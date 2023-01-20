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Президент России снял с должности помощника секретаря Совета безопасности РФ Павлова

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Президент России снял с должности помощника секретаря Совета безопасности РФ Павлова

Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности помощника секретаря Совета безопасности РФ Алексея Павлова. Это следует из опубликованного на официальном портале правовой информации указа главы государства.


Как известно, секретарем Совета безопасности РФ в настоящее время является Николай Патрушев. Алексей Павлов занимал должность помощника секретаря Совбеза с 19 марта 2009 года.

О 51-летнем Павлове известно, что в 1993 году он окончил Академию Министерства безопасности Российской Федерации, проходил службу в органах Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) и Федеральной службы безопасности (ФСБ). Павлов имеет воинское звание генерал-лейтенанта, награжден несколькими высокими государственными наградами.

О причинах увольнения Павлова с должности помощника секретаря Совбеза не сообщается.

Но известно об одном медийном инциденте. Так, осенью 2022 года Павлов опубликовал статью о деятельности сект на территории Украины. В ней он, в частности, в числе сект упомянул и любавичских хасидов, к которым автор отнес украинского олигарха Игоря Коломойского. Эта публикация вызвала негативную реакцию со стороны представителей российской еврейской общины, которые отметили, что большинство работающих в России раввинов являются как раз последователями хасидизма.

В итоге за строки о хасидах извинился лично секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, направивший соответствующее письмо в издание, где была опубликована статья. Он назвал утверждение своего подчиненного «ошибочным».
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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25 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 17:06
    +3
    Не исключено. Реально не исключено. Еврейская диаспора очень могущественна на Украине и думаю, что кто сейчас пытается найти с ней "общий язык".
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 17:17
      +9
      Эта публикация вызвала негативную реакцию со стороны представителей российской еврейской общины, которые отметили, что большинство работающих в России раввинов являются как раз последователями хасидизма.

      Если за это убирать человека с руководящей должности , то мы окажемся без Правительства , а со временем и Президента . Совсем недавно Израильские евреи требовали в жертву Лаврова за то , что он сказал правду и сравнил действия США с нацизмом . Так что , нам Лаврова снимать ? А не лопнет у них что нибудь ?
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 17:38
        +1
        Конечно снимать. Ведь евреи же просят!
        1. Аргон
          Аргон Сегодня, 17:51
          0
          Если так будет продолжаться и эти так сказать евреи будет давить на президента , они накликают на себе новую волну антисемитизма , а им это на вряд-ли нужно...
      2. Million
        Million Сегодня, 17:53
        0
        Увы,миром правят евреи.Не те,которые в Израиле.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:09
    +4
    Как говорил Черчилль, политика-это схватка бульдогов под ковром. Кто-то кого-то грызет, че-то там происходит, аж клочья шерсти летят-но что-непонятно...
  3. Buyan
    Buyan Сегодня, 17:10
    +5
    Бей своих, чтобы чужие боялись... хотя кто здесь свой/чужой, большой вопрос wassat
  4. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 17:14
    +1
    Блин, вот точно - каждый видит что хочет увидеть wassat Я прочитал заголовок стати - и даже не дочитал - в мозгах "Медведев" почему показалось ))) Захожу внутрь статьи - обмнанка зрения, "панимаешь" laughing
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:46
      0
      Цитата: Корона без вируса
      Я прочитал заголовок стати - и даже не дочитал - в мозгах "Медведев" почему показалось )))

      Тоже так померещилось. yes
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:20
    +4
    Так это секта или не секта? Кто- нибудь ответит?
    1. Nik Login
      Nik Login Сегодня, 17:39
      +1
      Секта, но у иудеев отношение к сектам немного не то, что у христиан. Более опяльное.
      1. Nik Login
        Nik Login Сегодня, 17:40
        0
        ЛОЯЛЬНОЕ, естественно. Опечаточка случилась)))
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:39
      +1
      Любая группа, которая не в группе - секта с точки зрения этой группы! Любая! drinks
    3. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 17:40
      0
      Да тут на ВО один израильский еврей объяснял что хасиды это мол такие весёлые евреи, любители поплясать и побухать. Короче кружок песни и пляски ))laughing
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 17:53
        0
        Ну прям ДАМовская тема. Наверное и под 'американ бой' танцевать любят?! laughing
    4. lubesky
      lubesky Сегодня, 17:41
      +1
      Цитата: Андрей Москвин
      Так это секта или не секта? Кто- нибудь ответит?

      Для начала нужно разобраться со значением слово "секта". С точки зрения традиционных конфессий любое отклонение от конкретного символа веры или иная его трактовка - секта. С точки зрения более широкого понимания значения не всякая секта - деструктивна. В конце концов протестантизм - секта, христианство с точки зрения иудаизма - в целом секта. В России с подачи РПЦ любая секта априори придаётся негативный окрас и значение.

      Пример: для любой действующей власти, оппозиция - секта, деструктивное движение, совсем не обязательно таковым являющееся
    5. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 17:43
      0
      Цитата: Андрей Москвин
      Так это секта или не секта? Кто- нибудь ответит?

      естественно секта, но правильная laughing
      1. lubesky
        lubesky Сегодня, 17:51
        0
        Цитата: rotkiv04
        но правильная

        Состоящая из правильных пацанов wassat
  6. литий17
    литий17 Сегодня, 17:22
    +6
    Что то мне не нравится вот такие требования со стороны евреев о необходимости извинений! Куда ни кинь везде евреи, в Украине проводят геноцид славян, у нас проводят геноцид власти..., вся тусовка смылась за границу с почетом, чубайсята с друзьями там же! И у каждого по сути израильская крыша! Уже от Лаврова требуют извинений, следующий кто? Неужели ОН?! Не удивлюсь, скажи мне кто твой друг.... , пускай он даже Герой Труда РФ!
  7. мерцание
    мерцание Сегодня, 17:23
    +2
    О причинах увольнения Павлова с должности помощника секретаря Совбеза не сообщается.
    Но кто то все же домыслил
    Так, осенью 2022 года Павлов опубликовал статью о деятельности сект на территории Украины. В ней он, в частности, в числе сект упомянул и любавичских хасидов, к которым автор отнес украинского олигарха Игоря Коломойского. Эта публикация вызвала негативную реакцию со стороны представителей российской еврейской общины, которые отметили, что большинство работающих в России раввинов являются как раз последователями хасидизма.

    Где связь то?
  8. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 17:26
    +3
    Интрига what Короче отстранение есть, а явных причин, кроме предположений, нет.
    Если бы уволили со службы, то это можно расценить как наличие "косяка", а если вдруг пойдёт на другую должность, да ещё и с повышением, то стало быть и еврейская тема притянута за пейсы в виду отсутствия информации.
  9. parusnik
    parusnik Сегодня, 17:26
    +2
    Президент России снял с должности помощника секретаря Совета безопасности РФ Павлова
    Перевели на другую работу..
  10. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 17:30
    +2
    На основы Перестройки замахнулся.
    Движение Хабад-Любавич было основано в 1775 году в Литве.
  11. Комментарий был удален.
  12. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 17:42
    +2
    То есть Коломойского и Зеленского трогать нельзя. Но это и там понятно. По ним не нанесено ни одного удара. А если ещё посмотреть поближе на Рому Абрамовича, то вырисовывается достаточно элементарно простая конфигурация.
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 17:49
      0
      Руки прочь от наше Ромки!!! am laughing
      Он Вам не Ромка - он Спецпредставитель Президента РФ good tongue На святое - не посягать!!! wink