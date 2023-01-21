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Армия США активно развивает систему военно-технического обслуживания, чтобы избежать нештатных ситуаций в будущем

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Армия США активно развивает систему военно-технического обслуживания, чтобы избежать нештатных ситуаций в будущем

Счётная Палата США поддерживает идею активного развития системы военно-технического обслуживания американской армией, заключающуюся в проведении работ по восстановлению и ремонту военной техники. Все эти меры позволят не только избежать нештатных ситуаций в будущем, но и здорово сэкономить денежные средства.


Как добавили в федеральном агентстве страны, Пентагон начал внедрять этот подход ещё 20 лет назад, однако, заметные подвижки в этом направлении наблюдаются только сейчас.

Армия США впервые применила новую систему технического обслуживания на своих ударных вертолётах AH-64 ещё в 2005-м году. Уже к 2012-му году та же работа проводилась и с многоцелевыми вертолётами UH-60 Black Hawk, а в начале прошлого года технические возможности тяжёлых военно-транспортных вертолётов Boeing CH-47 Chinook были увеличены на 65%.

Командир авиационного и ракетного командования сухопутных войск, генерал-майор Томас О’Коннор рассказал о том, что благодаря своевременному применению данного подхода удаётся как сэкономить финансовые средства, так и повысить безопасность военной техники. По утверждению О’Коннора, если раньше было гораздо сложнее выявить преждевременные неисправности, которые впоследствии могли привести к аварийным происшествиям с человеческими жертвами, то на сегодняшний день поломку выявляют до того, как возникнут трудности на борту вертолёта.

Вот, что говорит по этому поводу генерал-майор:

У нас был случай, когда хвостовой винт вертолёта UH-60 Black Hawk испытывал нетипичные для него механические колебания. Лишь благодаря своевременному проведению технического обслуживания мы выяснили, что проблема заключалась в переключении коробки передач. Для этого пришлось произвести его осмотр в разобранном виде, иначе за считанные часы мог бы произойти катастрофический отказ оборудования, в результате чего мы бы потеряли наш летательный аппарат.

Также рассказал военный и об основном техническом обслуживании Boeing CH-47: в первый раз его применили после 200 часов налёта, а второй раз понадобилось вмешаться в ситуацию после того как он налетал ещё 400 часов.

Согласно сведениям, предоставленным Счётной палатой, подразделение армейской авиации сумело, таким образом, сберечь 24 млн долларов при работе с CH-47.

В завершении отметим, что в планы Армии США входит также использование трёхмерного цифрового изображения, с целью принятия всех необходимых мер для осуществления надлежащего техобслуживания, где будет задействован и искусственный интеллект.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.defense.gov/
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4 комментария
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  1. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:21
    -1
    Я до усёру рад за армию США, но читая такие статьи я очень хочу видеть сравнение, начинающееся со слов - а в это время в России... Желательно, чтобы было что-то сравнимое с описываемым в статье.
    1. Hagen
      Hagen Сегодня, 09:43
      +1
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      а в это время в России

      Вообще, тема ТО технических средств достаточно интересная. У нас система ТО построена от норм пробега или израсходованного моторесурса. Что порой приводит к избыточным затратам на ТО, т.к ориентируется на усредненные цифры без учета индивидуальных особенностей эксплуатации. На Западе получила распространение "система ТО по фактическому техническому состоянию". Эту систему можно применять в том случае, если техническое средство обеспечено массой датчиков, отслеживающих в режиме реального времени состояние узлов, агрегатов и даже отдельных деталей, и предупреждающих о подходе к критическому их состоянию. Этот вопрос и у нас тоже обсуждается, порой есть попытки его внедрения. Но статья не коснулась этой проблематики. Поэтому вопрос, чем достигается экономия при ТО в данном случае, остался без попытки освещения. Как летчики определили "нетипичные для него (винта) механические колебания" - прибором или пятой точкой, не сказано. А это в данном случае критически важно для смысла статьи. Увы, автор не проник в суть освещаемого вопроса. Схалтурил... winked
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:42
    +1
    А куда же без техобслуживания (ТО) как авиационной, так и бронетанковой техники? Вовремя не провел ТО или провел некачественно жди проблем с техникой. Странно, а что в американской армии не установлены временные и технические регламенты ТО боевой техники?
  3. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 10:38
    0
    технические возможности тяжёлых военно-транспортных вертолётов Boeing CH-47 Chinook были увеличены на 65%.
    А конкретнее - это что, трузоподъёмность этой телефонной трубки увеличили вдруг на 65% когда выгребли весь мусор, скопившийся внутри за 50 лет эксплуатации?