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На Украине прогремели взрывы: сообщается о поражении склада боеприпасов ВСУ в Одессе

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На Украине прогремели взрывы: сообщается о поражении склада боеприпасов ВСУ в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Харькове, а также о полетах беспилотных летательных аппаратов над рядом областей страны. В Одессе, по некоторым данным, поражен склад с боеприпасами ВСУ. Что взорвалось в Харькове, пока не сообщается.


Кроме того, украинские паблики пишут о полетах российских БПЛА над оккупированными ВСУ территориями Запорожской и Херсонской областей России. Якобы украинская противовоздушная оборона начала работать по целям.

Впрочем, официальный представитель воздушных сил вооруженных сил Украины Юрий Игнат уже успел опровергнуть появление российских БПЛА над Винницкой областью. Ранее об этом писал губернатор Николаевской области Виталий Ким. По словам Игната, происходят тренировочные полеты украинских беспилотников.

Ранее сообщалось о том, что взрывы прогремели в городе Никополь Днепропетровской области. Воздушная тревога на территории ряда областей Украины была объявлена в пятницу в 13:41 мск. Ее объявили в связи со взлетом российских самолетов с аэродромов на территории Белоруссии. Однако пока неизвестно, наносили ли они какие-либо удары по украинской территории.

Напомним, что теперь на Украине воздушную тревогу объявляют всякий раз, когда фиксируется активность российской авиации в регионах России или Белоруссии, сопредельных с украинской границей. Массированные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины ВС РФ начали с 10 октября 2022 года, после серии терактов украинских спецслужб на российской территории.
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13 комментариев
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  1. Дедок
    Дедок Сегодня, 15:12
    -1
    Космическая разведгруппа НАТО хорошо работает.
    Нам бы так!
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 15:22
      -11
      нет космической разведки, зато пенсии высокие (и пенсинонный возраст тож))
    2. Лешак
      Лешак Сегодня, 15:23
      +4
      Цитата: Дедок
      Космическая разведгруппа НАТО хорошо работает.
      Нам бы так!

      Думаю будет и "на нашей улице праздник". СВО показала слабые стороны которые должны быть усилены. У России нет другого выхода как работать над ошибками, иначе сожрут.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 15:47
        0
        Думаю будет и "на нашей улице праздник". СВО показала слабые стороны которые должны быть усилены

        Эти ошибки были ещё в Афганистане и Чечне но работа над ними не проведена. И одна из них отсутствие хорошей связи .
  2. Invoce
    Invoce Сегодня, 15:15
    +4
    В свое время нужно было включать мозги, а не пытаться получить все и сразу от обещаний ЕС и амеров. Хотя народ украины ничего не получил кроме роста цен и похоронок. Вероятнее всего и Одесская область скоро будет включена в состав РФ. Возможно Киевская, Житомирская.... и тд. Процесс набирает обороты. Поздно пить баржоми когда отказали почки
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:15
    +5
    Без паники, все под контролем, на окраине летают беспилотники ВСУ в плане тренировок операторов БПЛА, все взрывы контролируемые и учебные - МЧС тренируется пожары ликвидировать, где пропал свет - плановое отключение в связи с подключением нового абонента. Все просто и доходчиво. А Вы что подумали?
  4. 30 вис
    30 вис Сегодня, 15:15
    +1
    Нормально .. наши уже и не таятся . Выходят на удары днем .. Пробивают по почкам жидобандеровцам .
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:15
    +3
    Что мешает вынести полностью их энергетику? Нам ее не использовать все равно(по крайней мере ту что далече). Заставить потушить оставшиеся аэс. Сочуствующих там нет, чего добренькими тогда прикидыватся и перед кем. Единственная догма войны это то что каждая следующая война всегда более радикализована по методам чем предыдущая и по потерям тоже( экономика или жизни)
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:25
    0
    То, что склад ВСУ замочили - это хорошо. А по Рамштайну - слабо?
  7. next322
    next322 Сегодня, 15:29
    +1
    Что мешает вынести полностью их энергетику?
    нет команды верховного и больше ничего
  8. andray
    andray Сегодня, 15:31
    0
    Дело не в затратах. В начале СВО с нашей стороны было сказано, шо у наших алыгархов много бизнеса в Эвропе, а аэропланы над Укропией не летают. И договорились - путя и мосты не трогать.
  9. Влад_Н
    Влад_Н Сегодня, 15:32
    +2
    Не, ну нормально укронаци потренировались. По своим же складам жахнули. Так сказать, натурально получилось!
  10. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:50
    0
    Сегодня штурмовые роты ВС РФ с боями освободили н.п. Лобковое и Малые Щербаки. Сейчас идет штурм н.п. Щербаки. Герани работают по тылам и точкам складирования боеприпасов ВСУ на этих направлениях. На границе Одесской и Николаевской областей поражен неизвестный объект в районе посёлка Коблево. Информация о взрыве в районе Южного на текущий момент не подтвердилась.