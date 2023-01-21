Военное обозрение
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В Израиле показали применение ручного дрона-камикадзе Point Blank

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В Израиле показали применение ручного дрона-камикадзе Point Blank

Пентагон заказал у израильской компании IAI создание и производство нового боеприпаса Point Blank (вариант перевода: «прямой наводкой»), который официально называется гибридной электрооптической ракетой, а фактически представляет собой, со слов различных обозревателей, барражирующий снаряд или дрон-камикадзе.


Как предполагается, новое ударное изделие получат на вооружение подразделения от малой группы до уровня батальона. Боеприпас переносится в рюкзаке одного солдата, запускается и управляется также одним оператором; при необходимости он возвращается к бойцу, вертикально приземляясь ему на руку.

Вес изделия составляет 6,8 кг; длина – 0,9 м; высота полёта – 450 м; максимальная скорость движения – 186 км/ч.

Point Blank способен маневрировать и зависать в воздухе, пока происходит идентификация цели и определяются её точные координаты

- отмечается в IAI.

На представленном в сети видео израильская компания показала ручной запуск боеприпаса (в этот момент двигатели находятся в вертикальном положении), его полёт (при движении силовая установка меняет углы наклона, позволяя осуществлять манёвры) и применение Point Blank по легковому автомобилю.

Однако остаются нераскрытыми данные о стоимости нового изделия.

Автор:
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18 комментариев
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  1. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:14
    -2
    Очень хотелось бы знать - что на ЭТО ответит наш великий и могучий РОСТЕХ? Очередной закупкой на Алике китайских игрушек или какую-нибудь новую схему присвоения бюджетного бабла (во время войны - заметьте) придумает?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:17
      -3
      Давно пора поставить дроны-камикадзе армии освобождения Палестины, у "избранных" похоже отказывает инстинкт самосохранения, надоело жить в мире, хотят помочь нацистам как в годы второй мировой войны и не только деньгами. Прав, ох как прав Лавров сравнивая их с гитлеровцами.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 09:20
        0
        Дроны-камикадзе в любом гараже из дешёвых китайских комплектующих наклепать можно.
        Что ИГИЛ в Сирии и делала, запуская рои десятками.
        Не сомневайтесь, опыт переймут. И разные организации, и одиночки, и гос.службы, маскирующиеся под террористов.
        Вот только конкретно палестинцам дронов с дистанционным управлением посылать будет бесполезно - достаточно заглушить связь, и у дрона останется только самонаведение. То есть, та же самодельная ракета, которую палестинцы клепают давно, только медленнее, дрон из простого пулемёта сбить можно.
        А глушилку Израилю поставить просто, её всего-то на несколько десятков километров надо. Маленькая территория имеет и преимущество.
        .
        Что конкретно по данному "Крестокрылу" - не сообщили самое главное. Массу боеголовки. Может, его только против палестинцев на легковушках и можно применять. А может, на испытания специально ослабленный боеприпас поставили.
        А вот сама концепция, позволяющая летать по самолётному, и при этом зависать как квадрокоптер - ХОРОША (хотя и требует вдвое большего количества видеокамер)
      2. zoland
        zoland Сегодня, 09:48
        0
        Я вам один умный вещь скажу, вы только не обежайтесь - наши красные линии, это не ваши и озобоченность не выражаем.
      3. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:22
        -2
        Давно пора поставить дроны-камикадзе армии освобождения Палестины
        Друг мой, перед тем, как кидаться лозунгами времён мира-дружбы-жвачки, которые ещё в прошлом веке потеряли свою актуальность, ответьте мне на один вопрос - почему палестинским борцам за всё хорошее ВООБЩЕ НИКТО НЕ ПОСТАВЛЯЕТ ОРУЖИЕ? И почему, как только у палестинских террористов появляется что-либо круча касама, как свои же соседи и единоверцы начинают их месить до тех пор, пока они не вернутся к привычной норме? И вопрос на миллион - а чего вообще добивается Палестина, при условии, что все палестинцы, не участвующие в "освободительном движении" работают и получают зарплату в Израиле - вот не в Ливане, не в Иордании а в Израиле? Вы бы изучили вопрос, чтобы у Моссада к вам не было вопросов, а то случаи-то всякие бывают wink
    2. ASAD
      ASAD Сегодня, 08:17
      -2
      Жаль не показали как возвращается изделие к оператору.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 08:29
        -3
        это будет в следующей серии, не переключайтесь..
        1. ASAD
          ASAD Сегодня, 08:52
          0
          В статье написано,в случае необходимости возвращаться к бойцу в руки.
    3. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 09:31
      -1
      Ростех отвечает ударными темпами печати наклеек на китайский ноунэйм.
      1. zoland
        zoland Сегодня, 09:41
        +1
        При заказе свыше 100 штук наклеят все что хотите
    4. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 09:50
      -2
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Очень хотелось бы знать - что на ЭТО ответит наш великий и могучий РОСТЕХ? Очередной закупкой на Алике китайских игрушек или какую-нибудь новую схему присвоения бюджетного бабла (во время войны - заметьте) придумает?

      А "Посейдоны" с "Кинжалами" чем Вас не устраивают? У "Еврейоборонпрома" есть чем ответить?
      Или вы считаете, что вся военно-инженерная мысль должна крутиться исключительно в области развития мысли Астрид Линдгрен по усовершенствованию штанишек Карлсона, которые с пропеллером? Несомненно, мысль и её реализация воплощённые в этом дроне заслуживают внимания и похвалы, но согласитесь, это и не панацея.
  2. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 08:28
    +1
    Сверхлегкий, запускается с рук, неплохо...
    Конкуренты не дремлют...
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:35
      0
      Вы меня удивляете (((( такие дроны уже у каждого подростка есть, запускаются и с рук и с ног. Вес прикрепляемого груза до 350 гр. с камерой привязанной к смартфону, что тут передового ?
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 08:47
      0
      Цитата: Макс1995
      Сверхлегкий, запускается с рук, неплохо...

      Если ещё удастся сделать его недорогим и по настоящему массовым, то будет совсем серьезно...
      1. abrakadabre
        abrakadabre Сегодня, 09:30
        0
        Если ещё удастся сделать его недорогим и по настоящему массовым, то будет совсем серьезно..
        На самом деле там нет ничего сверхдорогого. Вся его цена от спроса, малой серии и желания производителя побольше заработать. Не удивлюсь, если реальная себестоимость одного в районе 200 баксов.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 08:40
    +1
    Машинка конечно вызывающая интерес, но два момента, думаю, что было бы более эффективнее научить её делать перед целью "горку" и атаковать под большим углом пикирования, и второе, заряд явно слабоват, против мало-мальски защищенной цели вряд ли сработает
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:30
    0
    Принтер, на крайняк кружок моделизма в школе, ардуино, моторчики, секрет динамита и кумулятивной струи давно известен, камера и смартфон. Палестинцам и прочим борцунам очень даже неплохо зайдет.
  5. Енот-полоскун
    Енот-полоскун Сегодня, 09:57
    0
    Ну и заголовочек! Если есть "ручной", то где-то летает "дикий" дрон-камикадзе?!