Источник назвал сроки передачи в состав ВМФ РФ построенного для ГУГИ ОИС «Евгений Горигледжан»

Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан", построенное в интересах Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны, готовят к передаче в состав флота. Об этом сообщил источник в российском ОПК.
ОИС "Евгений Горигледжан" завершило ходовые испытания в конце декабря прошлого года, после чего на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" заявили о готовности вывести судно на государственные испытания. Однако информации об их начале нет ни на официальном сайте "Янтаря", ни ОСК, ни Минобороны. Зато появились данные о сроках передачи ОИС военным. По словам источника, произойдет это в феврале этого года.
Передача корабля "Евгений Горигледжан", построенного для Главного управления глубоководных исследований Минобороны, запланирована после ревизии в феврале этого года
- приводит ТАСС его слова.
Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан" фактически перестроено из морского буксира МБ-305 проекта В-92 польской постройки 1983 года по проекту 02670, разработанному в ЦМКБ "Алмаз". Формальная закладка (фактически перезакладка) судна прошла 19 марта 2016 года. В 2018 году строительство было остановлено и возобновлено только в феврале 2020 года после перезаключения контракта с Минобороны. Спуск судна на воду прошел в конце декабря 2020 года.
Водоизмещение судна - 4 тысячи тонн, длина - 81 м, ширина - 16 м, автономность - 30 суток, экипаж - 32 человека и 25 членов экспедиции. Основное назначение - "проведение подводных технических работ". ОИС способен принимать на борт подводные и спасательные аппараты.