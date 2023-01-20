Командир отряда ЧВК «Вагнер» рассказал о применении ВСУ переделанных сельскохозяйственных беспилотников

Такие беспилотники постоянно летают над нами, мы их постоянно сбиваем, но у них они не заканчиваются, к сожалению

Вооруженные силы Украины решают вопрос постоянной нехватки дронов, приспосабливая под военные цели беспилотные летательные аппараты сельскохозяйственного назначения. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал один из командиров ЧВК «Вагнер».Поскольку беспилотники являются на фронте расходниками, украинские формирования испытывают в них постоянную нужду. Поэтому на Украине стали переделывать сельскохозяйственные дроны для сброса мин в районах боевых действий.- рассказал РИА Новости командир одного из отрядов ЧВК «Вагнер».По словам «вагнеровца», такие беспилотные летательные аппараты несут четыре мины калибром 82 миллиметра. Также они могут нести четыре самодельных снаряда в специальном облегченном пластиковом корпусе.Дроны оборудуют мощными камерами. У них большая грузоподъемность, поэтому их и решили приспособить под доставку мин. Как рассказывает представитель ЧВК, такие беспилотники летают круглосуточно, не прекращаются их полеты и в ночное время суток. Если боец находится на позиции, и они его замечают, то начинают работать по нему.Украинские военные не жалеют снарядов, отметил еще один боец группы «Вагнер». В некоторых случаях могут использовать и снаряд калибром 152 мм по одиночной цели. Боевикам ВСУ даже не обязательно дожидаться скопления российских военных для отработки по цели, что представляет особую опасность для бойцов.