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Великие победы Красной армии: Сталинградская битва как решающее сражение Великой Отечественной войны

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Великие победы Красной армии: Сталинградская битва как решающее сражение Великой Отечественной войны

Материал выходит в рубрике Видео.


Сталинградская битва по праву считается одним из решающих сражений не только в ходе Великой Отечественной войны, но и в целом, во Второй Мировой. Данное историческое событие впечатляет своими масштабами.

Сражение, продлившееся с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, проходило при протяженности фронта от 400 до 800 км и развернулось на большой площади.

По некоторым данным, в Сталинградской битве приняли участие более 2,1 млн. человек. Данное сражение по своему размаху и поставленным целям по сей день считается самым масштабным за всю историю человечества.

Согласно историческим справкам, вермахт к концу июля 42-года сосредоточил на фронте от Курска до Таганрога до 35% пехоты и более половины танков, участвующих в наступлении на территорию СССР. В цифрах – это около 900 тыс. солдат и офицеров, а также 1260 танков.

Кроме того, в ходе данного сражения нацистская Германия задействовала более 1600 боевых самолетов и порядка 17 000 орудий и минометов.

Сталинградская битва продлилась 125 суток. Для Красной Армии она состояла из 2-х этапов: оборонительного, продлившегося до 18 ноября 1942 года и контрнаступления с 19 ноября 42-го по 2 февраля 43-го.

По итогам Сталинградской битвы вермахт потерял до 1,5 млн. солдат (включая раненных и пропавших без вести). Это на тот момент стало крупнейшим поражением фашистской Германии с начала Второй Мировой, в связи с чем в стране был объявлен национальный траур.

Важность данной победы Красной Армии трудно переоценить. Ведь под Сталинградом решался вопрос: либо вермахт одержит победу и «прорвется» на Восток, либо Красная Армия одолеет врага и внесет решающий вклад в окончательную победу над фашизмом.

Даже сегодня, по прошествии многих десятилетий, Сталинградская битва продолжает приковывать внимание историков, политиков и государственных деятелей, а также вызывать бурные дискуссии на тему влияния победы СССР в данном сражении на дальнейший разгром вермахта.

О том, что представлял собой Сталинград в стратегических замыслах сторон рассказывает историк Мирослав Морозов в ходе своего выступления на форуме «Великие победы Красной армии»:

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Использованы фотографии:
архивное фото
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2 комментария
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  1. андрей юрьевич
    андрей юрьевич Сегодня, 09:08
    +2
    Мой Дед,мехвод КВ-1, участник Сталинградской битвы,Ильиных Михаил Васильевич. орден "Красной Звезды", два ордена "Великой Отечественной 2й", медали "за Отвагу" и "взятие Кенигсберга". вернулся живой.(награды у меня хранятся)
  2. северный кавказ
    северный кавказ Сегодня, 10:00
    0
    Сталинградская битва продлилась 125 суток.
    Сравниваем с операцией на окраине. А Красная Армия это сила! И товарищ Сталин полностью оправдал свой псевдоним! Но неблагодарные потомки охаили имя Сталина и похоронили Сталинград. Немцы город взять не смогли, зато смогли антисоветчики. Был город, была битва. Теперь битва есть, а города нет! Может начнём для начала указатели ставить? Царицин, Сталинград, Волгоград? Или современному руководству страшно признать заслуги человека дважды поднявшему страну из руин и не ставшему в списки Форбса?