Польский политик: Германия отказывается от отправки танков Киеву в расчете на возобновление поставок дешевого российского газа

Несмотря на нарастающее давление со стороны партнеров по НАТО, правительство канцлера Германии Олафа Шольца не спешит разблокировать отказ от поставки и даже реэкспорта немецких танков Leopard-2 Киеву. Последний аргумент, которого придерживается глава кабмина ФРГ в этом вопросе, касается условий параллельной поставки американских боевых машин Abrams. На что администрация Байдена пока что не соглашается.
Более всех упрямством немецкого лидера, после Киева, конечно, недовольны в Польше, руководство которой уже пообещало Украине роту немецких танков. Польский политик от партии «Право и справедливость» Радослав Фогель в эфире Polsat News высказал мнение, что стоит продолжить оказывать давление на Берлин, и тогда рано или поздно Шольц согласится на разморозку предоставления Украине своих тяжелых вооружений. Он напомнил, что ранее западные союзники точно так же отказывались поставлять Киеву ЗРК Patriot, но затем это ограничение было снято.
Мы предложили разместить Patriot на Украине — сначала говорили, что нет, нельзя. Надеюсь, что с танками Leopard будет то же самое
— уверен Фогель.
Комментируя заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Варшава может отправить немецкие танки на Украину не дожидаясь официального разрешения Берлина, Фогель сообщил, что этот вопрос на самом деле второстепенный. Он объяснил, что для принятия такого решения достаточно согласованной позиции президента, главы правительства и министра обороны.
Мы не хотели бы судиться с Германией по поводу передачи танков Leopard Украине, но это ей решать
— безапелляционно заявил польский политик.
Пытаясь объяснить упрямство руководства ФРГ в части наращивания военной помощи Украине, в том числе путем передачи тяжелых вооружений и техники, Фогель высказал свою версию. По его словам, Германия отказывается от отправки танков Киеву в расчете на возобновление поставок дешевого российского газа.
Я опасаюсь того, что немецкий расчёт выстраивается на надежде возврата к торговле дешёвым газом с Россией
— посетовал политик.
По его мнению, следует продолжать оказывать давление на Берлин, потому что «у Украины есть все шансы защитить себя, но ей просто-напросто нужна поддержка со стороны Запада».
Как Германия даже гипотетически намерена возобновить закупки российского газа, когда «Северные потоки» полностью прекратили работу по причине разрушения трех ниток трубопровода, польский политик не объяснил.