В ходе боев за город Артемовск (украинцы называют его Бахмут), расположенный на оккупированной украинскими формированиями части Донецкой Народной Республики (Россия), ВСУ ежедневно теряют сотни солдат. Об этом утверждает Федеральная разведывательная служба Германии (BND), на специальный доклад которой ссылается немецкий журнал Spiegel.
Разведслужба ФРГ провела секретное совещание, на котором рассказала приглашенным депутатам бундестага ФРГ о сложившейся в Донбассе ситуации. По данным спецслужбы, происходящее не может не вызывать тревогу. В Артемовске украинские формирования несут огромные потери.
Как подчеркивают в немецкой разведке, количество погибших и раненых исчисляется «трехзначными числами» каждые сутки. Но падение Артемовска приведет к плачевным последствиям для всей линии обороны, которую ВСУ годами выстраивала на оккупированной части Донбасса.
Издание Spiegel напоминает, что Украина требует от канцлера Германии Олафа Шольца решиться на передачу ВСУ танков Leopard. Пока Берлин упорно отказывается поставлять киевскому режиму свои танки.
Что интересно, сами украинские руководители и подконтрольные им СМИ пытаются убеждать Запад об отважном сопротивлении ВСУ в Артемовске и на других участках фронта. Но американские и европейские аналитики уже понимают всю печальность для Киева сложившейся ситуации.
Недавно представитель Государственного департамента США даже пытался «успокоить» Киев и западную общественность, отметив, что потеря Соледара и даже Артемовска якобы не скажется на состоянии боевых действий и не ухудшит положение украинских войск. Однако германская спецслужба, вероятно, более объективна в своих оценках, основанных на получаемой от агентурных источников информации.