Военное обозрение
Войти Регистрация

Прокуратура Украины собралась осудить лишенного гражданства страны Медведчука за государственную измену

18
Прокуратура Украины собралась осудить лишенного гражданства страны Медведчука за государственную измену

Бывших депутатов Верховной Рады Украины, лишенных депутатских мандатов и украинского гражданства Виктора Медведчука и Тараса Козака планируют судить за государственную измену.


Как сообщает украинский телеканал "Громадське", в генеральной прокуратуре страны заявили, что лишение украинского гражданства бывших политиков никак не препятствует привлечению их к уголовной ответственности согласно порядку, установленному действующим законодательством.

Ранее украинский парламент принял решение о лишении депутатских мандатов членов блока "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, одобрил решение о лишении бывших парламентариев украинского гражданства.

В апреле 2022 года Зеленский поручил СБУ задержать Медведчука, которому годом ранее были оглашены подозрения в государственной измене и финансировании терроризма. По словам Медведчука, все уголовные дела, открытые против него, являются политически мотивированными и связаны с его оппозиционной действующей украинской власти деятельностью. Впоследствии Медведчук был обменян на пленных украинских военнослужащих и передан России.

Практика лишения гражданства находит на Украине все более широкое распространение. Так, сообщается о лишении особым указом Зеленского украинского гражданства ряда священнослужителей канонической Украинской православной церкви.
Автор:
Использованы фотографии:
Служба безопасности Украины
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:42
    -3
    Они опасаются, что Медведчука здесь продвинут в "альтернативное правительство Окарины в изгнании". Это, конечно возможно, думаю именно с этой целью его и выменивали. есть "за" и "против"
    ЗА: можно консолидировать все антинацистские силы из украинцев-беженцев. Можно провести какие-то собрания и выдвинуть альтернативного президента. Можно начать формировать военный корпус на освобожденных территориях. можно провозгласить что идет борьба против зеленского и его команды и перетягивать на свою (сторону Медведчука) сторону генералов противника-как это делали американцы в Ираке например.
    ПРОТИВ: время уже упущено, Россия уже провела референдумы о вхождении освобожденных территорий в свой состав. Создание нейтрального государства-буфера между Россией и НАТО уже возможно только после капитуляции бывшей украины. Речь идет о полном искоренении украинства-как политического течения "антироссия".
    ВЫВОД возможно очень дальний прицел. После победы на украине. после вхождения в территорию России всех русскоязычных регионов и отхода западных областей к Польше возможно от Киева на запад будет сохранен анклав-Малороссия с относительной самостоятельностью. под управлением случайно выбранного -Медведчука. Но уже без выхода к Черному морю.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 16:47
      +12
      большей дури,чем выдвижение провалившего всё и вся Медведчука,чтобы оттолкнуть от себя оставшихся вменяемыми жителей Украины не придумать...тогда уж заодно и Януковича им навязать. а должность министра культуры предложить Фарионше...позориться,так по полной
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:54
        +6
        Этот персонаж уже вышел в тираж.И больше никому не нужен.Ну может быть только куму...
      2. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 16:55
        +6
        Это конечно большая дурь, но мертверчук уже пописываит статейки в которых рассуждает как они с вшивым могут править на новых территориях России. Очень надеюсь, что Путин на это не пойдет, хватит и того, что он обменял это на убийц наших солдат.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 17:52
          0
          Цитата: Владимир М
          Очень надеюсь, что Путин на это не пойдет, хватит и того, что он обменял это на убийц наших солдат.

          В 2004 году Путин стал крестным отцом младшей дочери Медведчука Дарьи (крестной матерью стала супруга Дмитрия Медведева Светлана). По словам политика, в этом была заслуга его жены Оксаны Марченко, которая попросила мужа обратиться с такой просьбой к Путину. «Мне очень приятно, мы гордимся — и я, и она, и наша семья — тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери», — говорил Медведчук.

          Путин летом 2017 года называл украинского политика националистом. «Я считаю, что Виктор Медведчук — украинский националист. Ему не нравится такое определение, он считает себя патриотом Украины, но не секрет, что его отец был активным деятелем ОУН (являлась создательницей запрещенной в России террористической организации УПА — РБК), был осужден советским судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссылку в Красноярский край, где Медведчук и родился», — сказал Путин.
          Ну это правда, если судить что, 19 октября 2020 года, Дарницкий районный суд Киева запретил распространение книги Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» по иску Виктора Медведчука ( Василия Стуса считают одним из самых активных представителей диссидентского движения в Украине).
      3. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 17:12
        +1
        В киевском бандеро - гадюшнике дураки не меньшие...

        Ручонками своего гестапо, создают прецедент привлечения к уголовной ответственности и, скажем, своего киевского клоуна, и всех его предшественников, после незаконно свергнутого Януковича. За незаконную узурпацию государственной власти...

