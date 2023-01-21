Армия США активно развивает систему военно-технического обслуживания, чтобы избежать нештатных ситуаций в будущем

У нас был случай, когда хвостовой винт вертолёта UH-60 Black Hawk испытывал нетипичные для него механические колебания. Лишь благодаря своевременному проведению технического обслуживания мы выяснили, что проблема заключалась в переключении коробки передач. Для этого пришлось произвести его осмотр в разобранном виде, иначе за считанные часы мог бы произойти катастрофический отказ оборудования, в результате чего мы бы потеряли наш летательный аппарат.

Счётная Палата США поддерживает идею активного развития системы военно-технического обслуживания американской армией, заключающуюся в проведении работ по восстановлению и ремонту военной техники. Все эти меры позволят не только избежать нештатных ситуаций в будущем, но и здорово сэкономить денежные средства.Как добавили в федеральном агентстве страны, Пентагон начал внедрять этот подход ещё 20 лет назад, однако, заметные подвижки в этом направлении наблюдаются только сейчас.Армия США впервые применила новую систему технического обслуживания на своих ударных вертолётах AH-64 ещё в 2005-м году. Уже к 2012-му году та же работа проводилась и с многоцелевыми вертолётами UH-60 Black Hawk, а в начале прошлого года технические возможности тяжёлых военно-транспортных вертолётов Boeing CH-47 Chinook были увеличены на 65%.Командир авиационного и ракетного командования сухопутных войск, генерал-майор Томас О’Коннор рассказал о том, что благодаря своевременному применению данного подхода удаётся как сэкономить финансовые средства, так и повысить безопасность военной техники. По утверждению О’Коннора, если раньше было гораздо сложнее выявить преждевременные неисправности, которые впоследствии могли привести к аварийным происшествиям с человеческими жертвами, то на сегодняшний день поломку выявляют до того, как возникнут трудности на борту вертолёта.Вот, что говорит по этому поводу генерал-майор:Также рассказал военный и об основном техническом обслуживании Boeing CH-47: в первый раз его применили после 200 часов налёта, а второй раз понадобилось вмешаться в ситуацию после того как он налетал ещё 400 часов.Согласно сведениям, предоставленным Счётной палатой, подразделение армейской авиации сумело, таким образом, сберечь 24 млн долларов при работе с CH-47.В завершении отметим, что в планы Армии США входит также использование трёхмерного цифрового изображения, с целью принятия всех необходимых мер для осуществления надлежащего техобслуживания, где будет задействован и искусственный интеллект.