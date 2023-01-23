Шведские БМП Strf 90 для Украины

Швеция анонсировала новый пакет военно-технической помощи Украине. На этот раз ей предлагается передать некоторое количество бронетехники. В частности, запланирована отправка полусотни боевых машин пехоты Strf 90 из наличия шведских строевых частей. Предполагается, что такая техника поможет киевскому режиму восполнить потери и улучшить боеспособность, но такое развитие событий вызывает сомнения.
Процессы поддержки
Несмотря на декларируемый нейтралитет и внеблоковый статус, уже в конце февраля 2022 г. Швеция объявила о намерении помогать Украине поставками военного имущества. В течение нескольких следующих месяцев были сформированы несколько пакетов помощи, в которые вошли пехотные вооружение, экипировка и т.д.
К осени в Швеции начали обсуждать вопрос поставки техники, в т.ч. боевых бронированных машин. Так, в конце октября шведская пресса сообщала, что министерство обороны представило правительству закрытый доклад об имеющемся парке армейской техники. Ведомство изучило свои запасы и определило, какие машины и в каком количестве могут быть переданы Украине без ущерба для собственной боеспособности. В частности, рассматривалась возможность отправки самоходных гаубиц Archer.
Вероятно, этот доклад учитывался при составлении дальнейших планов, оглашенных только в последние недели. Так, в начале января шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрем заявил о необходимости отправки Украине бронетехники, а также выразил готовность Стокгольма оказать подобную помощь. В частности, в этом контексте он упомянул возможность передачи гаубиц «Арчер».
Наконец, 19 января министерство обороны официально анонсировало очередной пакет помощи. В него включат неназванное число САУ Archer, 50 БМП Strf 90 и ряд других изделий разных типов. Общая стоимость предоставляемого имущества – ок. 390 млн евро. Это будет самый крупный пакет помощи от Швеции за все время.
Сроки начала поставок шведской бронетехники не названы. Ее собираются взять из строевых частей собственной армии, что, в теории, позволяет осуществить отгрузку в течение нескольких следующих недель. В то же время, для БМП требуются экипажи, обучение которых требует времени. Как скоро удастся решить эти вопросы, и киевский режим сможет получить шведские бронемашины, пока не ясно.
На унифицированной платформе
Ровно 40 лет назад, в 1983 г., сухопутные войска Швеции заказали разработку перспективной боевой машины пехоты с улучшенными характеристиками. В 1985 г. компании Hägglunds (ныне является шведским отделением международной BAE Systems) и Bofors представили готовый проект под обозначением Stridsfordon 90 («Боевая машина 90-х годов»). В дальнейшем появился экспортный индекс CV 90 (Combat Vehicle).
Во второй половине восьмидесятых было изготовлено несколько опытных образцов на унифицированном шасси и с разным вооружением или оснащением. В начале девяностых испытания основных модификаций Strf 90 успешно завершились, и техника получила рекомендацию к принятию на вооружение. Эксплуатация новых БМП и других бронемашин официально началась в 1993 г. – 30 лет назад.
Для своих нужд Швеция производила целый ряд бронемашин семейства Strf 90. Основную массу такой продукции составили БМП типа Strf 9040 в модификациях A/B/C. Еще один вариант БМП с другим вооружением не продвинулся дальше испытаний и не поступил на вооружение. На том же шасси серийно строились зенитная самоходная установка, самоходный миномет, командно-штабная машина, подвижный пункт артиллерийской разведки, ремонтно-эвакуационная машина и т.д.
Еще несколько машин и модификаций разработали специально для экспорта и с учетом требований международного рынка. Самыми массовыми стали БМП CV 9030 и CV 9035, а также их модернизированные версии с теми или иными отличиями. Также выпускаются самоходные минометы, инженерные машины и т.д.
По известным данным, с начала девяностых годов Hägglunds и BAE Systems построили порядка 1200 бронемашин семейства Strf 90 / CV 90 всех модификаций, и производство продолжается. Выполняется сразу несколько экспортных контрактов. Основным заказчиком серийной техники в прошлом и настоящем является Швеция. На данный момент в ее сухопутных войсках имеется ок. 550 БМП.
Согласно последним новостям, шведская армия передаст киевскому режиму 50 имеющихся у нее БМП Strf 9040. Это 9% от наличного парка. Такие объемы помощи оставят без техники сразу несколько шведских подразделений, но в то же время не окажут существенного влияния на оснащенность сухопутных войск в целом.
После отгрузки анонсированных 50 БМП у Швеции останется еще 500 таких машин. Будут ли вновь сокращать свой парк ради помощи киевскому режиму, неизвестно. Официальный Стокгольм хочет поддержать Украину, но при этом намерен укреплять и свою собственную оборону. Как такие планы повлияют на парк бронетехники, покажет время.
Технические вопросы
Stridsfordon 90 представляет собой гусеничную БМП традиционного облика с обычными для такой техники функциями. Бронемашина с боевой массой, в зависимости от модификации, от 23 до 35 т способна перевозить 8 бойцов под защитой брони, десантировать их и поддерживать пушечно-пулеметным огнем.
