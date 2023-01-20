Министр обороны ФРГ: Страны НАТО не достигли единой позиции по поставкам танков Украине

Представители стран Североатлантического альянса, которые сегодня участвуют во встрече на авиабазе «Рамштайн» в ФРГ, не смогли достичь единой позиции по вопросу передачи Украине танков немецкого производства Leopard. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, слова которого приводит украинское издание «Страна».
По утверждению главы немецкого оборонного ведомства, решение о передаче танков может быть принято в ближайшей перспективе. Но пока принять его, видимо, не удается. Писториус отметил, что последнее слово в любом случае останется за канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Вплоть до настоящего времени глава кабинета министров Германии все еще не решается принять решение о передаче танков.
Сейчас Шольц подвергается беспрецедентному для главы правительства суверенного государства давлению со стороны других стран. Президент Украины Владимир Зеленский уже позволяет себе откровенно хамские выпады в адрес канцлера Германии. Он буквально требует от канцлера отдать ВСУ танки Leopard. Давят на Шольца и представители Польши, которые, кстати, заявляли, что передадут танки Украине даже в том случае, если Германия не даст на это своего согласия.
Напомним, что сегодня на авиабазе «Рамштайн» в Германии проходит встреча министров обороны стран НАТО. На ней должны быть приняты некие важные решения относительно дальнейшей поддержки альянсом киевского режима, в том числе и в плане поставок Украине бронированной техники и других видов вооружений.