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Российские войска в ходе наступления освободили населённый пункт Лобковое в Запорожской области - Минобороны

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Российские войска в ходе наступления освободили населённый пункт Лобковое в Запорожской области - Минобороны

Российские войска прешли в наступление на Запорожском направлении, сообщается об освобождении первых населенных пунктов. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны.


Начнем сегодня с потерь Воздушных сил ВСУ, а затем перейдем к ситуации на основных направлениях. Итак, за последние сутки Киев потерял два вертолета и оба оказались Ми-8. На этом сходство заканчивается, поскольку первый вертолет был сбит российским истребителем в районе Посад-Покровское Херсонской области, а второй догнала ракета, выпущенная "средствами ПВО" в районе Лозовой в Харьковской области. Ни там, ни там подробностей нет, просто минусуем два украинских вертолета.

Теперь к ситуации на основных направлениях, и начнем сегодня с Запорожского, где российские войска перешли в наступление и уже успели освободить один населенный пункт. Согласно данным, предоставленным Минобороны, подразделениями Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области. Кроме того, в районе Каменское уничтожен ангар с вооружением и военной техникой ВСУ, а в районе Малая Токмачка уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37. Потери ВСУ на данном направлении составили: до 90 всушников, четыре броневика, САУ "Акация", две гаубицы Д-20 и Д-30. Приплюсуем сюда и Херсонское направление, где на позициях были уничтожены САУ М109 Paladin, а также две гаубицы: Д-30 и "Мста-Б".


На Донецком направлении добровольцами штурмовых отрядов, так теперь в Минобороны называют "музыкантов" из ЧВК "Вагнер", при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ЮВО, освобождена Клещеевка. В районе Звановки уничтожен склад реактивных снарядов к РСЗО. Потери ВСУ за сутки: до 60-и украинских военных только "двухсотыми", три броневика, две САУ "Гвоздика", гаубицы "Гиацинт-Б" и Д-20.

На Купянском под удар армейской авиации и артиллерии ЗВО попали подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 30-и всушников, один броневик, два пикапа, и две гаубицы Д-20 и Д-30.

На Красно-Лиманском артиллерия ЦВО нанесла поражение подразделениям 92-й и 66-й ОМБр ВСУ в районах Стельмаховка и Макеевка, а также 95-й ОДШБр ВСУ в районе Серебрянского лесничества. В районе Красный Лиман уничтожен склад артиллерийских боеприпасов. Общие потери ВСУ на данном направлении составили за сутки: свыше 40 человек личного состава, две боевые машины пехоты, четыре броневика и одна гаубица Д-20.

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7 комментариев
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  1. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 14:55
    +3
    Всех вшей сожгли в Лобковой? Ни одной гниды не оставили?
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 14:59
      +1
      Всех вшей сожгли в Лобковой?
      Дихлофос надо yes Советский, кондовый, которым еще хиппари "мустангов" травили smile .
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 15:14
      -2
      от такого места (лобкового) до центра принятия решений далековато будет...
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 15:06
    +4
    Ого! Неужели на Запорожье пошли? Дай бог если так.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 15:17
      +1
      институт изучения войны (США) таких действий в своих прогнозах не давал... не правильно воюют эти Орки
  3. Хронос
    Хронос Сегодня, 15:12
    +1
    Вот и посмотрим, есть ли стратегическое значение у "бахмутской" мясорубки. Если хххлы угнали войска с запорожского направления на Бахмут- Соледар, то будет интересно. Кстати, движуха началась на участке... да, все той же героической 128 бригады, профукавшей Соледар. Как говорится, чтоб не в последний раз.
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:33
    0
    Наш ответ Рамштайну! good
    пусть сидят там за столами и трясутся от каждой СМС о потерях!