Без срока давности: ставропольский суд признал геноцидом зверства нацистов в период ВОВ

В период с 5-го по 7-е августа 1942-го года немецкие солдаты вывезли 632 человека, среди которых были и дети, из Ставропольской психиатрической больницы. Пациентов помещали в специальные оцинкованные автомобили, где они подвергались отравлению угарным газом

Ставропольский краевой суд вынес решение о признании геноцидом всех зверств, совершённых нацистами на Ставрополье в период ВОВ, следует из сообщения Генеральной прокуратуры РФ. Заявление было подано краевым прокурором Юрием Немкиным по поручению генпрокурора Игоря Краснова. Цель данного процесса – обеспечение защиты национальных интересов России.Стоит отметить, что, на территории Ставропольского края от рук немецко-фашистских захватчиков погибло 28 тыс человек, в городе Минеральные Воды более 6 тыс невинных людей было замучено и отравлено удушающим газом. Уничтожение советских граждан и военнопленных путём расстрела и жестоких пыток проходило в регионе в период с 1942-го по 1943-й годы.В октябре 2022-го года суд также признал военным преступлением действия фашистов в период блокады Ленинграда, в результате чего жизни были лишены более 1 млн советских граждан.Вот какие данные об ужасах Великой Отечественной войны предоставил СК РФ:Ещё помощник главного обвинителя со стороны СССР на Нюрнбергском процессе Лев Смирнов предоставлял сведения о применении нацистской Германией мобильных газовых камер или «душегубок» впервые именно на территории Ставропольского края.Напомним, что факты геноцида мирного населения уже признали на территории Ростовской, Орловской, Псковской и Брянской областей, в Крыму, а также Ленинграде. В этой связи, президент России Владимир Путин, в конце прошлого года дал поручение Министерству просвещения и Министерству науки высшего образования дополнить федеральные образовательные программы материалами о геноциде советского народа в период с 1941-го по 1945-е годы.