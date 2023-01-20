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Богослов из Чечни: Участники спецоперации выполняют свой долг - защищают законы Бога, веру и народ

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Богослов из Чечни: Участники спецоперации выполняют свой долг - защищают законы Бога, веру и народ

Богослов из Чечни Магомед Хийтанаев в своей недавней проповеди обратился к верующим с призывом встать на защиту духовных и традиционных ценностей.


Со слов священнослужителя, власть на Украине узурпировали фашисты, которые на протяжении многих лет истязали свой народ. Прямо сейчас участники СВО искореняют это, как выразился богослов, «проклятое явление», защищая законы Бога, веру и народ.

Хийтанаев подчеркнул, что бесчинства киевского режима и распространение фашистской идеологии происходят при открытой поддержке Запада. Поэтому, с его слов, бездействие и равнодушие сегодня может привести к огромной трагедии уже на нашей земле.

Кроме того, чеченский священнослужитель в ходе своей проповеди напомнил и об угрозе традиционным ценностям, которая сегодня возникла из-за действий Запада.

Хийтанаев назвал абсурдными ряд заявлений папы римского, в которых тот оправдывал представителей нетрадиционной ориентации. Более того, он напомнил, что в европейских странах повсеместно проходят гей-парады, в том числе с участием детей, что просто неприемлемо для культуры народов, населяющих многонациональную Россию

Со слов богослова из Чечни, поощряя подобные явления, Запад развязывает руки сатанистам. Следовательно, противостояние данным тенденциям сегодня является долгом каждого верующего человека.
Автор:
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7 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:27
    +1
    Богослов из Чечни: Участники спецоперации выполняют свой долг - защищают законы Бога, веру и народ


    Совершенно верно.Пример тому территориальные притензии Украины к соседним странам.

    Но, к моему сначала удивлению, а потом и к негодованию, в заявлениях различных украинских политиканов все чаще стали звучать территориальные претензии к России. По их мнению, присоединению к Украине подлежали также Кубань, Ставрополье, Ростовская, Белгородская, Курская, Воронежская области и даже часть Брянской! От такой вопиющей наглости можно было потерять дар речи. И так получив гораздо больше, чем ей полагалось по справедливости, Украина зарилась еще и на земли, на которые вообще не имела никаких юридических и исторических прав.

    https://armystandard.ru/news/20221028105-EtjDU.html

    По факту они считают что весь Южный военный округ это Украина.Хотя там населения большей чем на самой Украине.

    Drang nah Osten на украинский манер.Захват жизненного пространства.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:50
      -1
      Тут более наглядно показан размер непомерных аппетитов режима Зеленского с населением превышающим население нынешней Украины.
  2. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 14:37
    +2
    Богослов из Чечни Магомед Хийтанаев в своей недавней проповеди обратился к верующим с призывом встать на защиту духовных и традиционных ценностей.

    В зоне СВО находятся десятки священнослужителей разных религий. Есть награждённые орденами и медалями. В том числе, к сожалению. посмертно.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 15:02
      -1
      Интересно, а почему пиарят именно этого священника? Там ведь их много, целые батальоны формируют. Почему именно его?
      1. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 15:22
        -1
        Не находите, что вопрос вообще-то не по существу задан? Или у кого что болит? hi
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:40
    0
    участники СВО искореняют это, как выразился богослов, «проклятое явление», защищая законы Бога, веру и народ
    Тут я с ним согласен !
    распространение фашистской идеологии происходят при открытой поддержке Запада.
    Прямо назвал этот киевский режим ! good
  4. Эдик
    Эдик Сегодня, 14:54
    +3
    Богословы всегда смотрели дальше и глубже на проблемы человеческие!Когда обычный человек даже не видит проблемы, духовные люди уже знают к чему это приведёт!И тут он прямо говорит:
    Защиту духовных и традиционных ценностей.