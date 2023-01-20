Есть случаи по одному, по два, по три, по пять, и даже есть случай больше десяти человек за один раз

На линии соприкосновения Запорожского участка фронта стали довольно частыми случаи добровольного перехода на сторону российских военных членов украинской теробороны. Все они были загнаны насильно в ТрО в рамках массовой мобилизации, непрекращающейся на Украине с весны прошлого года.Сдаются в плен российским военнослужащим как по одиночке, так и целыми группами. Мотив у всех один — люди не хотят получать увечья и тем более расставаться с жизнью ради амбиций нацистской клики Зеленского.О том, что перебежчиков со стороны линии обороны ВСУ становится все больше, РИА Новости рассказал член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, процесс добровольной сдачи в плен активизировался примерно месяц назад.— сообщил Рогов, подчеркнув, что только так насильно мобилизованные украинцы смогут сохранить жизни и в последствии вернуться в свои семьи.Представитель Запорожской администрации сообщил, что российские военные не только удерживают занимаемые позиции в области, но и перешли к активной фазе наступательных действий сразу на нескольких участках фронта. По его данным, ВС РФ успешно продвигаются в сторону города Орехова, вынудив боевиков ВСУ отойти на запасные рубежи обороны.Украинские войска, ещё недавно готовившиеся к наступлению в Запорожской области, резко изменили тактику и начали возводить сразу несколько линий обороны на контролируемой ими части региона. Кроме того, ВСУ стали готовить столицу области, город Запорожье, к уличным боям. Украинские боевики создают укрепрайоны в пригородах, минируют инфраструктуру, устраивают на заводах военные объекты.Понимание неизбежности жестких боестолкновений в ближайшее время, скорее всего, и сподвигает все большее количество совершенно неподготовленных и демотивированных украинских теробороновцев переходить линию фронта.