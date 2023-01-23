Мы бездумно обвиняем друзей и помогаем их врагам

Как же просто стать врагом России для любого лидера другого государства. Сказал что-то, что противоречит «мнению народа» России – и всё. Ты враг. И плевать мы хотели на интересы государства, которым ты руководишь.
Ты должен, хотя с какой такой стати, защищать не свою страну и свой народ, а наши интересы. Пусть твою страну порвут как Тузик грелку, пусть тебя убьют, пусть война войдёт в каждый дом твоего народа, но ты умрёшь нашим!
Припоминаю, сколько раз мы пинали лидера Белоруссии за то, что он то Крым не признаёт российским, то где-то голосует не так, как хочется нам, то скажет что-то, что нам не нравится. Вчера был «батька», сегодня «враг России», завтра опять «батька». И так долгие годы…
Но это глава союзного государства. Глава страны, которая множество раз доказала на практике своё прекрасное отношение к России и россиянам. Страна, которая сегодня прикрывает, причём реально прикрывает, нас от НАТО.
Мне иногда кажется, что президент Александр Лукашенко сделан из камня. По крайней мере, в ситуациях, когда мы поливаем его помоями. Прекрасная реакция человека, который знает больше многих и делает больше многих критиков. То самое народное — собака лает, караван идёт.
Сегодня место «дежурного предателя интересов России» временно занял президент Сербии Александр Вучич. Кто только не «взбесился» из числа наших военкоров, блогеров, журналистов о его заявлении о непризнании Крыма и Донбасса российскими. От Стрелкова до уважаемых мною военкоров…
У маленьких стран тоже бывают большие проблемы
Виной тому, что мы иногда так радикально относимся к некоторым странам, стало наше осознание себя «большим и сильным государством, способным противостоять...». Это внутреннее, даже не осознаваемое большинством, понимание огромности.
Огромности страны, огромности задач, огромности ответственности, наконец. Мы мыслим так, как и должны мыслить граждане России. Курилы это я, Норильск это я, Карелия это я, Сибирь это я, Кубань это я, Чечня это я, Калининград это я, Крым это я… А кто не согласен, попробуй доказать, что это не так. Увы, пробуют, и с завидной периодичностью.
Но есть и другие страны – с осознанием своей малой величины, своего малого политического, военного, экономического и прочего веса. Страны, где общее количество граждан или подданных часто меньше, чем в наших областных центрах, не говоря уже про Москву и Петербург.
Это изначально зависимые страны. Зависимые от более сильных, более мощных экономически соседей. Увы, изменить такое положение дел невозможно из-за существования очень серьёзной науки – географии.
Хочешь ты этого или не хочешь, но наиболее развитые экономические связи у тебя будут с соседями. Ты будешь вынужден поддерживать их военные действия или, в лучшем случае, занимать нейтралитет. А если вдруг попробуешь что-то изменить, то организовать «возмущение народа» более мощным соседям достаточно легко. Вспомните ту же Белоруссию.
Как ни странно, но отчего-то люди, прекрасно зная ситуацию, не хотят сделать логически вытекающие из этого выводы. Прекрасным примером быстрого порабощения государства стала Украина. Кто-то сомневается в том, что этой страной сегодня управляют совсем другие люди, чем те, о которых говорят как о президентах, министрах, военачальниках и прочих чиновниках этой страны?
Думаю, таких людей крайне мало. Так почему не развить эту мысль дальше? Украинские чиновники, будь они хоть патриотами, хоть сепаратистами, кем угодно, никак не влияют на те решения, которые будет реализовывать Киев. Никого уже не интересуют политические взгляды президента и правительства Украины.
Но есть и другие примеры. Когда президент «наступает на собственное горло» и, несмотря на личные взгляды, делает то, что необходимо его стране и его народу. Президент Сербии в этом плане прекрасный пример такого государственного деятеля.
Президент Сербии опять стал нам врагом
Выше я писал о том, что Александр Вучич на время занял место Александра Лукашенко. Почему? Да просто потому, что сербский президент в очередной раз повторил то, о чём постоянно говорит с 2014 года. Сербия не признаёт Крым и Донбасс российскими и считает, что эти территории принадлежат Украине.
И плевать нашим ура-патриотам на то, что Сербия сейчас в окружении стран НАТО. Плевать на то, что часть сербов сегодня фактически в заложниках у косовских албанцев. Плевать даже на то, что у этой маленькой страны нет ни одного реального союзника! Маленький народ во главе с президентом против всей Европы и США в придачу.
Даже мы, при всех наших шапкозакидательских настроениях, не союзники. Так, «выражатели озабоченностей». Нет у нас общих границ, и военных, способных прийти на помощь сербам, в регионе тоже больше нет. И выхода к морю у сербов нет.
