Сербия направит Киеву гуманитарную помощь в виде оборудования для поддержания энергосистемы страны

Правительство Сербии приняло решение направить в Украину гуманитарную помощь в первоочередном порядке с целью поддержки электроэнергетической системы этой страны

Руководство Сербии всеми силами пытается сохранить добрососедские отношения с Россией и одновременно угодить западным странам, в том числе в части оказания помощи Украине.Президент страны Александр Вучич откровенно признается, что такое лавирование дается ему нелегко. Ведь помимо требований поддержать антироссийские санкции, осудить Москву за проведение спецоперации на Украине, Запад добивается от Белграда еще и признания самопровозглашенной Республики Косово.Вот и на этот раз Белград решил продемонстрировать солидарность с европейскими странами, оказывающими всевозможную поддержку Украине, которая, вообще-то, без нее вообще уже не может существовать как государство. Конечно, речи о поставках вооружений не идет. В официальном заявлении правительства Сербии сказано, что принято решение о предоставлении Киеву гуманитарной помощи, которая включает в себя оборудование для поддержки энергосистемы страны.— говорится в официальном заявлении пресс-службы сербского кабмина.О сроках, объеме и составе гуманитарной помощи в заявлении ничего не сказано. Можно предположить, что у Сербии, во времена СССР входившей в состав Югославии, имеется энергетическое оборудование и комплектующие, совместимые с советскими подстанциями и электросетями, которые продолжает эксплуатировать «Укрэнерго». Именно отсутствие у западных союзников подобного энергооборудования и ЗИП не позволяет украинским энергетикам хотя бы частично восстановить разрушенные ударами ВС РФ подстанции и ТЭС.Это не первая помощь, которую Сербия оказывает Украине. Летом прошлого года Белград предоставил через структуры ООН три миллиона евро для помощи украинским беженцам и детям.Между тем стало известно, что Брюссель отменил контракт на финансирование программы по восстановлению отопительной инфраструктуры в украинском Кривом Роге. Деньги должен был предоставить в виде спонсорской помощи Европейский инвестиционный банк. Свое решение в Еврокомиссии объяснили тем, что город находится слишком близко от зоны боевых действий. Тендер на заключение нового контракта будет вновь объявлен, когда это позволит ситуация с безопасностью, сказано в официальном заявлении ЕК.