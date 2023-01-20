Прокуратура Украины собралась осудить лишенного гражданства страны Медведчука за государственную измену

Бывших депутатов Верховной Рады Украины, лишенных депутатских мандатов и украинского гражданства Виктора Медведчука и Тараса Козака планируют судить за государственную измену.Как сообщает украинский телеканал "Громадське", в генеральной прокуратуре страны заявили, что лишение украинского гражданства бывших политиков никак не препятствует привлечению их к уголовной ответственности согласно порядку, установленному действующим законодательством.Ранее украинский парламент принял решение о лишении депутатских мандатов членов блока "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, одобрил решение о лишении бывших парламентариев украинского гражданства.В апреле 2022 года Зеленский поручил СБУ задержать Медведчука, которому годом ранее были оглашены подозрения в государственной измене и финансировании терроризма. По словам Медведчука, все уголовные дела, открытые против него, являются политически мотивированными и связаны с его оппозиционной действующей украинской власти деятельностью. Впоследствии Медведчук был обменян на пленных украинских военнослужащих и передан России.Практика лишения гражданства находит на Украине все более широкое распространение. Так, сообщается о лишении особым указом Зеленского украинского гражданства ряда священнослужителей канонической Украинской православной церкви.