Более того, мы подленько используем «косовский прецедент» в своих переговорах с представителями Запада. Вроде как не понимаем, что таким образом, сравнивая Крым и Косово, мы фактически признаём Косово как отдельное государство. Одобряем его отделение от Сербии. Но сербы прекрасно всё понимают и не кричат о предательстве президента Путина и России.
Я вспоминаю одну фразу, которую как-то высказал Александр Вучич. Фраза действительно патриота своей страны и своего народа. Фраза, которую стоит помнить всем нам, с соответствующей должности поправкой:
«...одно дело моё мнение или моих близких, а другое — позиция и интересы государства, которое я возглавляю.»
Понятно, что самые ярые «российские патриоты» уже приготовили вопрос о том, зачем он это сказал. Он что не понимает, что нам это неприятно читать? Он пренебрегает мнением нашего народа? Если судить по реакции обиженных словами президента Вучича, то да. А если судить по делам президента Вучича, тогда нет.
Сербия ввела санкции против России под жесточайшим давлением ЕС и НАТО? Нет! В Сербии запрещают что-то просто потому, что русское? Нет! Из Сербии выгоняют наши фирмы и предприятия? Опять нет! Те же Газпром или РЖД прекрасно там работают!
Может, сербы запретили наши СМИ, как это сделали почти во всех западных странах? Нет! Там прекрасно себя чувствуют и Спутник, и RT. Именно через эти каналы наша информация сегодня доходит до европейцев. Даже на клинически антироссийском Ютубе именно сербские каналы публикуют документальные съёмки из зоны боевых действий. С учётом того, что Киев запретил съёмки на передовой, понятно, чьи материалы видят европейцы.
Про сербские СМИ вообще вопроса не стоит. Очень лояльная к России позиция и печатных (газета «Вечерње Новости»), и электронных (канал Happy TV) СМИ. Причём приведённые выше СМИ не единственные, а скорее наиболее авторитетные.
Сейчас довольно часто в наших СМИ упоминается интернациональный батальон имени Судоплатова. Журналисты показывают, как готовятся бойцы, как осваивают новую технику и вооружение. И кто наиболее часто при этом упоминается? Бойцы из какой страны?
Именно сербы! И это не из-за того, что именно сербы самые подготовленные или самые многочисленные. Причина в другом. Сербы не боятся сказать, что они сербы. Не боятся того, что по возвращению домой их осудят и упекут в тюрьму надолго.
При этом в Сербии есть закон об уголовной ответственности за участие в вооруженных конфликтах за рубежом. Более того, этот закон активно применяется против сербов-игиловцев, которые принимали участие в войне в Сирии. Этих добровольцев быстро и эффективно пакуют в места не столь отдалённые (географически, Сербия маленькая страна).
Но ни одного добровольца, воевавшего за Донбасс, в Сербии не преследовали! Ни одного! Есть у нас такие друзья, которые могут похвастаться такими результатами? Даже в союзной Белоруссии наказывали добровольцев и давали реальные сроки. Про Казахстан и прочих союзников вообще говорить не стоит. Сидели и сидят. И не только за участие в добровольческих подразделениях, но и просто за пророссийские взгляды.
Вот такой он, «предатель интересов России», который не признаёт и не признавал Крым российским. Многим союзникам по ОДКБ надо подумать о таком «предательстве». Только там другая точка зрения распространена. Помните толстого кота из мультфильма о попугае Кеше? «Таити, Таити… Не были мы ни в какой Таити. Нас и здесь неплохо кормят».
Говорить могут все, а делать только сильные
Странно, но люди, которых много лет, даже десятилетий, обманывали, продолжают верить словам и не замечать дела. Привыкли что ли? Или тоже предпочитаем жить в альтернативной реальности? Там удобнее жить. Придумал что душе угодно и живёшь в ус не дуя. Просто периодически удивляясь, почему это в нормальной реальности всё по-другому.
Сербский народ сегодня ведёт борьбу за самосохранение. Мы тоже. Но разница в силах, в величине и количестве врагов. Наученные горьким опытом разгрома Югославии, сербы сегодня не только сами ведут борьбу на всех фронтах, наступая и отступая, атакуя и защищаясь, погибая и возрождаясь, но и помогают как могут всем тем, кто также борется.
В отличие от нас, там понимают, что война это не только наступления и победы, но и отступления и горькие поражения. И командир, а президент Вучич именно командир воюющего народа, должен не только с шашкой наголо идти впереди атакующих, но и уметь обманывать, маневрировать, исчезать и появляться вместе с подразделением…
Признаёт Сербия или Белоруссия Крым российским или нет – что это меняет, кроме наших собственных амбиций? Судить надо по делам. Именно по этому критерию определяется союзник или враг. Президент Вучич и Сербия действительно союзники, друзья! Как и президент Лукашенко и Белоруссия.