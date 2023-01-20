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Боевики территориальной обороны ВСУ стали чаще сдаваться в российский плен на Запорожском направлении

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Боевики территориальной обороны ВСУ стали чаще сдаваться в российский плен на Запорожском направлении

На линии соприкосновения Запорожского участка фронта стали довольно частыми случаи добровольного перехода на сторону российских военных членов украинской теробороны. Все они были загнаны насильно в ТрО в рамках массовой мобилизации, непрекращающейся на Украине с весны прошлого года.


Сдаются в плен российским военнослужащим как по одиночке, так и целыми группами. Мотив у всех один — люди не хотят получать увечья и тем более расставаться с жизнью ради амбиций нацистской клики Зеленского.

О том, что перебежчиков со стороны линии обороны ВСУ становится все больше, РИА Новости рассказал член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, процесс добровольной сдачи в плен активизировался примерно месяц назад.

Есть случаи по одному, по два, по три, по пять, и даже есть случай больше десяти человек за один раз

— сообщил Рогов, подчеркнув, что только так насильно мобилизованные украинцы смогут сохранить жизни и в последствии вернуться в свои семьи.

Представитель Запорожской администрации сообщил, что российские военные не только удерживают занимаемые позиции в области, но и перешли к активной фазе наступательных действий сразу на нескольких участках фронта. По его данным, ВС РФ успешно продвигаются в сторону города Орехова, вынудив боевиков ВСУ отойти на запасные рубежи обороны.

Украинские войска, ещё недавно готовившиеся к наступлению в Запорожской области, резко изменили тактику и начали возводить сразу несколько линий обороны на контролируемой ими части региона. Кроме того, ВСУ стали готовить столицу области, город Запорожье, к уличным боям. Украинские боевики создают укрепрайоны в пригородах, минируют инфраструктуру, устраивают на заводах военные объекты.

Понимание неизбежности жестких боестолкновений в ближайшее время, скорее всего, и сподвигает все большее количество совершенно неподготовленных и демотивированных украинских теробороновцев переходить линию фронта.
Автор:
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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12 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:11
    0
    Чем небрежнее готовят мобилизованных и чем пренебрежительнее к ним относятся-тем менее стойкие части. Одно время это "конвейер в ад" работал. Нацики и СБУ отлавливали хатаскрайников на улицах и загоняли их через военкоматы в потрёпанные бригады теробороны. Там тарасики звдыхали "а шо я поделаю" и терпеливо сидели в указанных окопах удерживая "опорники" их не кормили. им не привозили пополнений, связи с командирами у них не было, но они исправно стреляли по нашим до последней возможности пока не кончится БК или пока в лицо не начнут тыкать автомат. Тогда конечно руки в гору и "а я шо я ни шо" я вообще второй день на фронте да и то повар-водитель. А потому что куда им деваться? впереди "орки" которых они боятся запуганные националистической пропагандой, позади звери нацики и уголовный кодекс, который грозит дезертирам в лучшем случае штрафным батальоном в виде опять же передовой а в худшем случае могут сгоряча и расстрелять на месте как труса и дезертира по законам военного времени.
    Но все это работает при более менее стационарной обороне. И Когда пропаганда каждый день воеет про перемогу вот вот. А когда ты только с гражданки где у тебя свет отключается и ты видишь почему он пропадает, когда тебя то на один, то на другой участок перекидывают и все больше "назад" не вперед, и когда солдатский телеграф доносит: то вон та бригада "усё" то вон там "побратимов дюже багато намолотило", как-то появляются сомнения и шатания что перемога прям вот вот случится и мыслишки всякие в голову закрадываются...
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 17:18
      -3
      Работает в обе стороны... Почитаешь наши паблики радикальных ультрапатриотичных военкоров - так у наших мобилизованных тоже куча притензий - им же никто не говорил, что в окопах не будет джакузи с подогревом, а все необходимое за свой счет закупать надо будет ... так и живем... crying
    2. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 17:19
      +1
      На Ореховском участке военнослужащие 58 общевойсковой армии ВС РФ штурмуют оборонительный рубеж 128 огшбр ВСУ Малые Щербаки — Степовое. Российским бойцам удалось выбить силы 2 батальона 9 полка спецназа «Гепард» ВСУ и освободить село Лобковое, уничтожив не менее 15 украинских бойцов и взяв под контроль три опорных пункта противника.

      ▪️Восточнее российские бойцы наступают на пригороды Орехова в районе Новоандреевки, Новоданиловки и Малой Токмачки. Взятие под контроль этих населенных пунктов позволит окружить город с юга и юго-востока.

      ❗️Орехов является одним из ключевых транспортных узлов на этом участке, и его освобождение значительно облегчит снабжение российских войск на линии соприкосновения и позволит укрепить позиции перед дальнейшим продвижением к Запорожью.

  2. svp67
    svp67 Сегодня, 17:19
    -2
    Есть случаи по одному, по два, по три, по пять, и даже есть случай больше десяти человек за один раз
    — сообщил Рогов, подчеркнув, что только так насильно мобилизованные украинцы смогут сохранить жизни и в последствии вернуться в свои семьи.

    Вот для чего это? Сейчас в эти подразделения добавят "идейно выдержанных" вояк и все, переходы прекратятся... Уже было такое
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 17:24
      +1
      добавят "идейно выдержанных" вояк
      Идейно выдержанных еще с 2014 года проредили изрядно. Не хватит.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 17:36
        +1
        Цитата: Болторез
        Идейно выдержанных еще с 2014 года проредили изрядно. Не хватит.

        Хватит, там много и не надо. Такой опыт они уже имеют
  3. agoran
    agoran Сегодня, 17:22
    -1
    Очень глупая идея брать в плен, учитесь у "Оркестра" шумеры никому не нужны.
    1. midivan
      midivan Сегодня, 17:34
      +2
      Цитата: agoran
      Очень глупая идея брать в плен, учитесь у "Оркестра" шумеры никому не нужны.

      Можете загуглить- Пригожин посещает на новый год военнопленных.
      1. agoran
        agoran Сегодня, 17:46
        0
        Польские военно пленные там есть? У них спросили чей Данциг?
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 17:37
      0
      Цитата: agoran
      учитесь у "Оркестра" шумеры никому не нужны.

      "Музыканты", если есть возможность, всегда предлагают сдаться добровольно, но делают это один раз... а после "кто не сдался, они не виноваты..."
  4. starley
    starley Сегодня, 17:30
    0
    как-то и когда-то всё это закончится
  5. PVV66
    PVV66 Сегодня, 17:50
    0
    В тероборону пошли идейные ссыкуны. Воевать не хотели, вернее боялись, думали отсидеться в тылу,охраняя склады. Мой родственничек, падла, в теробороне в Запорожье.