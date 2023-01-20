Президент России снял с должности помощника секретаря Совета безопасности РФ Павлова

Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности помощника секретаря Совета безопасности РФ Алексея Павлова. Это следует из опубликованного на официальном портале правовой информации указа главы государства.
Как известно, секретарем Совета безопасности РФ в настоящее время является Николай Патрушев. Алексей Павлов занимал должность помощника секретаря Совбеза с 19 марта 2009 года.
О 51-летнем Павлове известно, что в 1993 году он окончил Академию Министерства безопасности Российской Федерации, проходил службу в органах Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) и Федеральной службы безопасности (ФСБ). Павлов имеет воинское звание генерал-лейтенанта, награжден несколькими высокими государственными наградами.
О причинах увольнения Павлова с должности помощника секретаря Совбеза не сообщается.
Но известно об одном медийном инциденте. Так, осенью 2022 года Павлов опубликовал статью о деятельности сект на территории Украины. В ней он, в частности, в числе сект упомянул и любавичских хасидов, к которым автор отнес украинского олигарха Игоря Коломойского. Эта публикация вызвала негативную реакцию со стороны представителей российской еврейской общины, которые отметили, что большинство работающих в России раввинов являются как раз последователями хасидизма.
В итоге за строки о хасидах извинился лично секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, направивший соответствующее письмо в издание, где была опубликована статья. Он назвал утверждение своего подчиненного «ошибочным».