        Ведь каким бы "коррупционером - олигархом" Янукович и ни был, они таки, "де юре", остаётся законным, силой свернутым президентом. Которому даже, "ради приличия", и импичмент объявлен не был...

        Чтобы, в дальнейшем, в отношении него какие-то дела возбуждать"...

        Теперь понятно, что даже "последующее", после незаконного захвата государственной власти на ЧАСТИ территории государства, "оформление президентства" переворотчиками, не снимает с них ответственности за незаконную узурпацию государственной власти...
      4. Аргон
        Аргон Сегодня, 17:47
        0
        Он провалился, когда не смог поддержать освобождение Киева! Далее не о чем говорить. Его вытащили только из-за того что мы своих не бросаем если чё. Иначе в будущем никто не будет с нами работать!
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 17:03
      0
      Цитата: голос_разуma
      Речь идет о полном искоренении украинства-как политического течения "антироссия".

      " Россия не ставила перед собой задачу уничтожения Украины, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан."
      Я надеюсь Вы не против . Теперь о Медведчуке , освобождение , обмен его скорее всего и делался с далеко идущими планами . Может и пригодится когда нибудь , а пока пусть будет в загашнике . То , что он отработанный материал , сейчас уже ясно всем , сломался .
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:24
      +3
      Цитата: голос_разуma
      Они опасаются, что Медведчука здесь продвинут в "альтернативное правительство Окарины в изгнании".

      Да как то он не очень подходит на роль "правителя в изгнании", если вспомнить его прошлое и его высказывание 20 лет назад:
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 17:47
        0
        Сколько же раз это успело за свою жизнь "перекраситься", ещё и к Путину смог в кумовья влезть. Это же участвовало в создании "Украина не Россия". Выдать бы его назад кастрюлеголовым, так сказать в качестве "жеста доброй воли".
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:44
    +8
    А чё раньше не осудили, когда дома был? Может еще в международный розыск объявят?
  3. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 17:01
    0
    Так он не гражданин Украины, какая государственная измена? Какому государству?
  4. К-50
    К-50 Сегодня, 17:06
    0
    Прокуратура Украины собралась осудить лишенного гражданства страны Медведчука за государственную измену

    Ну вы уж тогда определитесь, или трусы оденьте, либо крестик снимите.
    Мне конечно пофиг на медведчука, ну не нравится мне как политик и человек, не нравится.
    Но "наезжать" на него, когда сами же лишили его гражданства? Оксюморон и дебелизм.
    Как можно осуждать за "госизмену" лишённого гражданства?
    Гражданство не просто название и строчка в паспорте. Оно накладывает определённые обязательства на обе стороны.
    Если одна сторона отказалась (лишила гражданства) от своих обязанностей, глупо ожидать, что другая сторона продолжит выполнять свои обязательства.
    Следовательно пропадает юридической основание для преследования.
  5. faterdom
    faterdom Сегодня, 17:18
    +3
    И что, может выдачи потребуют?
    Условия известны: Калына, Волына, Рэдис три иностранных наемнника уже осужденных (!) к смертной казни, + еще примерно 200 азовцев.
    У нашего суда к ним тоже есть о чем порассуждать.
  6. General Failure
    General Failure Сегодня, 17:24
    0
    По этому поводу - идея: достать из нафталина Януковича, пристегнуть к нему Медведчука, и прочую нечисть типа Шария и сформировать из этого всего "Правительство Украины в Изгнании" со штаб-квартирой в Ростове, конечно.

    Пусть они заседают, бумаги пишут (закон о признании Крыма и освобожденных регионов - в первую очередь), торгуют шячлом по телевизору.

    Цель всего этого движа - троллинг и поджигание пуканов в бУ, а также саботаж ципсы, которая с этим "правительством" будет воевать не щадя клавиатур.
    Нуипросто: амерам Гуайдо можно делать, почему нельзя нам?
  7. литий17
    литий17 Сегодня, 17:35
    +3
    Вообще то нам бы надо тоже данного типажа притулить к стенке за провал операции. Не секрет что он торчал в Киеве с надеждой что Зеленский удерет, а тут он весь в белом! Спаситель государства! Жулик и шестерка, воровал как и все!
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 17:52
      0
      Он торчал в Киеве только потому, что был уверен - Зеленский не посмеет тронуть кума Путина. Но тут вмешались британцы. А как пафосно заявлял - "меня нельзя запретить, меня можно только убить"... А потом сопли пускал, всех и все сдавал.... Фу.
  8. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 17:46
    +1
    Видеть такую потускневшую потасканную потрепанную всеми отвратительную ..личико даже приятно . Разворовывали украинское наследство СССР под соусом бандеровского национализма - веселились , теперь пришло время отвечать нелюдям .Всем воздастся по делам их .