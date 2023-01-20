Военное обозрение
Войти Регистрация

Зеленский - Шольцу: «Если можешь, дай «Леопарды», они не поедут по территории России»

21
Зеленский - Шольцу: «Если можешь, дай «Леопарды», они не поедут по территории России»

В сети появилось видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский критикует заявления главы немецкого правительства касательно передачи танков Leopard 2 для ВСУ.


Напомним, канцлер Олаф Шольц ранее заявил, что, в принципе, Германия готова поставить Киеву основные немецкие боевые танки, если США передадут Украине свои «Абрамсы».

В ходе интервью для немецкого телеканала Tagesschau, Зеленский резко раскритиковал вышеупомянутую позицию Шольца.

Ребята, вы еще полгода можете меряться влиянием, но у нас каждый день гибнут люди

- заявил украинский лидер.

Кроме того, Зеленский заверил, что в случае передачи Германией тяжелой военной техники, ВСУ будут использовать ее исключительно для защиты своей территории.

Если можешь, дай «Леопарды». Они не поедут по территории России, если кто-то об этом переживает

- подчеркнул президент Украины.

Видимо так Зеленский решил ответить некоторым немецким политикам, которые напоминают своему лидеру о том, чем закончилось предыдущее вторжение тяжелой бронетехники Германии на территорию России (СССР).

Между тем, несмотря на упорное тиражирование различными СМИ условий, выдвинутых канцлером Шольцем в адрес властей США, в немецком кабмине отрицают, что глава правительства делал подобные заявления.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 16:06
    +8
    Зеленский - Шольцу: «Если можешь, дай «Леопарды», они не поедут по территории России»

    Он ошибся - "не доедут до России". Так правильнее.
    1. Венд
      Венд Сегодня, 16:17
      +5
      Цитата: Zoldat_A
      Зеленский - Шольцу: «Если можешь, дай «Леопарды», они не поедут по территории России»

      Он ошибся - "не доедут до России". Так правильнее.

      Нет не ошибся. Зеленский судя по всему их уже продал laughing
    2. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 16:22
      +3
      Прям с языка сняли, коллега. laughing

      Сирия г. Аль-Баб. "Леопарды 2А4"


  2. svp67
    svp67 Сегодня, 16:06
    +5
    Если можешь, дай «Леопарды». Они не поедут по территории России, если кто-то об этом переживает
    - подчеркнул президент Украины.
    Ай, яй, яй... забыл "обиженной жареной ливерной колбаской" назвать, ну так по свойски
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 16:10
      +2
      Такому, прости, господи, уважаемому человеку тыкать! wassat
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 16:24
        +4
        Цитата: Кот Александрович
        Такому, прости, господи, уважаемому человеку тыкать!

        Чиста па пацански... да laughing
      2. Отшельница
        Отшельница Сегодня, 16:25
        +2
        Зеля парень простой, особенно когда война идёт, весь в работе - рукава всегда выше локтей, поэтому не до политезов. Он и к ВВП всегда на ты. И по имени Путина никогда не называет, только он. Невоспитаность, безграмотность на фоне приёма запрещённых веществ приобретает уродливые формы.
      3. svp67
        svp67 Сегодня, 16:45
        +1
        Цитата: Кот Александрович
        Такому, прости, господи, уважаемому человеку тыкать!

        Для них он явно давно "неуважаемый", помниться за "ливерную колбаску" они извинений так и не принесли
    2. avg
      avg Сегодня, 16:40
      +2
      Зеленский - Шольцу: «Если можешь, дай «Леопарды», они не поедут по территории России»

      Шольц Зеленскому:
      - Дай. дай! А свои куда дел? no
    3. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 17:03
      +1
      Общественность интересуется, чем лучше денацифицировать Леопардов.

      Возьмет ли его старый добрый РПГ? Или надо артиллерию? А как Леопард к минам относится?
  3. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 16:13
    0
    Лол :) У нас каждый день гибнут люди, но прекращать боевые действия мы не будем - так что для победы нам нужно еще больше техники и денег... давайте, а то - ну люди же гибнут!
    Как-то выглядит... ну не знаю, какой-то детской обидой - вы же обещали помочь, а теперь не помогаете :( И что же нам делать?
  4. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 16:13
    +1
    Это современный европейский этикет такой - тыкать главе чужого государства?

    Как не поедут то? Херсон, Запорожье Донецк, Луганск и наконец Крым - это все Россия!
  5. Falcon Buster
    Falcon Buster Сегодня, 16:15
    +1
    Сейчас самое эффективное противотанковое оружие в Украине это Шольц!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:20
      0
      Вы меня насмешили laughing Это как старая девственница на выданье-корчит из себя не пончть что.Понятно,что в итоге он даст танки.
  6. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:18
    +6
    Сначала немецкие танки на Украине, потом русские танки в Берлине. Так это работает.
  7. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 16:25
    +2
    Эко Клоуна раздуло за время президенства.
    Сравните каким звиздриком он вступил в должность и как разожрался за год военных действий !
    negative
  8. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:31
    +1
    Как милионера Корейко выводили из равновесия, когда на него вдруг набросился "сумашедший" с криками "Дай миллион! Дай миллион! "
    Пилите, Володимер, пилите.
    Да, колбасой-то не забыл Шольца титуловать.
  9. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 16:33
    0
    ..."дай «Леопарды"...
    Дай ! Охреневшая быдлота!
    Вообще распоясался скоморох штатовский!
    negative
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:50
    0
    Картина сопоставима с обыденной ситуацией в "Детском мире", когда капризный ребенок требует у родителя игрушку.............., истерика, сопли, вопли....... Здесь все от родителя зависит, поведешься - на шею сядет, дашь по заднице - минут через десять успокоится. Так и тут, ничего нового.
  11. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 16:58
    0
    Всё как обычно... "ДАЙ!" - ключевое слово для Украины.
  12. wanna
    wanna Сегодня, 16:58
    0
    Русское наступление позволило киноактеру достичь высшей ступени своей карьеры.