Великие победы Красной армии: Сталинградская битва как решающее сражение Великой Отечественной войны

Материал выходит в рубрике Видео.
Сталинградская битва по праву считается одним из решающих сражений не только в ходе Великой Отечественной войны, но и в целом, во Второй Мировой. Данное историческое событие впечатляет своими масштабами.
Сражение, продлившееся с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, проходило при протяженности фронта от 400 до 800 км и развернулось на большой площади.
По некоторым данным, в Сталинградской битве приняли участие более 2,1 млн. человек. Данное сражение по своему размаху и поставленным целям по сей день считается самым масштабным за всю историю человечества.
Согласно историческим справкам, вермахт к концу июля 42-года сосредоточил на фронте от Курска до Таганрога до 35% пехоты и более половины танков, участвующих в наступлении на территорию СССР. В цифрах – это около 900 тыс. солдат и офицеров, а также 1260 танков.
Кроме того, в ходе данного сражения нацистская Германия задействовала более 1600 боевых самолетов и порядка 17 000 орудий и минометов.
Сталинградская битва продлилась 125 суток. Для Красной Армии она состояла из 2-х этапов: оборонительного, продлившегося до 18 ноября 1942 года и контрнаступления с 19 ноября 42-го по 2 февраля 43-го.
По итогам Сталинградской битвы вермахт потерял до 1,5 млн. солдат (включая раненных и пропавших без вести). Это на тот момент стало крупнейшим поражением фашистской Германии с начала Второй Мировой, в связи с чем в стране был объявлен национальный траур.
Важность данной победы Красной Армии трудно переоценить. Ведь под Сталинградом решался вопрос: либо вермахт одержит победу и «прорвется» на Восток, либо Красная Армия одолеет врага и внесет решающий вклад в окончательную победу над фашизмом.
Даже сегодня, по прошествии многих десятилетий, Сталинградская битва продолжает приковывать внимание историков, политиков и государственных деятелей, а также вызывать бурные дискуссии на тему влияния победы СССР в данном сражении на дальнейший разгром вермахта.
О том, что представлял собой Сталинград в стратегических замыслах сторон рассказывает историк Мирослав Морозов в ходе своего выступления на форуме «Великие победы Красной армии»: