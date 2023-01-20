Президент Франции заявил об увеличении военного бюджета страны до 400 млрд евро на 2024-2030 годы

Военный бюджет Франции в период 2024-2030 годов планируется увеличить до рекордных 400 миллиардов евро, что значительно превышает выделенные на оборонные расходы в 2019-2025 годах 295 миллиардов евро. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.В ходе своего обращения к военнослужащим на французской авиабазе Мон-де-Марсан Макрон отметил, что Франция вынуждена наращивать усилия, направленные на укрепление своих вооруженных сил. В связи с этим появляется необходимость в значительном увеличении военного бюджета. Финансирование службы военной разведки Франции, в частности, планируется в течение последующих 7 лет увеличить на 60%.В январе текущего года Макрон в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским согласился осуществить поставки украинской армии бронеавтомобили AMX-10RC. В конце прошлого года французский лидер заявил, что его страна намерена оказывать Украине всестороннюю поддержку до победы над Россией.В российском МИД назвали подобные решения французских властей необдуманным и безответственным шагом и подчеркнули, что Франция все сильнее открывает крышку "ящика Пандоры", принимая все большее участие в вооруженном конфликте.Ранее глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес заявил об увеличении военных расходов как минимум на 52 миллиарда фунтов стерлингов до 100 миллиардов фунтов стерлингов. Эта мера, по словам Уоллеса, обусловлена проводимой Россией специальной военной операцией на Украине. Вопрос лишь в том, будут вложения в оборону результативными на фоне нарастающего дефицита кадров в западных вооруженных силах, а также проблем, с которыми сталкивается промышленность в условиях энергетического кризиса.