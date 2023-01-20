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Премьер-министр ЦАР собрался попросить Россию увеличить количество военных инструкторов в стране

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Премьер-министр ЦАР собрался попросить Россию увеличить количество военных инструкторов в стране

Власти Центральноафриканской республики (ЦАР) рассматривают возможность увеличения количества военных инструкторов из России, которые бы занимались подготовкой военнослужащих национальной армии. Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа собирается обратиться с такой просьбой к России.


По утверждению Молуа, правительство ЦАР противостоит терроризирующим страну вооруженным группировкам. Поэтому армия республики нуждается в качественной подготовке, обеспечить которую могут российские военные инструкторы.

Я собираюсь попросить, чтобы данное сотрудничество в сфере обороны было усилено, я, разумеется, обсужу... в какой сфере и как мы должны продолжать это сотрудничество, чтобы оно действительно стало образцовым

- цитирует Молуа РИА Новости.

Как отметил глава центральноафриканского правительства, об увеличении присутствия российских инструкторов его просят и жители страны. Сейчас ситуация в сфере безопасности в республике значительно улучшилась, отметил премьер-министр, вероятно, сравнивая с теми временами, когда специалисты из России не работали в ЦАР.

Ранее российские СМИ называли, ссылаясь на посла РФ в ЦАР, численность присутствующих в стране российских инструкторов в 1135 человек. Эти специалисты занимаются подготовкой личного состава вооруженных сил страны и правоохранительных органов. В ЦАР планировали нарастить количество инструкторов из России на три тысячи человек, то есть до 4135 специалистов.

Напомним, что в Центральноафриканской республике активно работают специалисты ЧВК «Вагнер». Именно они тренируют подразделения Республиканской гвардии ЦАР, которые затем сражаются с террористическими группировками. У Запада, и, в первую очередь, у Франции как бывшей метрополии ЦАР, активность российских инструкторов в стране вызывает большую неприязнь. В Париже считают, что Россия фактически вытеснила Францию из бывшей колонии, а ведь ЦАР - страна, богатая природными ресурсами и полезными ископаемыми, на которые у французских компаний были свои виды.
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14 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:18
    -7
    А России-то хоть платят?
    тттттттттттттттттт
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 18:41
      +2
      Нет, ЕПРСТ! У нас же благотворительная организация и наши едут туда чисто из альтруистических соображений. laughing Если бы мы узнали суммы, думаю слюнями изошли.
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 18:23
    +4
    "Вагнер" молодцы. Для всех сомневающихся в русском солдате. Скоро нас китайцы позовут Тибет усмирять. laughing
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 18:42
      0
      У них спецов с боевым опытом нынче прибавилось и мастерство отшлифовали так, что мама не горюй.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:25
    +5
    Очередное признание заслуг и эффективности Вагнеров. а лягушатников пинком под зад!
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:28
    +3
    Премьер-министр ЦАР собрался попросить Россию увеличить количество военных инструкторов в стране
    . Кажется что далеко, ан нет, РЯДОМ!
    Это гейропа, вроде как рядом, только бесконечно далеко, от нас... хотя, ещё дальше их послать, закгать и никаких сожалений!!!
  5. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 18:30
    -2
    Ранее российские СМИ называли, ссылаясь на посла РФ в ЦАР, численность присутствующих в стране российских инструкторов в 1135 человек. Эти специалисты занимаются подготовкой личного состава вооруженных сил страны и правоохранительных органов. В ЦАР планировали нарастить количество инструкторов из России на три тысячи человек, то есть до 4135 специалистов.

    Что делают 1135 человек в Богом забытой стране, когда у нас на СВО просто дичайшая нехватка командиров среднего и низжего звена??? Когда у нас там сержант - за командира взвода?! am
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:42
      +3
      Цитата: Корона без вируса
      Что делают 1135 человек в Богом забытой стране, когда у нас на СВО просто дичайшая нехватка командиров среднего и низжего звена??? Когда у нас там сержант - за командира взвода?!

      Отстаивают чьи-то интересы, вестимо.
      ЦАР - страна, богатая природными ресурсами и полезными ископаемыми

      Но можно бы африканцев на обучение и на Донбасс привозить.
      И экзаменовать на ЛБС.
    2. Пленник
      Пленник Сегодня, 18:46
      +1
      Иной сержант в бою может некоторых двух лейтенантов стоить.
    3. Denis812
      Denis812 Сегодня, 18:52
      +2
      Эээ... Работают.
      Они не военнослужащие. Они - сотрудники ЧВК.
      Более того, даже с точки зрения высшего руководства РФ они вовсе не обязаны срочно бежать участвовать в СВО. Иначе бы правительство и президент издали бы какой-то указ типа всей общей мобилизации. Не так ли? :)
      Ну и так как в России официально война не объявлена никому, обязательной полной мобилизации нет, то и сотрудники ЧВК вполне законно работают там, куда их направил работодатель.
      Если у Вас есть к этому претензии, то адресовать их надо не к этим людям и не к ЧВК, а к рук-ву страны, которое определяет правила.
      1. Storog Dvornik
        Storog Dvornik Сегодня, 19:25
        +1
        Так а кроме добровольцев, Вагнера, Ахмата, мотивированных парней из милиции республик и частей спецназа ВДВ, ВМФ, Росгвардии, там никто и не воюет, потому и в час по чайной ложке наступление...
        Когда мобиков призвали, в конце сентября?
        Много 200 назад приехало, кроме парней из Макеевки из дома культуры, расстрелянных киргизами и подобных потерь, не связанных с боестолкновениями?
        Если бы они были, либералы, "они же мать" орали бы в три горла...
        Только спецы... Мобиков и новую технику почти не используют...
        И правильно делают, все нужно делать вовремя, а ни когда тупое с дивана просит...
  6. ASM
    ASM Сегодня, 18:40
    +1
    Мне кажется, что нужно соглашаться. Еще Жириновский в свое время писал, что ненужные в 90-ых годах РФ военные могли бы за чужие деньги омыть ноги в Индийском океане и не терять специальность. Сейчас наши контрактные военные за счет приглашающей стороны могут быть обеспечены. Это хорошо
  7. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 19:13
    0
    Злые языки и гнусные писаки утверждают что там хранится общак олигархата. Но мы то знаем что это клевета!
  8. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 19:15
    +2
    Музыка Вагнера в ЦАР популярнее чем французский марлизонский балет в подтверждение качественного звука положительные отзывы жителей ЦАР. Арфы нет возьмите бубен, французский и слегка в него постучите. good drinks