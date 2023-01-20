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Польский политик: Германия отказывается от отправки танков Киеву в расчете на возобновление поставок дешевого российского газа

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Польский политик: Германия отказывается от отправки танков Киеву в расчете на возобновление поставок дешевого российского газа

Несмотря на нарастающее давление со стороны партнеров по НАТО, правительство канцлера Германии Олафа Шольца не спешит разблокировать отказ от поставки и даже реэкспорта немецких танков Leopard-2 Киеву. Последний аргумент, которого придерживается глава кабмина ФРГ в этом вопросе, касается условий параллельной поставки американских боевых машин Abrams. На что администрация Байдена пока что не соглашается.


Более всех упрямством немецкого лидера, после Киева, конечно, недовольны в Польше, руководство которой уже пообещало Украине роту немецких танков. Польский политик от партии «Право и справедливость» Радослав Фогель в эфире Polsat News высказал мнение, что стоит продолжить оказывать давление на Берлин, и тогда рано или поздно Шольц согласится на разморозку предоставления Украине своих тяжелых вооружений. Он напомнил, что ранее западные союзники точно так же отказывались поставлять Киеву ЗРК Patriot, но затем это ограничение было снято.

Мы предложили разместить Patriot на Украине — сначала говорили, что нет, нельзя. Надеюсь, что с танками Leopard будет то же самое

— уверен Фогель.

Комментируя заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Варшава может отправить немецкие танки на Украину не дожидаясь официального разрешения Берлина, Фогель сообщил, что этот вопрос на самом деле второстепенный. Он объяснил, что для принятия такого решения достаточно согласованной позиции президента, главы правительства и министра обороны.

Мы не хотели бы судиться с Германией по поводу передачи танков Leopard Украине, но это ей решать

— безапелляционно заявил польский политик.

Пытаясь объяснить упрямство руководства ФРГ в части наращивания военной помощи Украине, в том числе путем передачи тяжелых вооружений и техники, Фогель высказал свою версию. По его словам, Германия отказывается от отправки танков Киеву в расчете на возобновление поставок дешевого российского газа.

Я опасаюсь того, что немецкий расчёт выстраивается на надежде возврата к торговле дешёвым газом с Россией

— посетовал политик.

По его мнению, следует продолжать оказывать давление на Берлин, потому что «у Украины есть все шансы защитить себя, но ей просто-напросто нужна поддержка со стороны Запада».

Как Германия даже гипотетически намерена возобновить закупки российского газа, когда «Северные потоки» полностью прекратили работу по причине разрушения трех ниток трубопровода, польский политик не объяснил.
Автор:
Использованы фотографии:
Газпром
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:45
    -1
    Одна нитка СП 1 вроде как неповреждена,специалисты Газпрома как бы над этим работают.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:49
    +1
    Польский политик: Германия отказывается от отправки танков Киеву в расчете на возобновление поставок дешевого российского газа
    Коррупция? Германия продалась? feel А Польша вся в белом....
  3. christian revuelta
    christian revuelta Сегодня, 14:53
    +1
    Poland should be the first one to be nuked. Scumbags.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:55
    +1
    Ну, войны, рано или поздно заканчиваются....., трубопроводы ремонтируются...., все высказывания имеют объяснения временных обстоятельств......, ну не потянет экономика Германии дорогой газ от полосатых и Катара, чё пристали.......
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:00
    0
    Ну не все же в правительстве Германии безмозглые дуpы вроде "зеленой" Мандалены Бербок и ее однопартийца Роберта Хабека.
  6. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 15:10
    0
    не ну а Че вы думали)))? Шредер до 22 года был одним из директоров Газпрома))
  7. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 15:13
    0
    Ну и что в этом не правильного в том что германцы не хотят защищать интересы саксов или шляхты ценой своей крови или денег? Имхо вменяемо вполне. Просто например французы за два века страх потеряли, поляки за ещё большее время -тем более, а немцы по зубам недавно получили и оценили в чем разница между войной с Россией и мирным дружеским развитием с огромной скоростью. Хотя у них сейчас в правительстве тряпки типа Бербок которые продали свой народ ради частной политической и экономической выгоды.
  8. Дедок
    Дедок Сегодня, 15:18
    0
    до сих пор нигде не сказано ни слова, про то, кто и как согласовал полякам переход их трубы через СП1 и СП2.
    Помните, как долго нам согласовывали СП2? - а здесь - всё было сделано быстро и это, в период ведения нами СВО, т.е. введенных санкций..
  9. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 15:19
    0
    Дожили конечно - какие то ляхи указывают что делать воинственным немцам