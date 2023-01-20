Зеленский - Шольцу: «Если можешь, дай «Леопарды», они не поедут по территории России»

В сети появилось видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский критикует заявления главы немецкого правительства касательно передачи танков Leopard 2 для ВСУ.
Напомним, канцлер Олаф Шольц ранее заявил, что, в принципе, Германия готова поставить Киеву основные немецкие боевые танки, если США передадут Украине свои «Абрамсы».
В ходе интервью для немецкого телеканала Tagesschau, Зеленский резко раскритиковал вышеупомянутую позицию Шольца.
Ребята, вы еще полгода можете меряться влиянием, но у нас каждый день гибнут люди
- заявил украинский лидер.
Кроме того, Зеленский заверил, что в случае передачи Германией тяжелой военной техники, ВСУ будут использовать ее исключительно для защиты своей территории.
Если можешь, дай «Леопарды». Они не поедут по территории России, если кто-то об этом переживает
- подчеркнул президент Украины.
Видимо так Зеленский решил ответить некоторым немецким политикам, которые напоминают своему лидеру о том, чем закончилось предыдущее вторжение тяжелой бронетехники Германии на территорию России (СССР).
Между тем, несмотря на упорное тиражирование различными СМИ условий, выдвинутых канцлером Шольцем в адрес властей США, в немецком кабмине отрицают, что глава правительства делал подобные заявления.