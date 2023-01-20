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Командир отряда ЧВК «Вагнер» рассказал о применении ВСУ переделанных сельскохозяйственных беспилотников

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Командир отряда ЧВК «Вагнер» рассказал о применении ВСУ переделанных сельскохозяйственных беспилотников

Вооруженные силы Украины решают вопрос постоянной нехватки дронов, приспосабливая под военные цели беспилотные летательные аппараты сельскохозяйственного назначения. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал один из командиров ЧВК «Вагнер».


Поскольку беспилотники являются на фронте расходниками, украинские формирования испытывают в них постоянную нужду. Поэтому на Украине стали переделывать сельскохозяйственные дроны для сброса мин в районах боевых действий.

Такие беспилотники постоянно летают над нами, мы их постоянно сбиваем, но у них они не заканчиваются, к сожалению

- рассказал РИА Новости командир одного из отрядов ЧВК «Вагнер».

По словам «вагнеровца», такие беспилотные летательные аппараты несут четыре мины калибром 82 миллиметра. Также они могут нести четыре самодельных снаряда в специальном облегченном пластиковом корпусе.

Дроны оборудуют мощными камерами. У них большая грузоподъемность, поэтому их и решили приспособить под доставку мин. Как рассказывает представитель ЧВК, такие беспилотники летают круглосуточно, не прекращаются их полеты и в ночное время суток. Если боец находится на позиции, и они его замечают, то начинают работать по нему.

Украинские военные не жалеют снарядов, отметил еще один боец группы «Вагнер». В некоторых случаях могут использовать и снаряд калибром 152 мм по одиночной цели. Боевикам ВСУ даже не обязательно дожидаться скопления российских военных для отработки по цели, что представляет особую опасность для бойцов.
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15 комментариев
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  1. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 14:57
    0
    Интересно, а чье производство? Если Китай, тогда не вижу никаких проблем и нам такие закупить.
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 14:58
      -3
      Цитата: Arzoo
      Интересно, а чье производство? Если Китай, тогда не вижу никаких проблем и нам такие закупить.

      Да Китай, проблемы огромные, они такое нам не продают. Наши покупают через подставные страны и компании.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 15:08
        -2
        дружба дружбой, а как дроны продать так врозь ((
        1. Николай С.
          Николай С. Сегодня, 15:23
          0
          Украина нагло кинула Китай на многие миллиарды долларов с Мотор-Сичем, а Китай им такое: берите у нас всё, что хотите, смерть москалям, слава Украине. НЕ верится в бандерофашистские хотелки ципсошного производства.
      2. Болторез
        Болторез Сегодня, 15:17
        0
        Китай, проблемы огромные, они такое нам не продают.
        Формально китайцы обьявили мораторий на поставку дронов обеим сторонам конфликта. Укропы получают их через страны НАТО. Не понимаю- почему фермеры- садоводы Сирии и ЦАР не озаботились радикальной модернизацией сельского хозяйства? И даже ловкие армяне не открыли в Ереване магазины по продаже этих совершенно легальных аппаратов всем желающим избавиться от вредителей на виноградниках? Виноградники там большие, дронов нужно много. А то долгоносик виноград поест yes .
    2. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 15:09
      -1
      Если Китай, то это означает большие проблеммы как раз. Несмотря на всю дружелюбную риторику у нас в их адрес.
      1. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 15:13
        +2
        У Китая с Россией и Украиной одинаковый уровень отношений. Для них мы равнозначны. Но за поставку техники двойного назначения будут санкции от ключевых партнеров Европы и США. Соответственно от сюда такая политика.
    3. Johnson Smithson
      Johnson Smithson Сегодня, 15:11
      -1
      Китай конечно, DJI дроны


      непонятно почему до сих пор не наладили подавление радиоканала, там же стандартные частоты и без видеоканала оператор не сможет его применять
      1. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 15:15
        +1
        Цитата: Johnson Smithson
        непонятно почему до сих пор не наладили подавление радиоканала, там же стандартныее частоты и без видеоканала оператор не сможет его применять

        Очевидная причина, отсутствие на передовой систем РЭП. Их принципе крайне мало, если даже что-то пригнать, то оно будет крайне быстро уничтожено. Эти же причины отсутствия нормальных систем ПВО.
  2. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 14:57
    0
    Ну так это давно. Ещё до СВО мелькали, с началом войны Китай увеличил их поставки на Украину.



  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:00
    +1
    Смотрел на Алике ,такой сельхоз дрон стоит от миллиона рублей .Что то сомнения у меня ,много могут таких купить на Украине?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:06
      0
      Цитата: APASUS
      Смотрел на Алике ,такой сельхоз дрон стоит от миллиона рублей .Что то сомнения у меня ,много могут таких купить на Украине?

      Закупает не Украина, а друге страны, сателлиты США, а потом передают Руине.
  4. Слон
    Слон Сегодня, 15:08
    0
    Что-то в статье не сказано о противодействии этим дронам. Или таковое просто отсутствует и бандерлоги просто кошмарят наших бойцов и днем и ночью?
  5. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 15:18
    -3
    Сельхоз дроны... И что они до этого кукурузу сажали или грядки пололи... Ерунду какую то написали
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 15:27
      +4
      Почти. Загрузил программу. Он себе сам летает и закрывает все поле любой конфигурации опрыскивая его экономно и эффективно. Продвинутые модели имеют полный цикл автоматизации с зарядной станцией и заправкой бака химикатами в автоматическом режиме. То есть не надо платить механизатору, трактору, нет перерасхода, пропусков и т.п. Привез бочку на заправочную станцию, подключил зарядный блок, запрограмировал поле и все оно само работает.