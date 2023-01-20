Украинские власти за год потратили на переименование улиц более 120 миллионов гривен

Столица Украины Киев стала лидером по количеству переименований топонимов, произведенных в течение 2022 года.
Согласно данным, представленным в инфографике международной организации Transparency International Ukraine, в украинской столице за последний год были переименованы 237 улиц, переулков, городских районов, бульваров, парков, скверов, площадей, озер, а также теплоходов.
Переименования касаются топонимов, имеющих какое-либо отношение к России или Советскому Союзу. Так, например, улицу Пушкинскую переименовали в улицу Евгения Чикаленко, улицу Астраханскую - в Кастуся Калиновского, улицу Краснодарскую - в Голды Меир.
Помимо Киева по количеству переименований также лидируют украинские города Винница, Кривой Рог, Каменское и Сумы.
Всего в 33 украинских городах за время с начала спецоперации были переименованы более 2213 топонимов. Также, по всей территории, подконтрольной киевскому режиму, разрушают памятники историческим деятелям, имеющим хоть малейшее отношение к России и СССР.
В общей сложности за 2022 год на переименования, смену табличек, данных в реестре, в базах данных сферы ЖКХ, миграционного учёта и других документах украинские власти потратили более 120 миллионов гривен, что по нынешнему курсу соответствует почти 225 миллионам рублей. В условиях тотальной безработицы, энергетического кризиса и общего обнищания населения подобные траты выглядят абсурдными.