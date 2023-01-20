В Госдуме РФ начали работу над сохранением пенсий мобилизованным военным пенсионерам

Вопрос сохранения за военными пенсионерами, которые были по частичной мобилизации призваны в ряды Вооруженных сил Российской Федерации и направлены для участия в специальной военной операции, будет прорабатываться координационной группой Государственной думы РФ по вопросам СВО. Об этом сообщила пресс-служба политической партии «Единая Россия», составляющей парламентское большинство в ГД РФ.
Главная задача – добиться сохранения пенсий, поскольку сейчас их выплата приостановлена. Согласно действующему законодательству, если военный пенсионер решает вернуться на военную службу, то он перестает получать пенсию и начинает получать денежное довольствие военнослужащего. Однако в случае с частичной мобилизацией пенсионеров вооруженных сил для участия в СВО мы имеем совершенно иную ситуацию.
Мобилизованные военные пенсионеры принимали решение о возвращении на службу не самостоятельно, но в то же время, достойно отправились снова выполнять свой долг перед Родиной, будучи квалифицированными военными специалистами. К тому же, они своей службой заслужили военные пенсии и особое к себе отношение, считают депутаты Госдумы.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрия Вяткина, в Министерстве обороны РФ инициативу депутатов поддерживают, а в бюджете страны средства на выплаты есть.
Еще одно предложение рабочей группы – обеспечить всех ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших военнослужащих правом на получение бесплатной юридической помощи.