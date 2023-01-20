На Украине прогремели взрывы: сообщается о поражении склада боеприпасов ВСУ в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Харькове, а также о полетах беспилотных летательных аппаратов над рядом областей страны. В Одессе, по некоторым данным, поражен склад с боеприпасами ВСУ. Что взорвалось в Харькове, пока не сообщается.
Кроме того, украинские паблики пишут о полетах российских БПЛА над оккупированными ВСУ территориями Запорожской и Херсонской областей России. Якобы украинская противовоздушная оборона начала работать по целям.
Впрочем, официальный представитель воздушных сил вооруженных сил Украины Юрий Игнат уже успел опровергнуть появление российских БПЛА над Винницкой областью. Ранее об этом писал губернатор Николаевской области Виталий Ким. По словам Игната, происходят тренировочные полеты украинских беспилотников.
Ранее сообщалось о том, что взрывы прогремели в городе Никополь Днепропетровской области. Воздушная тревога на территории ряда областей Украины была объявлена в пятницу в 13:41 мск. Ее объявили в связи со взлетом российских самолетов с аэродромов на территории Белоруссии. Однако пока неизвестно, наносили ли они какие-либо удары по украинской территории.
Напомним, что теперь на Украине воздушную тревогу объявляют всякий раз, когда фиксируется активность российской авиации в регионах России или Белоруссии, сопредельных с украинской границей. Массированные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины ВС РФ начали с 10 октября 2022 года, после серии терактов украинских спецслужб на российской территории.