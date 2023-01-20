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МИД Великобритании заявил о стремлении играть ведущую роль в «трибунале» по украинскому конфликту

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МИД Великобритании заявил о стремлении играть ведущую роль в «трибунале» по украинскому конфликту

Власти Великобритании собираются играть ключевую роль в так называемом «трибунале» над Россией по делу об украинском конфликте. Об этом утверждается в официальном заявлении Министерства иностранных дел Великобритании, опубликованном на сайте правительства этой страны.


Лондон хочет занять лидирующие позиции в группе западных стран, которые будут обсуждать идеи «наказания» России за специальную военную операцию. Как утверждается в заявлении, активное участие британской стороны позволит исключить возможность создания некоего «гибридного трибунала», видимо с привлечением стран, которые настроены недостаточно антироссийски.

Известное правило «победителей не судят» в данном случае Западом игнорируется. Ведь для того, чтобы проводить какие-то «трибуналы» и прочие «судилища», еще надо победить в конфликте, а как справедливо заметил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, ядерные державы в войнах не проигрывают.

Напомним, что вчера Европейский парламент также принял резолюцию с призывом к созданию «трибунала» по событиям на Украине. Эта резолюция, кстати, с юридической точки зрения никого и ни к чему не обязывает. Также Европарламент призвал передать Украине замороженные активы России, которые находились в странах Запада к моменту начала специальной военной операции.

Но такие заявления имеют целью создание соответствующего информационного и психологического фона. Как бы не сложилась такая ситуация, что за свои деяния перед трибуналом придется отвечать военным преступникам киевского режима и даже их зарубежным покровителям.
Использованы фотографии:
UK Government
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12 комментариев
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:39
    +3
    Сдаётся, что все наедятся мыла, и останутся при своём..
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 15:51
      +1
      «Мы – англосаксы, а когда англосаксу что-нибудь надобно, он идет и берет».... Если перевести эту выдающуюся декларацию (и чувства, в ней выраженные) на простой человеческий язык, она будет звучать примерно так: «Мы, англичане и американцы – воры, разбойники и пираты, чем и гордимся».

      (Марк Твен)
    2. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 15:55
      0
      Лондон хочет занять лидирующие позиции в группе западных стран, которые будут обсуждать идеи «наказания» России за специальную военную операцию. Как утверждается в заявлении, активное участие британской стороны позволит исключить возможность создания некоего «гибридного трибунала», видимо с привлечением стран, которые настроены недостаточно антироссийски.

      Известное правило «победителей не судят» в данном случае Западом игнорируется.

      Ну, почему "игнорируется"? Как раз англосаксы Лондона и Вашингтона взрывом "СП-2" и "СП-1" Германию уже победили!
  2. vadi64
    vadi64 Сегодня, 15:44
    +1
    Англичанка опять гадит, пора топить
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:44
    +1
    Давняя мечта мелокбритов поучаствовать в делёжке российских ресурсов. С времен Ивана Грозного лезли во внутреннюю политику, подсылали агентов влияния в виде лекарей, которые больше баловались придворными заговорами и отравлениями. В итоге, Лондон пока последняя осталась из более менее существенных окрестных столиц (Берлин, Париж, Вена, Хельсинки. Пекин, Варшава Амстердам, Прага, Будапешт, Рим. Бейрут, Стамбул, Тегеран) куда в ответ не приходила русская армия. Однако, последнее время всеми силами стараются эту статистику подправить...
  4. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 15:46
    0
    Не говорили бы гоп не перепрыгнув реку....
  5. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 15:48
    +1
    В клетке для обвиняемых МИД Британии будет играть ведущую роль вне всяких сомнений
  6. Artillerieunteroffizier
    Artillerieunteroffizier Сегодня, 15:50
    0
    Ну просто им это нужно. Собственно, они и должны предстать перед таким судом в качестве обвиняемых.
  7. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 15:51
    +1
    Британия действительно будет играть главную роль, наравне с США и Украиной после нашей победы над недобитками.
  8. Береговичок_1
    Береговичок_1 Сегодня, 15:53
    0
    Беззубые какие то дипломаты у нас. Ответочку бы в инфополе закинули о трибунале над британией за англо-бурскую войну, войны с зулусами, грабёж и подавление восстание в Индии, Персии, Афганистане, за опиумные войны в Китае, за работорговлю, ограбление колоний, пиратство, на которых сделали состояние предки современных английских аристократы. А ещё за укрывательство террористов, отмывание украденных капиталов. И все это на офиц. Страницу МИДа.
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 15:54
    0
    Власти Великобритании собираются играть ключевую роль в так называемом «трибунале» над Россией по делу об украинском конфликте.
    Еще бы... в этом конфликте у Великобритании далеко не последняя роль и она явно не позитивная как для России, так и для несчастной Украины
  10. vladcub
    vladcub Сегодня, 15:57
    0
    "ведущую роль в трибунале*камрады, я проспал: или, когда ходил в магазин, Украина победила, а В. В.в клетке везут в Киев?
    Если нет то.... Мужики, вы все знаете адрес, куда их посылать? Нехай лезут в" лесную пещеру ".