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В Госдуме РФ начали работу над сохранением пенсий мобилизованным военным пенсионерам

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В Госдуме РФ начали работу над сохранением пенсий мобилизованным военным пенсионерам

Вопрос сохранения за военными пенсионерами, которые были по частичной мобилизации призваны в ряды Вооруженных сил Российской Федерации и направлены для участия в специальной военной операции, будет прорабатываться координационной группой Государственной думы РФ по вопросам СВО. Об этом сообщила пресс-служба политической партии «Единая Россия», составляющей парламентское большинство в ГД РФ.


Главная задача – добиться сохранения пенсий, поскольку сейчас их выплата приостановлена. Согласно действующему законодательству, если военный пенсионер решает вернуться на военную службу, то он перестает получать пенсию и начинает получать денежное довольствие военнослужащего. Однако в случае с частичной мобилизацией пенсионеров вооруженных сил для участия в СВО мы имеем совершенно иную ситуацию.

Мобилизованные военные пенсионеры принимали решение о возвращении на службу не самостоятельно, но в то же время, достойно отправились снова выполнять свой долг перед Родиной, будучи квалифицированными военными специалистами. К тому же, они своей службой заслужили военные пенсии и особое к себе отношение, считают депутаты Госдумы.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрия Вяткина, в Министерстве обороны РФ инициативу депутатов поддерживают, а в бюджете страны средства на выплаты есть.

Еще одно предложение рабочей группы – обеспечить всех ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших военнослужащих правом на получение бесплатной юридической помощи.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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4 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:33
    -1
    Надо сохранить выплаты. Что экономить-то на участниках? Вообще пусть естественные монополисты отчитаются как у них с нецелевыми тратами? сколько на футбольные клубы тратят? на новогодние календарики? на представительские расходы? Не хочет ли "Газпром" именной полк содержать вместо "зенита"? А "Роснефть"? а "Роскосмос"? Или Алросса? (хотя у тех вроде уже подлодка на содержании не помню навскидку) Ну все равно не слышно что-то про именные батальоны, полки, дивизии. Ну или подшефные если по старому...Вот пусть у каждой госкорпорации и крупного АО будет по "именной" части полностью одетой-обутой и с дополнительными мотивирующими выплатами. Тогда и народ веселее в добровольцы записываться станет. Не все за счет волонтеров же оснащать и укомплектовывать-то!
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 17:35
    +1
    Главная задача – добиться сохранения пенсий, поскольку сейчас их выплата приостановлена.

    Да фигня какая то... Да, они находились в ЗАПАСЕ и сейчас возвращены в строй, тут то все согласно норм закона, так как оклады и выплаты значительно выше пенсий, но вот вопрос, а дальше они за что будут пенсию получать, по старым начетам или им её вновь будут пересчитывать? А если он был назначен на нижестоящую должность? Это потери в пенсии... Ой сколько ж вопросов, которые ни кто не додумался решить заранее...
  3. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 17:37
    0
    Сначала они спёрли пенсии у стариков, затем перевели деньги на Запад, Запад на это бабло производит и поставляет тяжёлое вооружение на Украину для убийства наших солдат и офицеров. А теперь они изображают заботу о военных пенсионерах которые в данный момент находятся под огнем этого западного вооружения(смотри выше).
  4. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 17:41
    -2
    Что за бред
    Мой комментарий глупый и тупой