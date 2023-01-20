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Министр обороны ФРГ: Страны НАТО не достигли единой позиции по поставкам танков Украине

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Министр обороны ФРГ: Страны НАТО не достигли единой позиции по поставкам танков Украине

Представители стран Североатлантического альянса, которые сегодня участвуют во встрече на авиабазе «Рамштайн» в ФРГ, не смогли достичь единой позиции по вопросу передачи Украине танков немецкого производства Leopard. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, слова которого приводит украинское издание «Страна».


По утверждению главы немецкого оборонного ведомства, решение о передаче танков может быть принято в ближайшей перспективе. Но пока принять его, видимо, не удается. Писториус отметил, что последнее слово в любом случае останется за канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Вплоть до настоящего времени глава кабинета министров Германии все еще не решается принять решение о передаче танков.

Сейчас Шольц подвергается беспрецедентному для главы правительства суверенного государства давлению со стороны других стран. Президент Украины Владимир Зеленский уже позволяет себе откровенно хамские выпады в адрес канцлера Германии. Он буквально требует от канцлера отдать ВСУ танки Leopard. Давят на Шольца и представители Польши, которые, кстати, заявляли, что передадут танки Украине даже в том случае, если Германия не даст на это своего согласия.

Напомним, что сегодня на авиабазе «Рамштайн» в Германии проходит встреча министров обороны стран НАТО. На ней должны быть приняты некие важные решения относительно дальнейшей поддержки альянсом киевского режима, в том числе и в плане поставок Украине бронированной техники и других видов вооружений.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Air Force photo/ Master Sgt. Mitch Gettle
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24 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:48
    +5
    Сьедят ливерную колбаску.И не подавятся
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:02
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Сьедят ливерную колбаску.И не подавятся

      Даже если эта колбаса и протухла, все одно съедят и не поморщатся.
    2. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 17:02
      +3
      Музей бронетанковой техники в Кубинке остался без современных"ЛЫпардов", в качестве экспонатов sad laughing ....по крайней мере пока...
      1. Falcon Buster
        Falcon Buster Сегодня, 17:13
        +1
        Как я уже ранее говорил, сейчас самое лучшее противотанковое оружие в Украине это Шольц!
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:39
        0
        Я не думаю,что современные версии"Леопарда2"пошли бы на Украину.Даже если и было принято решение.Вообще был разговор о "Леопардах"ранних вариантов для начала
  2. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 16:48
    +2
    Ну если не сейчас то наверное уже никогда.
  3. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 16:48
    +4
    Не дадут немцы разрешения...иначе все соседи сольют свои Леопарды и накупят Абрамсов...а оно немцам надо такой рынок терять?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:52
      +4
      Ну,если немцы так и дальше будут подстилкой полосатого дядя,то да-профукают потенциальных заказчиков.
    2. Дмитрий444
      Дмитрий444 Сегодня, 16:54
      +5
      А французам рынок подводных лодок не нужен был?
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:11
      0
      Цитата: Fisherman
      Не дадут немцы разрешения...иначе все соседи сольют свои Леопарды и накупят Абрамсов..

      Леопарды уйдут в небытие, как ушли в свое время мамонты.
      Немцам убытки, американцам прибыль. «Кому война, а кому — мать родная». Так гласит народная поговорка. И подразумевает она то, что пока одни погибают, другие зарабатывают на этом огромные деньги и расширяют сферу своего влияния.
    4. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 17:17
      0
      Какой рынок? Сколько лет в США уже не производят танки? Как только немцам дадут гарантии оплаты или заплатят - поставят и поставят на поток. Дорогие они, даже для Европейцев.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 16:58
    +9
    Интересное дело, как же они хотят лишить Германию танков..., а почему бы не попросить поделиться танками США? Или Францию? Или Италию? Ну на крайний случай скинуться и закупить танки у той же Кореи или Японии? Нет, именно надо отобрать их у Германии... Неспроста это, неспроста. Явно штатовские "ушки" начинают торчать.
    Как убрать конкурента? Лишить его дешевых энергоносителей, перетянуть предприятия к себе, сейчас лишить военной мощи, а затем заставить заплатить репарации и все, о Германии на пару десятилетий, а то и на всегда можно забыть
    1. TRex
      TRex Сегодня, 17:04
      +1
      Если Германия и дальше будет сопли жевать - очередной сходняк порешит вопрос об оплате Польше контрибуций за ВМВ...
    2. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 17:08
      +2
      Хороший вопрос, саудитам же поставляли танки, и у немцев то боеготовых не так и много, штук триста не больше, они не могут позволить себе отдать представительное количество.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:13
      +1
      Цитата: svp67
      Нет, именно надо отобрать их у Германии... Неспроста это, неспроста. Явно штатовские "ушки" начинают торчать

      Ох ! И длинные же уши у дяди Сэма !
      Уничтожить немецкое танкостроение, убрать конкурента и пересадить всех на "Абрамсы".
  5. Ирек
    Ирек Сегодня, 17:07
    +1
    Этот турецкий "Леопард ", который курды сожгли в Сирии из РПГ....

    У нас то оружие круче чем у басмачей.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 17:08
      +4
      Цитата: Ирек
      Этот турецкий "Леопард ",

      Простите, но это американский "Абрамс" ((( , но принадлежащий иракской армии.
      Был потерян иракцами 16 апреля 2015 года в бою у н.п. Байджи. Танк был поврежден, брошен экипажем и впоследствии сожжен .
      Если уж хотите показать подбитые и уничтоженные турецкие "Леопарды", то пожалуйста...



  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:18
    -1
    пока нет по танкам но скора договорятся ! а про бмп и ракеты и арту и пво договорились !
  7. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 17:25
    +1
    Самые безрассудно смелые насчет передачи танков те страны НАТО у которых нету танкостроения и собственных танков немного. Танковые голодранцы самые щедрые ведь им и терять особо нечего.
  8. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 17:25
    0
    не смогли достичь единой позиции по вопросу передачи Украине танков немецкого производства Leopard.


    их просто придется поставлять вместе с экипажами из военных НАТО и вот потому пока не договорились.Если польские танкисты готовы гибнуть на Украине то немецкие пока против этого.
  9. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 17:42
    0
    Что за кипиш с танками? Вот взбаламутились за последнюю неделю с ними. До этого никому не были нужны, а тут - раз! - и понадобились. Что там у кого случилось за такой короткий промежуток времени?
  10. танк66
    танк66 Сегодня, 17:44
    +1
    winked а ,может, Олаф, таки мужик.И сейчас , в своем рабочем кабинете исполняет пародию на мима-зелю. в смысле, на ту сценку с пианино-тока без пианины laughing ...напевая : ...der kolbassen , govorish ???!!!!
    .
  11. Политикан
    Политикан Сегодня, 17:48
    0
    Зря Запад пробуждает Русского медведя. Ой будет им "das ist fantastisch"
  12. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 17:53
    0
    Шольца дожмут и Леопарды поставят - пусть и не новейших модификаций, к бабке не ходи - месяц-полтора - к апрельскому наступлению ВСУ