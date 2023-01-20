Польский политик: Германия отказывается от отправки танков Киеву в расчете на возобновление поставок дешевого российского газа

Мы предложили разместить Patriot на Украине — сначала говорили, что нет, нельзя. Надеюсь, что с танками Leopard будет то же самое

Мы не хотели бы судиться с Германией по поводу передачи танков Leopard Украине, но это ей решать

Я опасаюсь того, что немецкий расчёт выстраивается на надежде возврата к торговле дешёвым газом с Россией