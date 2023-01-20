На базе НАТО «Рамштайн» в ФРГ началось совещание по поставкам оружия Украине

На немецкой авиабазе "Рамштайн", используемой НАТО, началась запланированная ранее встреча представителей стран-союзниц Украины. Главной темой, рассматриваемой на встрече, является вопрос усиления оказываемой Украине военной поддержки. На встрече присутствуют делегации более чем из 50 стран.
Перед началом встречи глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин заявил, что США будут оказывать Украине поддержку в требуемых объемах. По его словам, в настоящее время наблюдается переломный момент в течении вооруженного конфликта на Украине. Остин также призвал всех союзников США оказывать всестороннюю поддержку киевскому режиму.
Выступивший посредством видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным российским оружием является время, и потребовал увеличения поставок украинской армии вооружений и военной техники.
На встрече союзники США также планируют обсудить создание международной коалиции, в задачи которой будет входить снабжение Украины тяжелыми танками. О своей готовности осуществить поставки Киеву немецких танков Leopard и Leopard 2 уже заявили власти Польши, Дании и Финляндии.
Однако, страны, на вооружении которых имеются такие танки, не имеют права передавать их без соответствующего разрешения Германии, являющейся производителем этих танков. Несмотря на это, польские власти уже заявили о готовности пойти на этот шаг без предварительного согласия Берлина.