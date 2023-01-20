На линии соприкосновения Запорожского участка фронта стали довольно частыми случаи добровольного перехода на сторону российских военных членов украинской теробороны. Все они были загнаны насильно в ТрО в рамках массовой мобилизации, непрекращающейся на Украине с весны прошлого года.
Сдаются в плен российским военнослужащим как по одиночке, так и целыми группами. Мотив у всех один — люди не хотят получать увечья и тем более расставаться с жизнью ради амбиций нацистской клики Зеленского.
О том, что перебежчиков со стороны линии обороны ВСУ становится все больше, РИА Новости рассказал член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, процесс добровольной сдачи в плен активизировался примерно месяц назад.
Есть случаи по одному, по два, по три, по пять, и даже есть случай больше десяти человек за один раз
— сообщил Рогов, подчеркнув, что только так насильно мобилизованные украинцы смогут сохранить жизни и в последствии вернуться в свои семьи.
Представитель Запорожской администрации сообщил, что российские военные не только удерживают занимаемые позиции в области, но и перешли к активной фазе наступательных действий сразу на нескольких участках фронта. По его данным, ВС РФ успешно продвигаются в сторону города Орехова, вынудив боевиков ВСУ отойти на запасные рубежи обороны.
Украинские войска, ещё недавно готовившиеся к наступлению в Запорожской области, резко изменили тактику и начали возводить сразу несколько линий обороны на контролируемой ими части региона. Кроме того, ВСУ стали готовить столицу области, город Запорожье, к уличным боям. Украинские боевики создают укрепрайоны в пригородах, минируют инфраструктуру, устраивают на заводах военные объекты.
Понимание неизбежности жестких боестолкновений в ближайшее время, скорее всего, и сподвигает все большее количество совершенно неподготовленных и демотивированных украинских теробороновцев переходить линию фронта.