Премьер-министр ЦАР собрался попросить Россию увеличить количество военных инструкторов в стране

Власти Центральноафриканской республики (ЦАР) рассматривают возможность увеличения количества военных инструкторов из России, которые бы занимались подготовкой военнослужащих национальной армии. Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа собирается обратиться с такой просьбой к России.
По утверждению Молуа, правительство ЦАР противостоит терроризирующим страну вооруженным группировкам. Поэтому армия республики нуждается в качественной подготовке, обеспечить которую могут российские военные инструкторы.
Я собираюсь попросить, чтобы данное сотрудничество в сфере обороны было усилено, я, разумеется, обсужу... в какой сфере и как мы должны продолжать это сотрудничество, чтобы оно действительно стало образцовым
- цитирует Молуа РИА Новости.
Как отметил глава центральноафриканского правительства, об увеличении присутствия российских инструкторов его просят и жители страны. Сейчас ситуация в сфере безопасности в республике значительно улучшилась, отметил премьер-министр, вероятно, сравнивая с теми временами, когда специалисты из России не работали в ЦАР.
Ранее российские СМИ называли, ссылаясь на посла РФ в ЦАР, численность присутствующих в стране российских инструкторов в 1135 человек. Эти специалисты занимаются подготовкой личного состава вооруженных сил страны и правоохранительных органов. В ЦАР планировали нарастить количество инструкторов из России на три тысячи человек, то есть до 4135 специалистов.
Напомним, что в Центральноафриканской республике активно работают специалисты ЧВК «Вагнер». Именно они тренируют подразделения Республиканской гвардии ЦАР, которые затем сражаются с террористическими группировками. У Запада, и, в первую очередь, у Франции как бывшей метрополии ЦАР, активность российских инструкторов в стране вызывает большую неприязнь. В Париже считают, что Россия фактически вытеснила Францию из бывшей колонии, а ведь ЦАР - страна, богатая природными ресурсами и полезными ископаемыми, на которые у французских компаний были свои виды.