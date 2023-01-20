МИД Великобритании заявил о стремлении играть ведущую роль в «трибунале» по украинскому конфликту

Власти Великобритании собираются играть ключевую роль в так называемом «трибунале» над Россией по делу об украинском конфликте. Об этом утверждается в официальном заявлении Министерства иностранных дел Великобритании, опубликованном на сайте правительства этой страны.Лондон хочет занять лидирующие позиции в группе западных стран, которые будут обсуждать идеи «наказания» России за специальную военную операцию. Как утверждается в заявлении, активное участие британской стороны позволит исключить возможность создания некоего «гибридного трибунала», видимо с привлечением стран, которые настроены недостаточно антироссийски.Известное правило «победителей не судят» в данном случае Западом игнорируется. Ведь для того, чтобы проводить какие-то «трибуналы» и прочие «судилища», еще надо победить в конфликте, а как справедливо заметил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, ядерные державы в войнах не проигрывают.Напомним, что вчера Европейский парламент также принял резолюцию с призывом к созданию «трибунала» по событиям на Украине. Эта резолюция, кстати, с юридической точки зрения никого и ни к чему не обязывает. Также Европарламент призвал передать Украине замороженные активы России, которые находились в странах Запада к моменту начала специальной военной операции.Но такие заявления имеют целью создание соответствующего информационного и психологического фона. Как бы не сложилась такая ситуация, что за свои деяния перед трибуналом придется отвечать военным преступникам киевского режима и даже их зарубежным покровителям.