дельная мысль, а если ещё и в нациков переодеть
  6. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 14:04
    -1
    А почему мы не знаем ничего о планах ВСУ? А если и знаем - почему встречаем в обороне, а не упреждающим мощным и неожиданным ударом. Я конечно понимаю что это может быть тайна, но конечный результат ведь можно продемонстрировать. И вообще какова сейчас численность ВСУ во фронтовой зоне (т.е. боевиков, без вспомогательных).
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 14:47
      -1
      А почему мы не знаем ничего о планах ВСУ? А если и знаем - почему встречаем в обороне, а не упреждающим мощным и неожиданным ударом.
      У нас нет достаточно наступательной группировки. На фронте по прежнему очень много бардака.
  7. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 14:04
    0
    Не косвенно а совершенно прямо указывает что готовятся устроить шоу для спонсоров … конечно наступление возможно … тем более подготовка за рубежом идёт постоянно …
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:24
    0
    Ну а для чего црушник приезжал? Рассказал, что дадут и выписал "волшебный пендель" на наступление, предупредив, что больше уже не будет "плюшек".
  9. vladcub
    vladcub Сегодня, 14:44
    -1
    "военный осведомитель" ломится в открытую дверь. Что они начнут наступление и ежу понятно.
    Конец августа, начало осени, у них сплошные успехи.
    В конце осени фронт стабилизировался. Такое положение вполне устраивало Залюжного и "добрых дядей", но Соледар и медленное, но верное выдавливание из окрестностей Бахмута. Это взволновало кое кого..
    Надо, срочноя"отрабатывать" помощь, а как? Только наступление.
    Они уверены, что удара со стороны Белоруссии не будет, а раз так, то и энное количество бригад, от туда снимут.
    Я не эксперт и диван у меня лодарь: мало подсказывает. Короче, повторю мнение их экспертов, для наступления надо:50 Батарей Пэтриот, около 150 "Брэдли" и прочей бронетехники, 2-3стрелковых корпуса.
    Американские спутники, естественно фиксируют, где у нас основные части..
    Можно предположить :ВСУ попробуют повторить Купянск. Они засекли, что там кроме росгваардии, особых резервов нет,собрали кулак 5кратный и ударили
    1. Arsen1
      Arsen1 Сегодня, 15:13
      0
      батереи пэтриот для наступления?)))
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:08
    0
    С техникой ,более менее понятно .А что там с народом ? По сути сейчас должны массово всех отлавливать на улицах городов Украины