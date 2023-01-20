Военное обозрение
Войти Регистрация

На базе НАТО «Рамштайн» в ФРГ началось совещание по поставкам оружия Украине

7
На базе НАТО «Рамштайн» в ФРГ началось совещание по поставкам оружия Украине

На немецкой авиабазе "Рамштайн", используемой НАТО, началась запланированная ранее встреча представителей стран-союзниц Украины. Главной темой, рассматриваемой на встрече, является вопрос усиления оказываемой Украине военной поддержки. На встрече присутствуют делегации более чем из 50 стран.


Перед началом встречи глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин заявил, что США будут оказывать Украине поддержку в требуемых объемах. По его словам, в настоящее время наблюдается переломный момент в течении вооруженного конфликта на Украине. Остин также призвал всех союзников США оказывать всестороннюю поддержку киевскому режиму.

Выступивший посредством видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным российским оружием является время, и потребовал увеличения поставок украинской армии вооружений и военной техники.

На встрече союзники США также планируют обсудить создание международной коалиции, в задачи которой будет входить снабжение Украины тяжелыми танками. О своей готовности осуществить поставки Киеву немецких танков Leopard и Leopard 2 уже заявили власти Польши, Дании и Финляндии.

Однако, страны, на вооружении которых имеются такие танки, не имеют права передавать их без соответствующего разрешения Германии, являющейся производителем этих танков. Несмотря на это, польские власти уже заявили о готовности пойти на этот шаг без предварительного согласия Берлина.
Автор:
Использованы фотографии:
U.S. Army Corps of Engineers Europe District
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 15:24
    +4
    и нет же в мире на этих мразей управы...что хотят, то и воротят
    1. Комментарий был удален.
      1. rosomaha
        rosomaha Сегодня, 15:34
        -1
        на 50 собравшихся...во главе с черномазой гориллой Ллойдом....потому как у меня от злобы только его хамская лыба в памяти..типа "а что вы нам сделаете!"
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:35
    0
    ну что гадать дадут они оружие они уже столько заявлений сделали ! а вот РФ надо думать что делать с этим и как уничтожать ! либо напугать до чертиков этих чертей из рамштайна или уничтожить !
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 15:36
    0
    Остин это такой четырёх звиздатый толстячок? Похож на добродушного бегемота из Айболита, но на деле - свирепое животное
    1. rosomaha
      rosomaha Сегодня, 15:40
      0
      планету обезьян видели - вот такое же
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:42
    0
    А тем временем в Швеции ,полиция дала разрешение одному идиоту сжечь Коран у посольства Турции в Стокгольме.Надеюсь Эрдогану в Рамштайне об этом доложили.
  5. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 15:45
    +1
    Не мешало бы список этих стран 50 узнать... Как говорится поименный список врагов надо знать в лицо