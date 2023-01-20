Военное обозрение
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Без срока давности: ставропольский суд признал геноцидом зверства нацистов в период ВОВ

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Без срока давности: ставропольский суд признал геноцидом зверства нацистов в период ВОВ

Ставропольский краевой суд вынес решение о признании геноцидом всех зверств, совершённых нацистами на Ставрополье в период ВОВ, следует из сообщения Генеральной прокуратуры РФ. Заявление было подано краевым прокурором Юрием Немкиным по поручению генпрокурора Игоря Краснова. Цель данного процесса – обеспечение защиты национальных интересов России.


Стоит отметить, что, на территории Ставропольского края от рук немецко-фашистских захватчиков погибло 28 тыс человек, в городе Минеральные Воды более 6 тыс невинных людей было замучено и отравлено удушающим газом. Уничтожение советских граждан и военнопленных путём расстрела и жестоких пыток проходило в регионе в период с 1942-го по 1943-й годы.

В октябре 2022-го года суд также признал военным преступлением действия фашистов в период блокады Ленинграда, в результате чего жизни были лишены более 1 млн советских граждан.

Вот какие данные об ужасах Великой Отечественной войны предоставил СК РФ:

В период с 5-го по 7-е августа 1942-го года немецкие солдаты вывезли 632 человека, среди которых были и дети, из Ставропольской психиатрической больницы. Пациентов помещали в специальные оцинкованные автомобили, где они подвергались отравлению угарным газом

Ещё помощник главного обвинителя со стороны СССР на Нюрнбергском процессе Лев Смирнов предоставлял сведения о применении нацистской Германией мобильных газовых камер или «душегубок» впервые именно на территории Ставропольского края.

Напомним, что факты геноцида мирного населения уже признали на территории Ростовской, Орловской, Псковской и Брянской областей, в Крыму, а также Ленинграде. В этой связи, президент России Владимир Путин, в конце прошлого года дал поручение Министерству просвещения и Министерству науки высшего образования дополнить федеральные образовательные программы материалами о геноциде советского народа в период с 1941-го по 1945-е годы.
Автор:
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17 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 14:02
    +4
    Ну лучше раньше, чем никогда... Но вот вопрос. Недавно в Варшаве проходил аукцион по продажи вещей русских военнопленных из Украины??????!!!!! Был ли вызван, в связи с этим посол Польши в наш МИД? Для дачи объяснение. Как не крути, но данное действие является ВОЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ. Или вновь будем ждать восемь десятилетий?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:08
      0
      Надо и по остальным областям России активизировать работу в этом направлении, так как англосаксы целенаправленно ведут работу по пересмотру итогов ВМВ и надеются возложить часть ответственности за её начало на Россию, как правопреемника СССР.

      Посчитать реальный ущерб за всё содеянное и косвенный ущерб за нацистские последствия, а также пересмотреть дату начала войны с 1939 года на 1938 год. soldier
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 14:52
        0
        Цитата: кредо
        Посчитать реальный ущерб за всё содеянное и косвенный ущерб за нацистские последствия, а также пересмотреть дату начала войны с 1939 года на 1938 год.

        На этом фоне также давно пора закрыть наконец подложное т.н."Катынское дело", сфабрикованное против частей НКВД под Смоленском агентом США и провокатором А.Н.Яковлевым по заказу американского холуя Мишки Горбачёва в пользу оправдания преступления Третьего рейха и реванистской Польши.

        В Тверской области в 30 километрах от Твери есть мемориальный комплекс «Медное». Посетителей «Медного» уверяют – в этом месте покоятся останки более шести тысяч польских военнопленных, чеобы расстрелянных властями СССР весной 1940-го года в Калинине. Подобный мемориал есть в Смоленской области (Катынь). На самом деле эта версию является МИФОМ. В фильме собраны свидетельства того, что массовых расстрелов поляков в 1940 году властями СССР НЕ БЫЛО.

        В Смоленской области осенью 1941-го года польские военнопленные были расстреляны в катынском лесу немецко-фашистскими захватчиками. Имеется масса доказательств, изобличающих фашистов (немецкие пули и способ, которым немцы массово уничтожали пленных по всей Европе и т.д.). Что касается якобы уничтоженных в Калинине поляков - большинство из них в 1940-м году в строгом соответствии с законами того времени приговорили к лагерям от трех до восьми лет.

