В Израиле показали применение ручного дрона-камикадзе Point Blank

Point Blank способен маневрировать и зависать в воздухе, пока происходит идентификация цели и определяются её точные координаты

Пентагон заказал у израильской компании IAI создание и производство нового боеприпаса Point Blank (вариант перевода: «прямой наводкой»), который официально называется гибридной электрооптической ракетой, а фактически представляет собой, со слов различных обозревателей, барражирующий снаряд или дрон-камикадзе.Как предполагается, новое ударное изделие получат на вооружение подразделения от малой группы до уровня батальона. Боеприпас переносится в рюкзаке одного солдата, запускается и управляется также одним оператором; при необходимости он возвращается к бойцу, вертикально приземляясь ему на руку.Вес изделия составляет 6,8 кг; длина – 0,9 м; высота полёта – 450 м; максимальная скорость движения – 186 км/ч.- отмечается в IAI.На представленном в сети видео израильская компания показала ручной запуск боеприпаса (в этот момент двигатели находятся в вертикальном положении), его полёт (при движении силовая установка меняет углы наклона, позволяя осуществлять манёвры) и применение Point Blank по легковому автомобилю.Однако остаются нераскрытыми данные о стоимости нового изделия.