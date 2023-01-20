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Источник назвал сроки передачи в состав ВМФ РФ построенного для ГУГИ ОИС «Евгений Горигледжан»

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Источник назвал сроки передачи в состав ВМФ РФ построенного для ГУГИ ОИС «Евгений Горигледжан»

Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан", построенное в интересах Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны, готовят к передаче в состав флота. Об этом сообщил источник в российском ОПК.


ОИС "Евгений Горигледжан" завершило ходовые испытания в конце декабря прошлого года, после чего на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" заявили о готовности вывести судно на государственные испытания. Однако информации об их начале нет ни на официальном сайте "Янтаря", ни ОСК, ни Минобороны. Зато появились данные о сроках передачи ОИС военным. По словам источника, произойдет это в феврале этого года.

Передача корабля "Евгений Горигледжан", построенного для Главного управления глубоководных исследований Минобороны, запланирована после ревизии в феврале этого года

- приводит ТАСС его слова.

Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан" фактически перестроено из морского буксира МБ-305 проекта В-92 польской постройки 1983 года по проекту 02670, разработанному в ЦМКБ "Алмаз". Формальная закладка (фактически перезакладка) судна прошла 19 марта 2016 года. В 2018 году строительство было остановлено и возобновлено только в феврале 2020 года после перезаключения контракта с Минобороны. Спуск судна на воду прошел в конце декабря 2020 года.

Водоизмещение судна - 4 тысячи тонн, длина - 81 м, ширина - 16 м, автономность - 30 суток, экипаж - 32 человека и 25 членов экспедиции. Основное назначение - "проведение подводных технических работ". ОИС способен принимать на борт подводные и спасательные аппараты.
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4 комментария
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  1. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 14:06
    +3
    Прекрасная новость … нужно возобновлять глобальную разведку (а судно хорошо оснащено) во всех зонах наших интересов
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 15:31
      0
      а есть ли в комплекте этого чудесного аппарата мощные глубоководные пассатижи? - кусать оптоволоконные кабели недружественных нам стран
  2. _Валерий_
    _Валерий_ Сегодня, 14:10
    0
    Отлично! Пора минировать все вражеские силовые и интернет-манистрали.
  3. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 14:40
    +1
    Вот еще один пример затягивания сдачи судна!
    Корабелы отработали, как надо, но возникла проблема с глубоководным оборудованием, что с поставкой, что с испытанием!
    Судно красавчик, в одной цветовой гамме с Воеводой( еще одно судно, готовящемся к сдаче флоту), на фоне серых цветов природы, хорошо смотрится у стенки Янтаря!)))