Корпус и башня БМП – сварные, с разнесенной стальной броней. Обеспечивается круговая защита от 14,5-мм пуль. Лобовая броня выдерживает малокалиберные снаряды. Предусмотрена установка дополнительных модулей бронирования, и в этом случае лобовая проекция выдерживает 30-мм снаряды. Также возможно усиление противоминной защиты.
БМП ранних модификаций оснащались дизельным двигателем Scania DSI14 мощностью 550 л.с. При последующих модернизациях внедрялись более мощные силовые установки. Гусеничная ходовая часть имеет торсионную подвеску. На шоссе БМП развивает скорость до 70 км/ч. Из-за большой массы водные преграды пересекаются только по бродам.
Основным вооружением шведских машин Strf 9040 является 40-мм автоматическая пушка Bofors L/70. Орудие снабжено магазином на 24 снаряда, пополняемым вручную из укладок. При этом БМП несет современную систему управления огнем с дневными и ночными каналами прицелов и высокой точностью расчета данных для стрельбы. В поздних модификациях внедрили приборы для программирования взрывателей перспективных снарядов.
Дополнительное вооружение состоит из спаренного с пушкой 7,62-мм пулемета Ksp m/39 и шести 76-мм дымовых гранатометов.
Во всех модификациях БМП Strf 90 управляется экипажем из трех человек. Водитель находится в носовой части корпуса, а наводчик и командир работают в башне. Кормовое десантное отделение корпуса вмещает 8 чел. Посадка и высадка осуществляются через кормовую дверь. Десант не имеет возможности вести огонь из машины.
Боевой потенциал
Шведская БМП Strf 90 поступила на вооружение 30 лет назад, и ее нельзя назвать новой. Однако ряд последовательных модернизаций позволил сохранить характеристики на требуемом уровне, и машина до сих пор остается вполне современной. Так, высокие характеристики и соответствие актуальным требованиям подтверждаются успехом Strf 90 / CV 90 на международном рынке.
К преимуществам такой БМП следует отнести высокий уровень защиты, обеспеченный собственным и навесным бронированием, орудие увеличенного калибра с эффективной СУО и т.д. Возможности и потенциал этой машины неоднократно демонстрировались как на учениях, так и в ходе реальных военных операций с участием шведской и других армий.
При всем этом, Strf 90 имеет и слабые места. Так, при полном наборе бронирования растет масса и нагрузка на поверхность, что в ряде ситуаций ограничивает подвижность. Навесная броня повышает стойкость к малокалиберной артиллерии, однако, насколько известно, не дает защиты от противотанковых вооружений. Схожим образом обстоит дело и с противоминной защитой – тяжелые боеприпасы способны, как минимум, лишить БМП подвижности, что приводит к дополнительным рискам.
40-мм орудие «Бофорс» за счет своего калибра показывает повышенные характеристики, но имеет известные недостатки. Основные связаны со специфической системой боепитания. Магазин на 24 выстрела серьезно ограничивает практическую скорострельность, а необходимость его пополнения вручную отвлекает экипаж от других задач.
Следует напомнить, что пушка использует унитарные 40-мм выстрелы, отсутствующие на вооружении украинских формирований. Швеции и Украине предстоит наладить поставки таких боеприпасов. При этом очередной тип выстрела на вооружении дополнительно усложнит логистику и снабжение частей. Наконец, пушка отличается большим возрастом, что тоже может создавать проблемы.
Получив шведские БМП, Украина столкнется со всеми этими проблемами. Кроме того, следует ожидать целый ряд других затруднений и рисков. В первую очередь, украинским формированиям будет мешать нехватка необходимого опыта. Краткие курсы не обеспечат полноценную подготовку экипажей, и они не смогут использовать потенциал техники в полной мере.
Отсутствие опыта и активное воздействие со стороны российской армии закономерно приведут к потерям. При этом каждая подбитая БМП будет негативно влиять на общее состояние немногочисленного парка такой техники. Несмотря на все дополнительные средства защиты, Strf 90 может поражаться переносными ПТРК, огнем танков и артиллерии, авиационными средствами и т.д.
Впрочем, следует учитывать, что по уровню защиты и огневой мощи Strf 90 превосходит другие образцы, имеющиеся на вооружении украинских формирований. Борьба с такими целями будет более сложной, и для получения желаемых результатов придется прилагать больше усилий. Но принципиальной проблемой борьба с шведскими БМП не является.
Предсказуемые последствия
В безуспешных попытках помочь киевскому режиму иностранные государства дошли до поставок вполне современной бронетехники с достаточно высокими тактико-техническими характеристиками. Так, после нескольких месяцев раздумий шведское правительство решило предоставить Украине свои БМП Strf 9040 и другие бронемашины.
Как скоро иностранные БМП, шведские и из других стран, попадут в зону боевых действий, неясно. Но уже понятно, что они станут одной из приоритетных целей для ударов с применением различных средств. Соответственно, за пополнением парка техники последуют новые потери, которые вновь потребуется восполнить. И на этот раз для решения такой задачи иностранным партнерам придется сокращать собственные парки современных машин.