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Сербия направит Киеву гуманитарную помощь в виде оборудования для поддержания энергосистемы страны

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Сербия направит Киеву гуманитарную помощь в виде оборудования для поддержания энергосистемы страны

Руководство Сербии всеми силами пытается сохранить добрососедские отношения с Россией и одновременно угодить западным странам, в том числе в части оказания помощи Украине.


Президент страны Александр Вучич откровенно признается, что такое лавирование дается ему нелегко. Ведь помимо требований поддержать антироссийские санкции, осудить Москву за проведение спецоперации на Украине, Запад добивается от Белграда еще и признания самопровозглашенной Республики Косово.

Вот и на этот раз Белград решил продемонстрировать солидарность с европейскими странами, оказывающими всевозможную поддержку Украине, которая, вообще-то, без нее вообще уже не может существовать как государство. Конечно, речи о поставках вооружений не идет. В официальном заявлении правительства Сербии сказано, что принято решение о предоставлении Киеву гуманитарной помощи, которая включает в себя оборудование для поддержки энергосистемы страны.

Правительство Сербии приняло решение направить в Украину гуманитарную помощь в первоочередном порядке с целью поддержки электроэнергетической системы этой страны

— говорится в официальном заявлении пресс-службы сербского кабмина.

О сроках, объеме и составе гуманитарной помощи в заявлении ничего не сказано. Можно предположить, что у Сербии, во времена СССР входившей в состав Югославии, имеется энергетическое оборудование и комплектующие, совместимые с советскими подстанциями и электросетями, которые продолжает эксплуатировать «Укрэнерго». Именно отсутствие у западных союзников подобного энергооборудования и ЗИП не позволяет украинским энергетикам хотя бы частично восстановить разрушенные ударами ВС РФ подстанции и ТЭС.

Это не первая помощь, которую Сербия оказывает Украине. Летом прошлого года Белград предоставил через структуры ООН три миллиона евро для помощи украинским беженцам и детям.

Между тем стало известно, что Брюссель отменил контракт на финансирование программы по восстановлению отопительной инфраструктуры в украинском Кривом Роге. Деньги должен был предоставить в виде спонсорской помощи Европейский инвестиционный банк. Свое решение в Еврокомиссии объяснили тем, что город находится слишком близко от зоны боевых действий. Тендер на заключение нового контракта будет вновь объявлен, когда это позволит ситуация с безопасностью, сказано в официальном заявлении ЕК.
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Использованы фотографии:
Укрэнерго
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8 комментариев
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  1. Мореход
    Мореход Сегодня, 15:37
    +2
    Это уже не лавировать, это уже предательство руководства дружественного народа.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 15:52
      0
      Цитата: Мореход
      это уже предательство руководства дружественного народа.

      А Вы считаете, что украинский народ для них чужой? Сербия, как долгое время Беларусь вынуждена держать в этом плане двойственную позицию. Такова реаль. Но Беларусь способна опереться на Россию и получить нужную помощь, быстро, а вот с Сербией этого не получиться, она в окружение не очень дружественных стран
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:42
    +1
    Президент страны Александр Вучич откровенно признается, что такое лавирование дается ему нелегко.Запад добивается от Белграда еще и признания самопровозглашенной Республики Косово.
     У Сербии, ещё и Воеводина,там правда тихо, ещё...
  3. zsdk
    zsdk Сегодня, 15:42
    +1
    Сколько за них русской крови было пролито, а они все на запад поглядывают...
  4. VicVic
    VicVic Сегодня, 15:43
    0
    "
    Президент страны Александр Вучич откровенно признается, что такое лавирование дается ему нелегко"
    Лавировал, лавировал, да не вылавировал. Более вероятно, что скорее будет так.
    Такая попытка усидеть на двух стульях ещё как-то у Турции получается и то лишь потому, что Турция слишком важна для нато. Сербии же, даже эта попытка не зачтётся. Только полная русофобская позиция Сербии устроит ес и нато.
  5. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 15:47
    +2
    Не припоминаю чтобы они в Донбасс присылали что то все эти годы
  6. panzerfaust
    panzerfaust Сегодня, 15:51
    +1
    Этот "ботаник" Вучич скоро допрыгается. Очередной плевок в наш огород. Может пора признать Косово?
  7. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 15:57
    0
    Я ж говорю, - Вучич давно наложил в штаны, еше с тех времен, когда он перед Трампом на стульчике сидел, как нашкодивший ученик перед директором школы. И к санкциям он присоединится, куда он денется, еще и подаренные ему Путиным 6 штук Миг -29, да и Панцири Украине отдаст. И сейчас отдает стратегическое оборудование под видом гуманной помощи. Что там Лавров? Даже свои любимые сожаление и озабоченность на этот раз не выразит?