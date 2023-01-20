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Разведка Германии сообщила о значительных потерях ВСУ в Артемовске

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Разведка Германии сообщила о значительных потерях ВСУ в Артемовске

В ходе боев за город Артемовск (украинцы называют его Бахмут), расположенный на оккупированной украинскими формированиями части Донецкой Народной Республики (Россия), ВСУ ежедневно теряют сотни солдат. Об этом утверждает Федеральная разведывательная служба Германии (BND), на специальный доклад которой ссылается немецкий журнал Spiegel.


Разведслужба ФРГ провела секретное совещание, на котором рассказала приглашенным депутатам бундестага ФРГ о сложившейся в Донбассе ситуации. По данным спецслужбы, происходящее не может не вызывать тревогу. В Артемовске украинские формирования несут огромные потери.

Как подчеркивают в немецкой разведке, количество погибших и раненых исчисляется «трехзначными числами» каждые сутки. Но падение Артемовска приведет к плачевным последствиям для всей линии обороны, которую ВСУ годами выстраивала на оккупированной части Донбасса.

Издание Spiegel напоминает, что Украина требует от канцлера Германии Олафа Шольца решиться на передачу ВСУ танков Leopard. Пока Берлин упорно отказывается поставлять киевскому режиму свои танки.

Что интересно, сами украинские руководители и подконтрольные им СМИ пытаются убеждать Запад об отважном сопротивлении ВСУ в Артемовске и на других участках фронта. Но американские и европейские аналитики уже понимают всю печальность для Киева сложившейся ситуации.

Недавно представитель Государственного департамента США даже пытался «успокоить» Киев и западную общественность, отметив, что потеря Соледара и даже Артемовска якобы не скажется на состоянии боевых действий и не ухудшит положение украинских войск. Однако германская спецслужба, вероятно, более объективна в своих оценках, основанных на получаемой от агентурных источников информации.
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20 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:23
    +2
    Разведка стран НАТО научилась читать российские новостные каналы и оттуда почерпывает уникальную информацию. Некоторые, особо матёрые резиденты, даже умеют подписаться на телеграм-каналы российских военкоров...
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 16:31
      +8
      А особо высококвалифицированные кадры даже на аккаунт на ВО держат!
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 16:33
        +5
        Врут,дид Тарас и призрак Киева половину армии РФ стоят,да и "прославленные" киборхи тоже не щи лаптем хлебают laughing
        1. Советский Молдаван
          Советский Молдаван Сегодня, 16:46
          +5
          Сегодня на Украине отмечается день памяти защитников Донецкого аэропорта.

          По этому поводу выступил даже командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

          «Киборги, говорит, выстояли, не выстоял бетон».

          Мне сразу вспомнился «киборг», попавший в плен к ЧВК «Вагнер» во время активных боев за Попасную.

          «Я выскочил с подвала. Так как меня привезли ночью, я не знал днем, где наша находится позиция. Я бежал, останавливался, слышал свист мин. Потом услышал голоса возле дома, побежал на голоса. По мне выпустили две очереди. Я упал, начал кричать: «Не стреляйте, я свой». Потом кто-то вылез из-за забора, сказал: «Давай быстрей, перепрыгивай через забор». Я перепрыгнул, мне сказали: «Бросай оружие!». Я бросил — и вот я оказался здесь», — рассказывал (https://t.me/max_shugaley/341) киборг обстоятельства попадания в плен Максиму Шугалею.

          Такой вот он, украинский бетон. Не крепче даже таких «киборгов».
          1. Бывший солда
            Бывший солда Сегодня, 17:06
            +3
            кто-то вылез из-за забора, сказал: «Давай быстрей, перепрыгивай через забор». Я перепрыгнул

            Не каждый киборг может перепрыгнуть через забор. Видимо в Британии долго тренировали. sad
        2. Vyacheslav57
          Vyacheslav57 Сегодня, 16:47
          +3
          Разведслужба ФРГ провела секретное совещание, на котором рассказала приглашенным депутатам бундестага ФРГ о сложившейся в Донбассе ситуации. По данным спецслужбы, происходящее не может не вызывать тревогу. В Артемовске украинские формирования несут огромные потери.

