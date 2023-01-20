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Украинские власти за год потратили на переименование улиц более 120 миллионов гривен

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Украинские власти за год потратили на переименование улиц более 120 миллионов гривен

Столица Украины Киев стала лидером по количеству переименований топонимов, произведенных в течение 2022 года.


Согласно данным, представленным в инфографике международной организации Transparency International Ukraine, в украинской столице за последний год были переименованы 237 улиц, переулков, городских районов, бульваров, парков, скверов, площадей, озер, а также теплоходов.

Переименования касаются топонимов, имеющих какое-либо отношение к России или Советскому Союзу. Так, например, улицу Пушкинскую переименовали в улицу Евгения Чикаленко, улицу Астраханскую - в Кастуся Калиновского, улицу Краснодарскую - в Голды Меир.

Помимо Киева по количеству переименований также лидируют украинские города Винница, Кривой Рог, Каменское и Сумы.



Всего в 33 украинских городах за время с начала спецоперации были переименованы более 2213 топонимов. Также, по всей территории, подконтрольной киевскому режиму, разрушают памятники историческим деятелям, имеющим хоть малейшее отношение к России и СССР.

В общей сложности за 2022 год на переименования, смену табличек, данных в реестре, в базах данных сферы ЖКХ, миграционного учёта и других документах украинские власти потратили более 120 миллионов гривен, что по нынешнему курсу соответствует почти 225 миллионам рублей. В условиях тотальной безработицы, энергетического кризиса и общего обнищания населения подобные траты выглядят абсурдными.
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6 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:44
    0
    Украинские власти за год потратили на переименование улиц более 120 миллионов гривен
    Маловато.... XOXлы треба скинуться. request Работы же непочатый край. Вот переименуете все и неньку не узнаете, расцветет. feel
  2. RUSa
    RUSa Сегодня, 14:45
    0
    Думаю, что после возвращения на Родину русских земель, временно оккупированных бандеро-фашистами, все эти переименования будут отменены.

    Более того, множество
    улиц, переулков, городских районов, бульваров, парков, скверов, площадей, озер, а также теплоходов

    будут названы именами героев Специальной Операции
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:51
    0
    Да хоть на 500 лямов, запад платит, чего не жировать-дурковать, немчура в социальной рекламе демонстрирует как изготовить обогреватель из свечек чтобы обогреться и сэкономить на отоплении, а у тих все хорошо и с теплом и электричеством - 120 лямов - мелочь, не стоит даже заморачиваться.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:51
    0
    Если переименовали, вернём обратно.
    ул.Мурманская или по другому назовём.
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:56
    0
    В условиях тотальной безработицы, энергетического кризиса и общего обнищания населения подобные траты выглядят абсурдными.

    А еще воровство, воровство беспроводное.
    50 внедорожников Chevrolet Tahoe, которые были переданы Украине американской компанией General Motors для эвакуации раненых гражданских из прифронтовых зон, исчезли. Как минимум, их нет и не было на балансе Министерства инфраструктуры, куда они якобы передавались. Также не было таких автомобилей на балансе Государственного управления делами (ГУД).
    «Передвигаясь по Киеву, я через день вижу, как такой автомобиль возит чьи-то ягодицы от одного ресторана к другому. А эти автомобили передавались нам исключительно для эвакуации из восточных регионов», – сказал экс-советник Зеленского нардеп Гео Лерос.
  6. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 15:05
    0
    выглядят абсурдными

    Что тут скажешь, тут только так: "когда коту делать нечего, он яйца лижет", кот хотя бы чистоту наводить, а эти долбо. бы маразмом, разрушением того, что сами не создали...