Западные пушки слишком дороги или недостаточно испытаны: в чешской прессе заявили об отсутствии адекватных средств артиллерийской поддержки пехоты

155-мм САУ имеют слишком большой вес и высокую стоимость, и применять их на всех уровнях и для всех целей нецелесообразно. Современным армиям требуются более лёгкие и мобильные артиллерийские системы

Западные страны используют в этой роли тяжёлые 120-мм минометы, в основном самоходные. Но даже эти современные системы не совсем подходят для оказания огневой поддержки, в основном из-за их относительно небольшой дальности действия, которая составляет около 10 км

САУ Brutus