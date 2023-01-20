Fox News: Джордж Сорос потратил более сотни миллионов долларов на подкуп СМИ

Американский миллиардер Джордж Сорос известен не только своим феноменальным инвестиционным чутьем и умением «обваливать» курс национальных валют. Финансиста еще знают, как одного из главных спонсоров «цветных революций».К слову, печально известный майдан на Украине в 2013 году, вылившийся в гражданскую войну, которая теперь рискует перерасти в мировую, по некоторым данным, также является одним из «инвестиционных проектов» миллиардера.В недавнем выпуске журналисты из телеканала Fox News раскрыли один из инструментов влияния, которым Сорос, судя по обнародованным данным, весьма активно пользовался для формирования «правильного» общественного мнения.Так, согласно озвученной информации, миллиардер в течении многих лет подкупал влиятельных деятелей СМИ, включая журналистов из Bloomberg, Washington Post, NBC и даже «рупора» Демократической партии США – CNN.В целом, как заявляют эксперты из Fox News, Сорос потратил более 130 млн. долларов для подкупа работников из 253 СМИ. Последние за «дополнительный гонорар» якобы освещали мировые события так, как это нужно было «отцу финансовых рынков».По данным американского телеканала, в информационных махинациях Сороса участвовали журналисты, редакторы, телеведущие и даже руководство крупных СМИ. Оплата «услуг» якобы производилась через подставные фирмы, финансируемые миллиардером.