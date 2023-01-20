Заместитель генсека НАТО собрался приехать в Молдавию для поддержки курса страны

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил о своем намерении посетить Молдавию, поскольку эта страна в настоящее время является партнером военного блока, а также поддерживает тесные связи с Евросоюзом.Как отметил Джоанэ в интервью телеканалу Digi 24, Молдавия в настоящее время испытывает сильное давление и нуждается в поддержке со стороны как НАТО, так и Евросоюза. Замгенсека НАТО также заявил, что вышеназванные международные организации могут предложить Молдавии "много интересного".Он также напомнил о недавних заявлениях молдавского президента Майи Санду о том, что ее страна испытывает острую потребность в системах ПВО, и подчеркнул, что в НАТО и ЕС готовы оказать поддержку официальному Кишиневу.По словам замгенсека НАТО, Молдавия обладает реальными шансами "вырваться из этой непростой географии и отправиться вместе с нами в цивилизованную Европу".Согласно действующей в Молдавии конституции, страна придерживается нейтрального статуса, однако начиная с 1994 года республика активно сотрудничает с военным блоком НАТО в рамках принятого индивидуального плана по партнерству.Однако, исходя из результатов проводимых в разное время социологических исследований, подавляющая часть граждан Молдавии настроены негативно в отношении гипотетического вступления страны в НАТО.Кроме того, несмотря на объявленный Санду внешнеполитический курс молдавской политики, по оценкам главы молдавского МИД, полноценное вступление страны в Евросоюз может занять как минимум 10-20 лет.