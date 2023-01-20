Богослов из Чечни: Участники спецоперации выполняют свой долг - защищают законы Бога, веру и народ

Богослов из Чечни Магомед Хийтанаев в своей недавней проповеди обратился к верующим с призывом встать на защиту духовных и традиционных ценностей.Со слов священнослужителя, власть на Украине узурпировали фашисты, которые на протяжении многих лет истязали свой народ. Прямо сейчас участники СВО искореняют это, как выразился богослов, «проклятое явление», защищая законы Бога, веру и народ.Хийтанаев подчеркнул, что бесчинства киевского режима и распространение фашистской идеологии происходят при открытой поддержке Запада. Поэтому, с его слов, бездействие и равнодушие сегодня может привести к огромной трагедии уже на нашей земле.Кроме того, чеченский священнослужитель в ходе своей проповеди напомнил и об угрозе традиционным ценностям, которая сегодня возникла из-за действий Запада.Хийтанаев назвал абсурдными ряд заявлений папы римского, в которых тот оправдывал представителей нетрадиционной ориентации. Более того, он напомнил, что в европейских странах повсеместно проходят гей-парады, в том числе с участием детей, что просто неприемлемо для культуры народов, населяющих многонациональную РоссиюСо слов богослова из Чечни, поощряя подобные явления, Запад развязывает руки сатанистам. Следовательно, противостояние данным тенденциям сегодня является долгом каждого верующего человека.