        Кроме того, в период с 1941-го по 1943-й годы в районе села Медное находились несколько срветских госпиталей. Там же хоронили советских воинов 29-й армии, умерших в медсанбатах от ран. А в месте, где сейчас расположен польский мемориал, находился пункт сбора тел погибших в боях красноармейцев, память которых до сих пор не увековечена.

        Мифы Медного
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 15:10
          0
          О значении для будущнго России, русского народа и всех россиян, а также и для всего мира ПРАВДЫ о сфальцифицированном подлоге документов "Катынского дела" со стороны Горбачёва с помощью А. Яковлева, говорил еще и депутат ГД Виктор Илюхин в 2010 году!
          Но воз и ныне там!

          Виктор Илюхин Правда о Катыни!
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:11
      -1
      Тем более запад обьеденился в защите нацисткого режима Зе.Пойдут как пособники.Для них это будет очень неприятно.Правда на нашей стороне,пусть что угодно говорят.
    3. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 14:44
      0
      Можно сделать сайт и распродавать на нем польшу на загородные имения россиян, а отместку. ))))
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:07
    +3
    Слава Богу хоть сейчас истребление нацистами миллионов людей на территории СССР стали прямо называть геноцидом.... эту практику надо продолжать дальше... а то в Германии стали подзабывать ВМВ... и снова поглядывают на восток.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:18
      +2
      Цитата: Леха с Андроида.
      а то в Германии стали подзабывать ВМВ... и снова поглядывают на восток.

      Не забыли в Германии, если вооружают неонацистов и бандеровцев. Это у них на генетическом уровне.
    2. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 14:42
      +1
      Как сво закончится, европа опять станет лучшим партнером и все эти танцы с бубном по щелчку закончатся, и про генацид махом забудут. Ну нельзя же партнеров лепших обижать.
  3. A. B.
    A. B. Сегодня, 14:09
    +1
    Интересно к чему бы это? Меня вот больше интересует почему всё чаще и чаще вместо "фашисты" пишут и говорят "нацисты"? Это ведь далеко не одно и то же.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:16
      0
      Может быть Фашингтон переименовали в Нацингтон?
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 14:52
      +1
      Цитата: A. B.
      Меня вот больше интересует почему всё чаще и чаще вместо "фашисты" пишут и говорят "нацисты"? Это ведь далеко не одно и то же.

      Потому что нацисты не приемлют права существования другого народа, они отвергают его права на жизнь и свою культуру... это мы видим на Украине где уничтожают памятники, запрещают русский язык в школах, жгут книги русских писателей,запрещают петь на русском языке и т.д.... это нацизм во всей красе.
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:16
    +4
    Напомним, что факты геноцида мирного населения уже признали на территории Ростовской, Орловской, Псковской и Брянской областей, в Крыму, а также Ленинграде.

    Все эти документы, подтверждающие геноцид советского народа, нужно ежемесячно посылать Шольцу, ундер Ляйен, в ЕС и все СМИ.
  5. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 14:26
    +1
    Судам и прочим любителям нечего заняться? Что это решение изменит вообще? request
    1. Reklastik
      Reklastik Сегодня, 14:34
      0
      Видимо, лавры поляков покоя не дают... Те сначала от немцев получили, а теперь решили это не считать и получить в новых ценах laughing
      1. solar
        solar Сегодня, 14:51
        0
        Те сначала от немцев получили

        От немцев не получали. По протоколу Потсдамской конференции за поляками было определено право на получения выплат от Германии, но было оговорено, что это должен сделать СССР из своей доли, а не немцы напрямую.
        III. РЕПАРАЦИИ С ГЕРМАНИИ
        1. Репарационные претензии СССР будут удовлетворены изъятиями из зоны Германии, оккупированной СССР, и из соответствующих германских вложений за границей.

        2. СССР удовлетворит репарационные претензии Польши из своей доли репараций.
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:39
    0
    Хм. Когда генацид от татаромонгол будут протоколировать? От французов 1812г тоже когда.