          Теперь понятна ситуация с неприятием бундестага ФРГ , а затем и Шольцем решения о передаче танков Украине . Потихоньку начинается новая операция " Спасайся , кто может " . Крови у нас они ещё успеют попить , но разделение старой Европы и Восточной чётко начинают прослеживаться .
        3. lopvlad
          lopvlad Сегодня, 17:21
          +1
          Цитата: Чёрный
          Врут,дид Тарас и призрак Киева половину армии РФ стоят,


          естественно ведь убить тех кого в природе никогда не существовало априори невозможно.
    2. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 16:43
      +5
      Поступают сообщения об успешном продолжении наступления наших войск на Запорожском направлении. Заявляется о взятии поселка Малые Щербаки и боях за соседние Щербаки к западу от Орехова.

      Ранее сообщалось о взятии Лобкового к востоку от Каменского.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:57
      -1
      Цитата: голос_разуma
      Разведка стран НАТО научилась читать российские новостные каналы и оттуда почерпывает уникальную информацию.

      Первая из "спящих ячеек" под совместным контролем ЦРУ и союзной шпионской службы проникла в Россию в 2016 году, по словам бывшего американского военного чиновника и человека из США, который был проинформирован об этой кампании. После внедрения в Россию в 2016 году, в течение следующих нескольких лет в страну проникали новые группы.
      За два дня до февральского вторжения в Украину союзная шпионская служба, через которую ЦРУ проводит диверсионную кампанию, использовала тайную систему связи для активации своих "спящих ячеек" по всей России. "Команды элитного уровня, с которыми у нас самые лучшие отношения, почти всегда получают поддержку воздушного наблюдения для крупных диверсионных операций" за спиной у русских, сказал человек, который был проинформирован о кампании, добавив, что некоторые из платформ ISR (разведка, наблюдение и рекогносцировка) - это модели, которые никогда не раскрывались публично.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:31
    0
    У доклада две цели - передача танков или по-тихому сваливать, не привлекая внимание партнеров, типа после аудита состояния своего бундесвера очень плачевное. Всё чем могли, всё чем могли.....
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:42
      +1
      Никто не спорит про огромные потери,но ради получения германского оружия можро рисовать и четырехзначные числа каждый день.
  3. Болторез
    Болторез Сегодня, 16:38
    +4
    Как подчеркивают в немецкой разведке, количество погибших и раненых исчисляется «трехзначными числами» каждые сутки.

    То же самое мне говорили слинявшие оборонять Лондонець-на-Темзе украинцы.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:45
      +4
      А чего удивляться.Они же как минимум Лондиниум построили wassat Так что эти "киевские легионы"к месту
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 16:42
    +3
    Разведка Германии сообщила о значительных потерях ВСУ в Артемовске
    Да Вы, что... Похоже лавры "британских ученых" "немецкой разведке" не дают спать. Осталось только объяснить, от куда они эти данные получают? Что роется в бумагах ВСУ?
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:43
    +2
    Пока разведки стран НАТО считают потери ВСУ под Артемовском , ВС РФ начали активные наступательные действия на Запорожском направлении .
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:16
      +1
      Остается пожелать нашим ребятам удачи.На трех направлениях.Под Северском,Артемовском и Орезовом
  6. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 16:43
    +1
    Это потому там такая жесть с мобилизацией началась? Нужно больше мяса, затыкать дыры на фронте. Другое дело много ли с необученными и немотивированными бойцами навоюешь.
  7. Alex242
    Alex242 Сегодня, 16:47
    +2
    В ходе боев за город Артемовск (украинцы называют его Бахмут), расположенный на оккупированной украинскими формированиями части Донецкой Народной Республики (Россия), ВСУ ежедневно теряют сотни солдат. Об этом утверждает Федеральная разведывательная служба Германии (BND), на специальный доклад которой ссылается немецкий журнал Spiegel.

    украинцы пока в этом не признаются...
  8. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 17:11
    -1
    Дело житейское.
    вчера писали - сотню солдат в день.
    Сегодня - уже "сотни".

    А так наткнулся на заметку о боях за Артемовск еще за середину прошлого лета...
    Полгода уже, по сути...
  9. Gromit
    Gromit Сегодня, 17:20
    -2
    В первоисточнике сказано что BND считает вероятную потерю Бахмута серьезной проблемой для украинской линии обороны, но так же указано что высокие потери несут обе стороны.

    Выкинешь последние 4 строчки из статьи и вот мы уже побеждаем, враг деморализован, оборона прорвана.
    А не выкинешь - вот тебе статья за дискредитацию.
    Куда бедным редакторам податься?)