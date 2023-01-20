Премьер-министр ЦАР собрался попросить Россию увеличить количество военных инструкторов в стране

Я собираюсь попросить, чтобы данное сотрудничество в сфере обороны было усилено, я, разумеется, обсужу... в какой сфере и как мы должны продолжать это сотрудничество, чтобы оно действительно стало образцовым

Власти Центральноафриканской республики (ЦАР) рассматривают возможность увеличения количества военных инструкторов из России, которые бы занимались подготовкой военнослужащих национальной армии. Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа собирается обратиться с такой просьбой к России.По утверждению Молуа, правительство ЦАР противостоит терроризирующим страну вооруженным группировкам. Поэтому армия республики нуждается в качественной подготовке, обеспечить которую могут российские военные инструкторы. цитирует Молуа РИА Новости Как отметил глава центральноафриканского правительства, об увеличении присутствия российских инструкторов его просят и жители страны. Сейчас ситуация в сфере безопасности в республике значительно улучшилась, отметил премьер-министр, вероятно, сравнивая с теми временами, когда специалисты из России не работали в ЦАР.Ранее российские СМИ называли, ссылаясь на посла РФ в ЦАР, численность присутствующих в стране российских инструкторов в 1135 человек. Эти специалисты занимаются подготовкой личного состава вооруженных сил страны и правоохранительных органов. В ЦАР планировали нарастить количество инструкторов из России на три тысячи человек, то есть до 4135 специалистов.Напомним, что в Центральноафриканской республике активно работают специалисты ЧВК «Вагнер». Именно они тренируют подразделения Республиканской гвардии ЦАР, которые затем сражаются с террористическими группировками. У Запада, и, в первую очередь, у Франции как бывшей метрополии ЦАР, активность российских инструкторов в стране вызывает большую неприязнь. В Париже считают, что Россия фактически вытеснила Францию из бывшей колонии, а ведь ЦАР - страна, богатая природными ресурсами и полезными ископаемыми, на которые у французских компаний были свои виды.