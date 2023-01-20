Западные пушки слишком дороги или недостаточно испытаны: в чешской прессе заявили об отсутствии адекватных средств артиллерийской поддержки пехоты

Конфликт на Украине продемонстрировал необходимость оснащения войск не только самоходными орудиями, ставшими во многом средствами прорыва и удара по тылам противника, но и средствами огневой поддержки пехоты.
155-мм САУ имеют слишком большой вес и высокую стоимость, и применять их на всех уровнях и для всех целей нецелесообразно. Современным армиям требуются более лёгкие и мобильные артиллерийские системы
- отмечается в издании CZDefence.
Со слов автора, для поддержки пехоты российские войска применяют 122-мм орудия Д-30 и САУ 2С1 «Гвоздика», «отличающиеся малой дальнобойностью и небольшими габаритами».
Западные страны используют в этой роли тяжёлые 120-мм минометы, в основном самоходные. Но даже эти современные системы не совсем подходят для оказания огневой поддержки, в основном из-за их относительно небольшой дальности действия, которая составляет около 10 км
- заявляется в чешской прессе.
При этом иногда для поддержки пехоты применяются 105-мм лёгкие орудия, например, английская пушка L-118 или французская гаубица LG-1. Однако слабым местом этих изделий является небольшая дальность стрельбы и недостаточная поражающая способность.
Как полагает автор, решением могла бы стать разработка пушки совершенно нового калибра, например, 120 мм, тем более, что танки оснащаются орудиями аналогичного калибра. Однако он сомневается, что западные страны пойдут этим путём.
САУ Brutus
В этой связи остаётся выбирать только между двумя 155-мм системами. Американские буксируемые орудия М777 имеют сравнительно небольшой вес, но они отличаются высокой стоимостью из-за широкого применения титана для облегчения конструкции. Вторая пушка, которая может подойти для огневой поддержки пехоты, – новая разработанная в США лёгкая САУ Brutus. Её главным преимуществом является малый вес. С другой стороны, пушка обладает «противоположным» откатом [при выстреле вначале приходят в движение ствол и казённая часть, забирая основную часть ударного импульса] и представляет собой ещё слишком инновационную и недостаточно испытанную систему. В итоге на Западе фактически отсутствуют адекватные средства артиллерийской поддержки пехоты, как считают в чешской прессе.