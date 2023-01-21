ВМС США и Австралии провели совместные учения по обращению с вооружением на подводной лодке USS Mississippi

Австралия — один из наших величайших союзников, и сегодня у нас была прекрасная возможность работать вместе и учиться друг у друга. Успешное проведение сложных двусторонних учений, подобных этому, демонстрирует уровень, на котором база австралийских ВВС Stirling может поддерживать логистику подводных лодок США, и укрепляет наши интегрированные средства сдерживания

Подводная лодка класса «Вирджиния» USS Mississippi (SSN 782) завершила учебный поход, в рамках которого привлекались и моряки военно-морского флота Австралии (RAN).Эти манёвры были проведены, чтобы продемонстрировать расширенное морское сотрудничество и расширенные же возможности логистики и поддержки подводных лодок в Австралии. Моряки Mississippi работали вместе с персоналом подводных сил RAN, чтобы безопасно и эффективно заниматься эксплуатацией субмарины американского производства.Связано это с тем, что Австралия, как известно, под нажимом США передумав покупать законтрактованные субмарины у Франции, решила потратить миллиарды на контракты с американской стороной.— сказал командир субмарины Mississippi Эдвард Бэрри.В течение недели ВМС США предоставляли услуги профильных экспертов из Восточноазиатского подразделения ВМС на Гуаме. Сюда вошли: командующий подводными силами Тихоокеанского флота США, командир 1-й эскадрильи подводных лодок и подразделение Центра подводных боевых действий ВМС - чтобы обеспечить руководство и надзор за совместными действиями.Австралийские моряки обучались обращаться с вооружениями американской субмарины. И это был первый случай, когда подводная лодка класса «Вирджиния» проводила учения по обращению с оружием такого масштаба, в которых ведущая роль была отдана австралийским морякам. В апреле 2022 года аналогичные учения провела подводная лодка типа «Лос-Анджелес» USS Springfield (SSN 761).«Mississippi» — одна из подводных лодок класса «Вирджиния», базирующихся в Перл-Харборе. Она может нести торпеды и ракеты «Томагавк». Обращению именно с этим оружием и обучались австралийские моряки.